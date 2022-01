Jordi Quintillà wechselt per sofort von Basel zum FC St.Gallen.

FC St.Gallen Transferüberraschung: Jordi Quintillà kehrt per sofort vom FC Basel zum FC St.Gallen zurück – Vertrag bis 2025 Der FC St.Gallen gibt einen überraschenden Neuzugang bekannt: Jordi Quintillà kehrt per sofort vom FC Basel zu den Espen zurück. Der 28-Jährige konnte sich im stark besetzten Basler Mittelfeld zuletzt nicht durchsetzen. 22.01.2022, 17.28 Uhr

Zurück in der Ostschweiz: Sportchef Alain Sutter und Präsident Matthias Hüppi geben die Verpflichtung des Ex-FCSG-Captains Jordi Quintillà bekannt. Bild: PD

St.Gallen – Basel, retour. Vor weniger als einem Jahr, im März 2021, gab der damalige FCSG-Captain Jordi Quintillà bekannt, dass er die Espen verlassen wird. Der Spanier spielte zu diesem Zeitpunkt seit drei Jahren für den FC St.Gallen. Im Juni unterzeichnete Quintillà beim FC Basel einen Dreijahresvertrag. Nun, lediglich 17 Einsätze später, vermeldet FC St.Gallen die Rückkehr des 28-Jährigen.

«Willkommen zu Hause, Jordi!», lässt sich FCSG-Präsident Matthias Hüppi in einer Mitteilung zitieren. Der Verein habe Quintillà beim Abschied im Sommer auf den Weg gegeben, dass in St.Gallen immer eine Türe für ihn offen bleibe. «Diese Türe hat sich nun schneller geöffnet als erwartet», so Hüppi: «Mit seiner spielerischen Qualität, seiner Persönlichkeit und Einstellung wird er uns sofort eine grosse Stütze sein.» Neben seinen spielerischen Qualitäten betont Trainer Peter Zeidler in der Medienmitteilung Quintillàs Rolle neben dem Platz. Er könne dazu beitragen, in allen Bereichen einen Schritt nach vorne zu machen.

Zuletzt war es Quintillà in Basel nicht geglückt, sich gegen Spieler wie Fabian Frei oder Taulant Xhaka im zentralen Basler Mittelfeld durchzusetzen. In der Hinrunde kam der Spanier auf 17 Partien, wobei er keinen einzigen Skorerpunkt sammeln konnte. «Jordi ist ein Spieler, der Vertrauen braucht», sagt Basel-Trainer Patrick Rahmen am Rande eines Testspiels am Samstag gegenüber CH Media: «Ich freue mich, dass er mit St. Gallen eine Lösung gefunden hat, wo er wieder eine wichtigere Rolle einnehmen kann.»

Jordi Quintillà hat beim FC St.Gallen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 unterzeichnet. Über die Ablösemodalitäten haben die beiden Klubs gemäss Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Klar hingegen ist: Jordi Quintillà wird beim FC St.Gallen mit der Nummer 8 auflaufen – so wie zwischenzeitlich in Rotblau und bereits zuvor in Grünweiss. (pd/ok)