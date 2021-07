FC St.Gallen Nach der Vorbereitung ist für den FCSG vor dem Saisonstart: Freude bei den einen, Leid bei den anderen Am Samstag startet der FC St.Gallen auswärts gegen Lausanne in die neue Saison. Auch wenn ein paar Unwägbarkeiten nicht von der Hand zu weisen sind, ist eines gewiss: Die Trainingswochen brachten teils überraschende Gewinner und Verlierer hervor. Patricia Loher und Christian Brägger 20.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bilder: Ralph Ribi, Claudio Thoma/Freshfocus

Die Gewinner:

Alessio Besio Bild: Ralph Ribi

Zweieinhalb Jahre nach Leonidas Stergiou macht wieder ein blutjunger St.Galler auf sich aufmerksam: Der 17-jährige Stürmer Alessio Besio ist ein Versprechen. Nachdem er gleich im ersten Super-League-Einsatz im Mai in Genf getroffen hatte – St.Gallen gewann damals das letzte Saisonspiel 2:1 –, war er auch in drei von fünf Testpartien erfolgreich. Erstaunlich vor allem: die physische Präsenz und Kaltblütigkeit des Kantischülers. Besio hat gute Gene mit auf den Weg bekommen. Schon Vater Claudio spielte einst für den FC St.Gallen, Mutter Sandra Besio-Garcia war Spitzenhandballerin bei St.Otmar und Schweizer Nationalspielerin. Es würde nicht verwundern, wenn Peter Zeidler bereits am Samstag in Lausanne auf Besio setzt.

Ousmane Diakité Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die 20-jährige Leihgabe von Salzburg bringt das mit, was im defensiven Mittelfeld mit Jordi Quintillà gefehlt hat: die Physis. Fussball spielen kann das Kraftpaket auch, das suggerieren die Einsätze in den Testpartien. Vor allem konnte man kaum von Ousmane Diakité erwarten, so schnell anzukommen in der Ostschweiz; selbst Peter Zeidler zeigte sich darüber erstaunt nach den wenigen Trainingswochen, die der Malier in Salzburg und St.Gallen in den Beinen hat. Denn da war ja die schwere Verletzung, die erschaudern lässt und Diakité fast zwei Jahre kostete. Im Herbst 2019 rissen dem damaligen Leihspieler von Altach im rechten Knie ohne Fremdeinwirkung Seitenbänder, Menisken sowie vorderes und hinteres Kreuzband.

Nicolas Lüchinger Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Obwohl Nicolas Lüchinger wegen anhaltender Knieprobleme fast zwei Jahre lang ausgefallen ist, wird er in dieser Saison nicht bloss Mitläufer sein. Im Testspiel gegen Athletic Bilbao setzte Coach Peter Zeidler von Beginn an auf den 26-jährigen Rheintaler, was ein deutliches Zeichen ist. Zudem wurde Lüchingers Vertrag in der Sommerpause gleich um vier Jahre verlängert mit der Möglichkeit, anschliessend als Nachwuchstrainer zu arbeiten. Auch dieser Kontrakt macht ihn zu einem Gewinner der Saisonvorbereitung. Gut möglich scheint aber, dass die körperliche Belastung doch noch etwas dosiert werden muss. Mit Euclides Cabral steht ein valabler Ersatz bereit. Alessandro Kräuchi fällt nach dem Kreuzbandriss weiter aus.

Die Verlierer:

Lorenzo Gonzalez Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Es war 2020 im Trainingslager in La Manga, als der FC St. Gallen seine Fühler nach Lorenzo Gonzalez ausstreckte. Ein paar Tage später wechselte der Kraftwürfel mit Vertrag bis 2023 von Malaga zu den Ostschweizern – und kam nie richtig an. Einerseits machte dem 21-jährigen Genfer mit spanischen Wurzeln eine Knieverletzung zu schaffen, andererseits will er einfach nicht so richtig zu Peter Zeidlers Ideen passen. Die da eben auch eine gewisse Demut beinhalten würden. Gonzalez sieht für sich mehr als nur die Statistenrolle; für den Trainer ist der Spieler aber auch in dieser Vorbereitung nur eine quantitative Ergänzung und kein qualitativer Faktor. Eine Trennung scheint wahrscheinlich – dasselbe gilt für Florian Kamberi.

Musah Nuhu Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Für den 24-jährigen Ghanaer Musah Nuhu dürfte es schwer werden, sich in die Mannschaft zu kämpfen. Die Positionen in der Innenverteidigung sind, Stand jetzt, mit Leonidas Stergiou und Betim Fazliji besetzt. Zudem liess Peter Zeidler in der Vorbereitung das eine oder andere Mal auch Basil Stillhart neben Stergiou laufen. Auf der Sechserposition hat Nuhu Neuzugang Ousmane Diakité und ebenfalls Fazliji wie Stillhart vor sich. Nuhu hatte sich, nach einem vielversprechenden Start in St.Gallen, vor zwei Jahren in einem internen Trainingsspiel mit der ghanaischen Nationalmannschaft schwer am Knie verletzt und fiel danach 21 Monate aus. Zu alter Stärke hat der 1,95 m grosse Fussballer, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, seither nicht mehr gefunden.

Jérémy Guillemenot Bild: Andy Müller/Freshfocus

Für einen Offensivspieler strahlt Jérémy Guillememot einfach zu wenig Torgefahr aus, in der vergangenen Super-League-Saison erzielte er bloss drei Treffer. Qualitäten sind dem Westschweizer grundsätzlich nicht abzusprechen, den Ball treiben kann er ebenfalls wie ein paar Dinge, die man in der Ostschweiz nicht so gerne sieht. Eine leichte Verletzung hinderte den 23-Jährigen in der Vorbereitung, sich nachhaltig hinter den Spitzen oder als Stürmer zu etablieren. Weil andere St.Galler am Schweizer U21-EM-Fahrer vorbeigezogen sind, dürfte es besonders zu Beginn der Meisterschaft schwierig werden. Ein Punkt indes ist nicht zu unterschätzen: Zeidler hält bis dato viel von Guillemenot, der aber auch noch wechseln könnte.