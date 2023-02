Skistars von morgen – Fahrerinnen aus zehn Nationen gehen am Nachtslalom in Schwende an den Start

Am Mittwoch- und Donnerstagabend messen sich die besten Nachwuchs-Skirennfahrerinnen am Skilift Horn in Schwende. Die beiden Nachtslaloms werden als internationale FIS-Rennen ausgetragen. Auch hoffnungsvolle Fahrerinnen aus der Region sind am Start.