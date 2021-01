FC St.Gallen Lange und erfolgreich gegen Vaduz gebohrt – und vielleicht gibts ja bald eine Ehrung Dem FC St.Gallen gelingt gegen Vaduz mit dem 2:0 der Auftakt ins 2021. Im nächsten Spiel gegen Lugano wird Basil Stillhart fehlen, dafür könnten dann Preisträger in seinen Reihen stehen. Christian Brägger 20.01.2021, 23.30 Uhr

Der St.Galler Kwadwo Duah setzt nach seinem Führungstreffer zum Jubeln an. Bild: Ralph Ribi

Nach einer Winter- wie Sommerpause gibt es stets dasselbe Werweissen: Wie gut findet eine Mannschaft aus dem Startloch? Musste sie ihr Gefüge nach der Sommervorbereitung erst finden, ist der Diskussionspunkt bei Wiederaufnahme der Meisterschaft folgender: Auf welchem Level fährt das grundsätzlich eingespielte Team weiter? Beim FC St.Gallen lautet das erstinstanzliche Urteil: Es gibt Luft nach oben.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler in der Kälte. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Im Prinzip kann das aber egal sein, da zumindest resultatmässig, vom Kampf und der Dominanz über 90 Minuten her, der Eintritt ins neue Jahr mit dem 2:0-Sieg gegen Vaduz stimmt. Es ist der höchste St.Galler Vollerfolg in dieser Saison, an seinem Ursprung steht ein Steigerungslauf. Zeidler sagt:

«Noch in der Pause habe ich meine Jungs ermuntert, dass sie weiter bohren müssen. Dann werde das schon.»

Weil die Young Boys parallel ihr Nachtragsspiel in Lugano ebenfalls gewinnen, hieven sich die Ostschweizer auf den dritten Platz und sind neu punktgleich mit Basel. Während YB der Konkurrenz schon enteilt.

Die Gäste aus Vaduz mauern, was das Zeug hält

Aber an Bern müssen sich die St.Galler auch nicht orientieren. Vielmehr an der restlichen Konkurrenz, und da ist es eben doch wichtig, gleich zum Anfang Schub für die nächsten Partien mitzunehmen. Und so sehr bei der ersten Aufgabe die Spielanlagen offensichtlich und die Rollen klar verteilt sind, tun sich die St.Galler doch schwer, weil der Gast aus Liechtenstein einen massiven Abwehrriegel aufbaut.

Zwar ist man schnell geneigt zu sagen, es werde nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Überlegenheit in Tore ummünzt auf dem gut bespielbaren, schneefreien Rasen im Kybunpark. Aber Torchancen bleiben Mangelware bei diesen Minustemperaturen, hüben und drüben bei Vaduz sowieso. Was insofern nicht wirklich überrascht, wenn die zwei bis dahin torungefährlichsten Teams der Liga aufeinandertreffen.

Lange war es ein harter Kampf gegen Vaduz, auch für Jérémy Guillemenot. Bild: Ralph Ribi

St.Gallen hat bis zur Pause immerhin zwei bis drei Chancen, die diese Bezeichnung verdienen. Aber richtig gefährlich wird es nur bei Victor Ruiz’ Hechtkopfball, den der Spanier neben das Tor setzt. Ansonsten wirken die Ostschweizer in ihrer erwarteten Formation umständlich, steif gar, und etwas halbherzig.

Frick: «Trafen die falschen Entscheide»

In der zweiten Halbzeit zwingt Manuel Sutter während des Laufduells mit Leonidas Stergiou mit einem missglückten Heber den völlig unterbeschäftigten Goalie Lawrence Zigi zu einer kleinen Rettungstat. Es ist die Szene, die Vaduz-Trainer Mario Frick im Nachgang anspricht:

«Unser Spiel mit dem Ball war schlecht, wir hatten viel zu viele Fehler drin. Und manchmal trafen wir, wie bei dieser Chance, den falschen Entscheid.»

Nur, ein Vaduzer Torerfolg wäre an diesem Abend mit dieser Leistung vermessen gewesen. Und es sind eben die drückenden Ostschweizer, die die Frage nach der Zeit gegen den destruktiven Widersacher beantworten. Sie profitieren dabei in der 62.Minute von einem Missverständnis in der Gefahrenzone, worauf Ruiz den Ball direkt flach hereinbringt und Kwadwo Duah zur Stelle ist. Er ist jener Stürmer, den Zeidler eigentlich längst auswechseln will.

Stillharts Torpremiere für St.Gallen

Als kurz darauf Basil Stillhart aus der Drehung abzieht, den Ball aber so trifft, dass er zur Bogenlampe wird, sind Goalie Benjamin Büchel und die müder werdenden Vaduzer definitiv geschlagen. Stillhart sagt:

«Ich habe mich schon abgewendet, da ich dachte, der Goalie hält den Ball.»

Freude nach dem 2:0 und der Entscheidung. Bild: Ralph Ribi

Nach dem 2:0 kommt nie mehr Spannung auf. Zeidler sagt: «Ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein 2:0 jemals so ruhig über die Bühne gebracht haben.» Und Görtler: «So ein Sieg, ohne zu zittern, tut gut. Es ist aber schwierig zu sagen, wie unser Formstand ist.» Um die Liechtensteiner indes muss einem Bange sein: So harmlos und nur mit kämpferischen Mitteln spielt ein Absteiger, der Rückstand auf den Barrageplatz beträgt schon sechs Punkte.

Was hinter dem Cabral-Transfer steckt

Bereits vor der Partie löst sich eine Angelegenheit auf, die in den letzten Tagen über den Köpfen des FC St.Gallen ausgetragen worden ist. Euclides Cabral, am Freitag von den Grasshoppers voreilig als definitiver Wechsel zu den Ostschweizern vermeldet, worauf diese heftig dementierten, stösst nun doch noch zur St.Galler Mannschaft. Offenbar haben sich die beiden Klubs und der 22-jährige Rechtsverteidiger, der auch links spielen kann, doch noch gefunden nach dem nicht bestandenen Medizincheck.

Es ist wahrscheinlich, dass sich die Ostschweizer zusätzlich einen versicherungstechnischen Passus in den Vertrag haben setzen lassen. Weil, und das gilt als verbrieft, eine alte Verletzung am Mittelfussknochen Cabrals nicht ganz so gut verheilt ist, wie man sich das gewünscht hätte für eine risikolose Verpflichtung. Wie auch immer, damit sind vorerst die Kommunikationspannen und das personelle Vakuum beseitigt, die nach Vincent Rüflis Weggang und der Verletzung Miro Muheims entstanden sind.

Lugano und die Awards der Liga warten auf St.Gallen

Jordi Quintillà ist als bester Spieler 2020 für einen SFL-Award nominiert. Bild: Ralph Ribi

Fürs Nächste heisst es für die St.Galler und ihre Fans Daumen drücken. Die Awards der Swiss Football League werden am Donnerstagabend ab 20 Uhr vergeben: Zeidler, Stergiou, Ruiz und Jordi Quintillà sind in verschiedenen Sparten nominiert. Fürs Übernächste folgt am Sonntag der Heimauftritt gegen Lugano – ohne Stillhart, der gesperrt ist.