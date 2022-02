FC St.Gallen «Früher war es familiärer»: Stefano Razzetti war der Hexer vom Espenmoos, heute schleift er Zigi & Co. – das Porträt Vor 19 Jahren wechselte der Italiener Stefano Razzetti von Lugano nach St.Gallen. Seither hat sich viel getan. Im FC St.Gallen und im Fussball. Ein Gespräch über die Zeiten im Espenmoos und die Anforderungen die aktuellen Torhüter der Ostschweizer. Renato Schatz Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Stefano Razzetti beim Training des FC St.Gallen am vergangenen Donnerstag. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 17. Februar 2022)

Januar 2003, der FC St.Gallen bereitet sich in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte vor. Die erste war nicht gut, der Klub wird später in der Abstiegsrunde um den Verbleib in der neu geschaffenen Super League spielen. Also setzt sich die sportliche Leitung zusammen und diskutiert. Auch über einen neuen Goalie. Die St.Galler haben viele Gegentore kassiert, sechs in Basel Mitte Oktober, elf in Wil Anfang November. Im Tor stand: Flavio Agosti.

Tino Osta ist damals Sportchef im FC St.Gallen, seit kurzem erst. Gleichzeitig ist er auch Goalietrainer, so war das früher; man war weniger professionell, man hatte weniger Geld. Osta sagt heute: «Wir wussten, dass es mit dem bestehenden Torwartteam schwer werden würde.» Sie kommen so auf Stefano Razzetti zu sprechen. Der Italiener ist Torhüter im FC Lugano, der im Sommer zuvor in Konkurs ging und zwangsabsteigen musste, obschon er bis zum letzten Spieltag um den Titel mitspielte. Wenige Tage nach dem Gespräch in der Türkei unterschreibt Razzetti in St.Gallen einen Vertrag. Er ist – abgesehen von der dreijährigen Rückkehr in seine Heimat – noch immer da. Und hat miterlebt, wie sich der Klub veränderte. Razzetti sagt:

«Früher war es familiärer. Nach den Spielen im Espenmoos haben wir Fans getroffen und eine Bratwurst gegessen. Heute ist es anders, mehr Business, man geht nach dem Spiel einfach nach Hause. Es ist halt eine andere Zeit.»

Eine Zeit auch, in der die Goalies nicht mehr nur zwei- oder dreimal in der Woche trainieren, so war es, als Osta im Frühjahr 2003 mit Razzetti arbeitete. 2022 trainieren die Goalies im FC St.Gallen täglich. Ihr Trainer: Razzetti.

Eine Zeit lang war Stefano Razzetti auch Captain des FC St.Gallen. Bild: Foto-Net/Kurt Schorrer

Die Lieblingsparade auswärts im Espenmoos

Das ist keine Neuigkeit, Razzetti macht das seit elf Jahren. Aber manchmal geht der zurückhaltende 50-Jährige fast ein wenig vergessen in diesem emotionalen, bisweilen auch lauten Klub. Osta sagt: «Stefano sagt etwas, wenn er gefragt wird. Sonst ist er meistens ruhig.» Wie ein Goalie womöglich, der nur ins Spiel eingreift, wenn er gebraucht wird.

Stefano Razzetti im Tor des FC Lugano. Bild: Foto-net

Das wird Razzetti während seiner fünfeinhalb Jahre als Stammgoalie im Espenmoos häufig. Dem FC St.Gallen läuft es in dieser Zeit mehr schlecht als recht, Razzetti hat viel zu tun und wird wegen seiner spektakulären Paraden bald zum Publikumsliebling. Seine Lieblingsparade? Razzetti: «Ich erinnere mich an ein Spiel mit Lugano im Espenmoos, 0:0 ging es aus. Irgendwann kam ein schwieriger Ball, abgelenkt. Ich hielt ihn, und hinter mir klatschten sogar die St.Galler Fans.» Vielleicht nahm Razzetti auch deshalb im Januar 2003 das Angebot der Ostschweizer an.

Balakov macht Lopar zur neuen Nummer eins

Fünf Jahre später, wieder Trainingslager, wieder Türkei. Und wieder muss der Klub um den Ligaerhalt fürchten. Doch dieses Mal wird Razzetti als Schwachstelle ausgemacht; Krassimir Balakov, der damalige Trainer, macht Daniel Lopar zur neuen Nummer eins. Der FC St.Gallen steigt im Mai 2008 ab und wechselt das Stadion. Und Razzetti den Klub. Der inzwischen 37-Jährige lässt seine Karriere bei der AS Pizzighettone ausklingen. Das Städtchen ist eine Stunde entfernt von Mailand, dort wuchs Razzetti auf, dort lernte er das Fussballspielen. Ja, das Fussballspielen, und eben nicht das Torwartspiel. Razzetti sagt: «Mein erstes Goalietraining hatte ich mit 23 Jahren.» Torwart sein, das habe man einfach gemacht, während des Spiels.

Doch Razzetti hat Talent. Er eifert dem 31-fachen italienischen Nationalgoalie Angelo Peruzzi nach, der 17-jährig für die AS Roma in der Serie A debütiert. Auch Razzetti kommt in der Serie A zum Einsatz, insgesamt siebenmal für die US Cremonese. Der letzte Einsatz: auswärts im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen die AC Milan, den Lieblingsklub, 65'000 Zuschauer. Auf Seiten der Rossoneri spielen Alessandro Costacurta, George Weah und Roberto Baggio. Milan gewinnt 7:1.

Die Stimmung ist Goalieteam ist besser als früher

Das war im Mai 1996. Im selben Jahr kommt Lawrence Ati Zigi auf die Welt. Razzetti ist nun für Zigi das, was Osta vor 19 Jahren für Razzetti war: Goalietrainer. Nur arbeiten die beiden täglich zusammen. Eben, viel hat sich verändert. Der Klub, aber nicht nur. Auch der Fussball. Razzetti sagt: «Heute muss der Torwart auch mitspielen können. Das lernen schon die siebenjährigen Goalies im Training.» Und wer im heutigen FC St.Gallen Torwart ist, braucht noch etwas anderes: «Unser Torhüter muss hoch spielen können und mutig sein.»

Der Schüler und sein Lehrer: der St.Galler Torwart Lawrence Ati Zigi (links) und Goalietrainer Stefano Razzetti. Bild: Michel Canonica

Razzetti sieht diese zwei Fähigkeiten bei Zigi, als Zeidler diesen Anfang 2020 als Ersatz für den nach England transferierten Dejan Stojanovic vorschlägt. Seither ist Zigi die unangefochtene Nummer eins und Lukas Watkowiak der Ersatz- und Cup-Goalie, der sich freut, wenn dem Konkurrenten Zigi eine gute Parade gelingt. Razzetti schätzt das, weil es nicht immer so war. Germano Vailati und Marcel Herzog waren dann und wann unzufrieden, wenn Lopar den Vorzug erhielt. Razzetti sagt im Nachhinein:

«Es war nicht einfach. Auch wenn beide Torhüter natürlich spielen wollen, muss man zumindest zusammenarbeiten können.»

Die warmen Temperaturen im Tessin fehlen Stefano Razzetti manchmal. Bild: Michel Canonica/Tagblatt

Das geht momentan, weil die Hierarchie klar ist. Wer spielt, entscheidet aber der Trainer, also Peter Zeidler, der Razzetti für seine «Offenheit» schätzt und damit die Offenheit gegenüber neuen Ideen meint. Denn in diesen 19 Jahren, seitdem Razzetti vom Tessin in die Ostschweiz wechselte, haben sich nicht nur der FC St.Gallen und der Fussball verändert, sondern ein Stück weit auch Razzetti, der zu Aktivzeiten immer ganz hinten stand und als Goalietrainer dann im Hintergrund. Aber er ist noch immer da.

