Fc St.Gallen Innenverteidiger der Ostschweizer verletzt – wechselt ihr Ersatzgoalie zu Vaduz? Der FC St.Gallen muss zwei Wochen auf Yannis Letard verzichten. Zudem könnte Nico Strübi zum Ligakonkurrenten Vaduz wechseln. Christian Brägger 06.04.2021, 16.57 Uhr

Yannis Letard im Spiel gegen Lausanne am 20.März, das 3:4 verloren ging für den FCSG. Bild: Valentin Flauraud/KEYSTONE

Im Montagstraining des FC St.Gallen hat sich Yannis Letard einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Der Innenverteidiger muss nicht operiert werden, fällt aber zwei Wochen aus. Ende Saison läuft der Vertrag des 22-Jährigen aus, eine Verlängerung um ein Jahr ist kaum mehr möglich, da sie abhängig von der Anzahl absolvierter Partien ist – sofern Letard trotz der Reservistenrolle überhaupt bleiben will. In dieser Meisterschaft kommt der St.Galler auf sechs Einsätze, am Samstag stand er im Aufgebot der Ostschweizer, erhielt aber keine Spielminuten.