Porträt «Familie und Freunde werde ich sicher vermissen»: Die St.Galler Sprinterin Salomé Kora zieht es in den Süden – in Zypern will sie sich auf Olympia vorbereiten Salomé Kora hatte schon seit längerem vor, ins Ausland zu gehen. Nun wagt sie diesen Schritt und trainiert ab September in Zypern. Wie ihr zukünftiges Leben sein wird, hat sie bei einem Aufenthalt im Juli gesehen. Dabei erlebte sie eine andere Trainingswelt, an die sie sich zuerst gewöhnen musste. Raya Badraun 15.08.2020, 05.00 Uhr

Die Sprinterin Salomé Kora verlegt ihren Lebensmittelpunkt nach Nikosia.

Bild: Benjamin Manser

Einen Monat lang trainierte Salomé Kora in Zypern. Nun ist sie zurück und sitzt in St.Gallen in einem Café an der Sonne. Eigentlich wollte sie in der Schweiz ein paar Rennen bestreiten. Es wären die ersten seit ihrer Knieoperation im Februar gewesen. Doch im Training hat sie sich eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen. So entschied sie sich, eine Pause einzulegen und im September mit dem Aufbau zu beginnen. Die Zeit verbringt sie nun mit Physiotherapie – und mit Unterrichten.

Vergangene Woche wurde sie angefragt, ob sie an einer Sekundarschule eine Stellvertretung übernehmen möchte. Das traf sich gut. «Ich bin froh, auf andere Gedanken zu kommen», sagt Kora, die nun Französisch und Englisch unterrichtet. Daneben schreibt sie an ihrer Masterarbeit. Im Dezember wird sie diese abgeben und damit ihr Studium an der PH St.Gallen abschliessen. «Endlich», sagt Kora und lacht.

Die Tage in der Schweiz sind gezählt. Bereits im September kehrt sie nach Zypern zurück. Die Hauptstadt Nikosia wird ihr neuer Lebensmittelpunkt sein. Ihre Wohnung in St.Gallen behält sie jedoch. Den Sommer und die Hallensaison wird sie jeweils in der Schweiz verbringen. Sie sagt:

«Familie und Freunde werde ich sicher vermissen.»

Kora mag die Wärme, die Sonne

Kora hatte schon seit längerem vor, ins Ausland zu gehen. Es reizt sie, in einer Gruppe zu trainieren, die nur aus Profis besteht. Und sie spricht auch davon, aus der Komfortzone auszubrechen, den Horizont zu erweitern, von anderen Athleten zu lernen. «Das kann viel auslösen», sagt sie. Kora schaute sich in Europa um, vor allem im Süden. Sie mag die Wärme, die Sonne. Unter diesen Bedingungen trainiert sie am besten.

Die Sprinterin Salomé Kora: «Ich musste lernen, geduldiger zu sein.»

Bild: Benjamin Manser

Am Ende fand sie die Trainingsgruppe des zypriotischen Nationaltrainers Antonis Giannoulakis. Dieser betreute unter anderem den kubanischen Hürdensprinter Orlando Ortega, der an den Olympischen Spielen 2016 in Rio Silber gewann. Koras Plan war es, den Wechsel nach den Sommerspielen in Tokio zu vollziehen. Trotz Verschiebung hält sie nun daran fest. «Hab ich mir etwas in den Kopf gesetzt, ist es schwierig, den Plan zu ändern», sagt Kora. «Ich hätte mich damit nur selbst ausgebremst.»

Ein paar griechische Wörter kennt sie schon

Wie ihr Leben ab Herbst aussehen wird, hat sie im Juni und Juli in einem Probelauf bereits gesehen. Fünf Wochen trainierte sie unter ihrem neuen Coach Giannoulakis – und erlebte eine andere Trainingswelt, an die sie sich zuerst gewöhnen musste. In der Schweiz trainierte sie meist einmal pro Tag in der Gruppe. Auf Zypern sind es mehrmals pro Woche zwei gemeinsame Einheiten.

Auch das Programm ist ganz anders. Viel öfter trägt sie nun ihre Nagelschuhe. «Antonis legt viel Wert auf Automatismen», sagt Kora. Im Training verständigen sie sich auf Englisch, manchmal auch mit Händen und Füssen. Und mittlerweile kennt Kora auch ein paar griechische Ausdrücke. Körperlich hat sie noch keinen Unterschied festgestellt. Dafür sei ein Monat zu kurz.

«Es war jedoch sehr anstrengend, die Routinen zu ändern. Vor allem für den Kopf.»

Am Abend war sie so müde, wie seit langem nicht mehr. Zur Erholung ging sie täglich ins Meer. Ihre Wohnung lag nur wenige Meter vom Strand entfernt.

Lernen, geduldiger zu sein

Nicht nur das Training ist auf Zypern anders, ihr Leben ist es auch. Koras Fokus liegt nun ganz auf dem Sport. Sie hat mehr Zeit für die Erholung, muss nicht einen Termin nach dem anderen abhaken. Das langsamere Tempo war für sie allerdings ungewohnt. Kora sagt:

«Ich musste lernen, geduldiger zu sein.»

Kam sie in St.Gallen eine Minute zu spät ins Training, musste sie fünf Franken in ein Kässeli einzahlen. Findet das Training auf Zypern um 10 Uhr statt, trudeln die ersten um 10.15 Uhr ein. «Alle sind Profis, deshalb können sie sich viel Zeit für die Einheiten nehmen und müssen danach nicht gleich weiter», sagt sie. Dadurch sei alles etwas entspannter.

Koras bisheriger Trainer Christian Gutgsell. Bild: Michel Canonica

Die Erfahrungen, die Kora auf Zypern sammelt, bespricht sie regelmässig mit Christian Gutgsell. Dieser war bisher ihr Trainer und auch Physiotherapeut in St.Gallen. Nun bezeichnet sie ihn als Berater und Begleiter. «Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben wird», sagt sie.

Kora will mindestens bis zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer auf Zypern trainieren. «Wenn die Leistungen stimmen und ich zufrieden bin, kann ich es mir auch langfristig vorstellen», sagt sie an diesem Morgen in St.Gallen. Dann macht sie sich auf den Weg in die Physiotherapie. Bis sie in den Süden zieht, will sie wieder fit sein.