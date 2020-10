Fazit nach den drei Spielen gegen die besten Teams der Handball-NLA: St.Otmar ist (noch) kein Spitzenteam St.Otmars Handballer verlieren bei Kriens-Luzern 21:24 (9:14) – der Fehlstart wiegt schwer. Die Offensive kommt nie auf Touren. Ives Bruggmann aus Kriens 12.10.2020, 05.00 Uhr

In der Defensive packte St.Otmar – hier Andrija Pendic und Tobias Wetzel (von links) – vor allem in der zweiten Halbzeit kräftig zu.

Eveline Beerkircher

St.Otmars Sportchef Andy Dittert sagte vor etwas mehr als einer Woche:

«Nach diesen drei Spielen gegen die Topmannschaften wissen wir, wo wir stehen.»

Die Antwort mit Blick auf die Tabelle lautet: auf Platz sechs. Gegen Schaffhausen und Kriens-Luzern setzte es Auswärtsniederlagen ab, daheim gegen Pfadi wäre der Sieg aufgrund der Überlegenheit eigentlich Pflicht gewesen, doch es resultierte ein Unentschieden.

In allen drei Partien deuteten die St.Galler ihr zweifellos vorhandenes Potenzial an. Mehr aber auch nicht. Um wirklich in die Phalanx der besten vier Mannschaften des Landes einzudringen – der Playoffhalbfinal ist das erklärte Saisonziel des Klubs –, fehlt es an Konstanz. Gegen Leader Kriens-Luzern war es der Fehlstart, der am Ende eine zu grosse Hypothek darstellte. Erst im neunten Wurfversuch erzielte St. Otmar in Person von Andrija Pendic das erste Tor – trotz zwischenzeitlicher Überzahl. Da waren bereits zehn Minuten gespielt und der Innerschweizer Goalie Paul Bar wies bereits vier abgewehrte Würfe auf.

Starker Innenblock, herausragender Goalie

Wie gegen Pfadi Winterthur präsentierte sich St.Otmar phasenweise aber auch von seiner besten Seite. Was die St.Galler in der zweiten Halbzeit gegen den Leader in der Defensive praktizierten, war eindrücklich. Nur gerade zehn Gegentore liessen sie zu. Nationalgoalie Aurel Bringolf lief zur Bestform auf, der Innenblock mit Tobias Wetzel und Max Höning war schier unüberwindbar. «So stelle ich mir das Gesicht St.Otmars vor», sagte Trainer Zoltan Cordas. Dank des Efforts in der Deckung schafften die St.Galler nochmals den Anschluss. In der 49. Minute hiess es plötzlich nur noch 17:19.

Der Trainer will Punkte

Doch näher heran kam St.Otmar in den letzten Minuten trotz einiger Möglichkeiten nicht mehr. Zu fehlerhaft präsentierte sich die St.Galler Offensive vor 400 Zuschauern in der Krienser Krauerhalle. «Wir haben vorne zu viele Möglichkeiten liegen lassen», sagt Captain Wetzel. Deutlicher wurde der Trainer:

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas. Eveline Beerkircher

«Im Angriff haben wir sehr viel falsch gemacht. Das müssen wir ganz genau anschauen.»

Cordas sah aber auch das Positive: «Kompliment, was die Mannschaft in so kurzer Zeit umgesetzt hat. Wir spielen einen komplett anderen Handball.»

Ob all des Lobes will Cordas das Wichtigste nicht vergessen: «Ich spiele, um zu punkten.» In dieser Hinsicht scheiterte St.Otmar gegen die drei Topteams. Mehr noch: Seit vier Spielen wartet es auf einen Sieg.

Telegramm:

Kriens-Luzern– St.Otmar 24:21 (14:9)

400 Zuschauer – Sr. Jergen/Zaugg.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Kriens-Luzern: Bar (12 Paraden)/Eicher (1 Parade); Harbuz (4/1), Wanner (3), Blättler (2), Piroch, Papez (5), Rellstab (1), Gavranovic (4), Oertli (3), Schlumpf, Lavric, Idrizi (1), Lapajne (1).

St.Otmar: Bringolf (13 Paraden); Hörler, Fricker (3), Pendic (4/2), Wüstner, Geisser (3), Jurilj (4), Wetzel (2), Kaiser (1), Jurca (4), Maros, Höning. Bemerkungen: St.Otmar St. Gallen verschiesst 1 Penalty.