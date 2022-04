FCSG-Trainer Zeidler: «Sieg in Sitten wäre nächster Schritt»

FC St.Gallen FCSG-Trainer Zeidler vor dem Auswärtsspiel: «Ein Sieg in Sitten wäre der nächste Schritt!» Am Samstagabend treten die Ostschweizer im Tourbillon an. Es geht darum, weiter ungeschlagen zu bleiben. Es so zu machen wie in Zürich und in Lugano. Zudem trainiert Kempter wieder – und Zigi ist von der Nati zurück. Christian Brägger 01.04.2022, 15.35 Uhr

FCSG-Trainer Peter Zeidler. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Es dürfte in der Nacht auf Samstag Schneeregen geben in Sitten. Was unweigerlich die Erinnerung daran aufkommen lässt, dass der FC St.Gallen schon einmal nicht antreten konnte im schneebedeckten Tourbillon. Am 13. Februar 2016, an einem Sonntag, war das – damals reisten die Ostschweizer gar nicht erst an.

So weit wird es diesmal nicht kommen, zumal am Spieltag das Wetter gewiss schlecht, aber nicht mehr allzu grosse Kapriolen bei Anpfiff um 20.30 Uhr schlagen sollte. Also macht sich der FC St.Gallen am Freitag plangemäss auf in den Westen der Schweiz, um als Vorbereitung im Hotel «des Bains de Saillon» zu nächtigen.

Für den FC St.Gallen ist die Partie im Wallis eine Rückkehr in den Ligabetrieb nach der Nationalmannschaftspause. Fazliji, von Moos, Stergiou, Jankewitz und Zigi sind von ihren Länderspielreisen gesund zurückgekehrt. Wobei vor allem der strahlende St.Galler Goalie, der für Ghana jedoch abermals nicht zum Einsatz kam, nach der geglückten Qualifikation für die WM-Endrunde viel zu erzählen hatte – und überaus freudig empfangen wurde.

Sutter hat mit Addo telefoniert

Trainer Peter Zeidler erwartet weiter tolle Leistungen von Zigi und sagt, der Torhüter habe stolz und befreit gewirkt bei der Ankunft. Zudem soll der Sportchef Alain Sutter sogar mit dem ghanaischen Nationaltrainer Otto Addo am Telefon ein paar Takte geredet und ein gutes Wort für Zigi eingelegt haben.

In der Zwischenzeit waren die Teamkameraden nicht untätig. Die angeschlagenen Spieler pflegten Blessuren, auch gab es nach dem 9:0 im Test gegen Dornbirn jüngst ein freies Wochenende – und damit eine volle Akkuladung.

Zeidler sagt: «Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, wir wollen dieses Mal gut rauskommen aus der Pause. Das nächste Spiel ist immer das schwierigste.» Der Trainer, beileibe kein Floskeldrescher, erinnert sich sehr wohl, wie es für den FCSG zuletzt immer wieder schwierig war im Tourbillon. Er sagt aber auch:

«Wir hatten lange in Zürich nicht mehr gewonnen, in Lugano ebenfalls nicht. Und in Sitten auch nicht. Es wäre der nächste Schritt.»

Wohl wissend, dass sein Team in der bislang so hervorragenden Rückrunde gerade in Zürich und Lugano gewonnen hat. Und nun auch in Sitten, wo der Einsatz für den wieder trainierenden Kempter zu früh käme?

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt; Görtler, Quintillà, Toma; von Moos, Duah, Guillemenot.