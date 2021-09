Jetzt redet Guillemenot nach dem Foul und der frühen roten Karte

FC St.Gallen Nach dem Foul – jetzt redet Rotsünder Guillemenot: «Wenn ich nicht zurückziehe, geht bei Sasso alles kaputt» Das 1:5 des FC St.Gallen in Genf hatte viele Gesichter. Natürlich sticht Jérémy Guillemenot heraus, der Trost bei der Mannschaft findet. Er sagt: «Nach zwei Minuten war alles futsch. Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen.» Auch Thody Élie Youan gibt zu reden. Christian Brägger Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Die Servettiens trösten den St.Galler Jérémy Guillemenot. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Die rote Karte von Jérémy Guillemenot – ist das Rekord? Gemäss Swiss Football League passierte das Foul nach 81 Sekunden, die Antwort lautet deshalb: Nein. In der Geschichte der Super League ist es die Nummer zwei, vor Johnny Leonis Tätlichkeit (2008/88 Sekunden). Nummer eins stammt aus dem Jahr 2006, als YB-Profi Ljubo Milicevic im Brügglifeld mit einer Notbremse nach 52 Sekunden vom Platz flog.

In der WM-Qualifikation fräste einmal ein Bahrainer einen Iraner nach 34 Sekunden um. Die schnellste rote Karte in einem WM-Spiel erhielt der Uruguayer José Batista 1986 gegen Schottland nach 56 Sekunden, 0:0 endete die Partie. Mehrfach gab es bei Einwechslungen die Höchststrafe mit keiner Sekunde Einsatzzeit: Zum Beispiel 2007, als der Nordire Keith Gillespie bei seiner He­reinnahme dem Gegenspieler den Ellbogen ins Gesicht schlug.

Guillemenot: «Habe die Mannschaft im Stich gelassen»

Es ist nicht überliefert, wie sich die Fehlbaren danach fühlten. Guillemenot jedenfalls ging alles sehr zu Herzen, vor der Heimreise sass er zerknittert im Teambus, eingewickelt in den Vorhang, die Augen waren da längst aufgequollen vor lauter Tränen. Einen Tag später sagt er: «Ich war voll motiviert, wir wollten gut spielen und einen Sieg. Nach zwei Minuten war alles kaputt. Das in Genf, in meiner Stadt, ich war sehr traurig.»

Guillemenot sagt, dass er die Mannschaft im Stich gelassen habe. Die Mitspieler hätten ihn aber schnell aufgemuntert, «Kopf hoch», hätten sie gesagt. Und: Dass sie mehr hätten machen und auch in Unterzahl gewinnen können. «Ein solches Spiel, mit einem solchen Verlauf, das gibt es vermutlich alle zehn Jahre», sagt Guillemenot.

Der Stürmer hat nicht gerade die beste Phase

Im FC St.Gallen erlebt der Stürmer, um es sachte auszudrücken: nicht gerade die beste Phase. Er hat eine schwierige Vorbereitung hinter sich, weil er leicht verletzt war, man munkelte zudem, der stille Zeitgenosse könnte den Verein verlassen, zumal mit Rüfli, Letard oder Quintillà auch Freunde weggegangen waren. Er sagt:

«Nein, nein, ich fühle mich hier wohl, Wechsel von Mitspielern gibt es immer.»

Von Position fünf in der Hierarchie der Stürmer kämpfte der Genfer sich bald nach vorne, das Aufstehen hat er gelernt nach schwierigen Phasen in der Karriere, deren Verlauf einer Sinuskurve gleicht. Plötzlich stand er in der Startformation und zeigte gegen Zürich, dass der Trainer auf ihn setzen kann. Im Sturm des FC St.Gallen ist die Konkurrenz gross. Nicht, weil alle so gut sind, die Qualitätsfrage ist nicht Gegenstand dieser Diskussion. Sondern weil es nur zwei Plätze hat. Und wer dann mal drin ist im Team, der will drin bleiben. Das schafft Drucksituationen, mit denen nicht alle Spieler gleich umgehen können.

«Übermotiviertes Einsteigen in der Heimat» haben es einige Medien genannt, andere sprachen von «versuchter Körperverletzung». Letztlich war Guillemenots Aktion einfach unglücklich, ohne jegliche Absicht. Der 23-Jährige sagt:

«Im Video sieht man, dass ich zurückziehe. Wenn ich das nicht mache, geht bei Sasso alles kaputt. Es war schon eher eine rote Karte, das Foul war schon grob.»

Bislang ist er nie mit bösen Fouls aufgefallen, schon gar nicht mit roten Karten, vor Jahren sah er bei Sabadell einmal Gelbrot. Nun muss Guillemenot zwei Spiele pausieren, im Cup gegen Chênois und in der Liga gegen Basel. Er sagt, er werde den Fehler wiedergutmachen.

Youans Verhalten auf dem Platz irritiert

Ins Auge stach in Genf irgendwie auch das Verhalten von Thody Élie Youan. Vielleicht darf man ihn nicht allein an den Pranger stellen und muss ihn mehr als Stellvertreter sehen für eine Beobachtung, die man zum Beispiel auch bei Duah macht. Youan wirkt nicht wie ein Teamplayer, arbeitet wenig nach hinten, was dann auf Kempter zurückfällt. Das ruft die Frage nach dem Teamgedanken hervor, zudem fiele eine harmonische Einheit temporär nicht so zusammen.

Thody Élie Youan widmete den Ehrentreffer seiner verstorbenen Tante. Aber mannschaftsdienlich verhält er sich nicht. Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE

Der Konkurrenzkampf in St.Gallen ist extrem, im Kader stehen 28 Spieler, 20 können ins Kader, erhalten Prämien, andere sind unzufrieden. Irritierend war auch Youans Jubel nach dem Ehrentreffer, dieser hatte aber einen ernsten, privaten Hintergrund. Er widmete den Treffer seiner verstorbenen Tante.