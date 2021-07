Extremsportler 45,6 Kilometer, 2000 Höhenmeter – Ultra-Läufer Stefan Landolt nach dem Zermatt-Marathon: «Ob mich im Ziel Schmerzen plagen, das ist irrelevant» Stefan Landolt aus Niederhelfenschwil bewältigt als begeisterter Läufer am liebsten Ultra-Distanzen – in Zermatt bringt er 45,6 Kilometer bergwärts ohne Krise hinter sich. Peter M. Birrer aus Zermatt 06.07.2021, 05.00 Uhr

Stefan Landolt auf dem Gornergrat. Er hat soeben 45,6 Kilometer und fast 2000 Höhenmeter hinter sich gebracht. Bild: Peter M. Birrer

Was hat der Mann nicht schon alles gemacht! Und was er noch vorhat! Die extreme Herausforderung zieht ihn an, sein Ehrgeiz besteht darin, nicht nur an die Grenzen zu gehen, sondern sie zu verschieben.

Stefan Landolt aus Niederhelfenschwil ist 39-jährig, Stabsadjutant der Infanterieschule 11 in St. Gallen - und ein passionierter Sportler.

Wobei «passioniert» doch leicht untertrieben ist für jemanden, der 2018 in Florida 160 Kilometer von Key Largo nach Key West in 20 Stunden meisterte und unterwegs 32 Blasen an den Füssen «sammelte». Der Anfang September den Transalpine Run bewältigen wird, das heisst: 250 Kilometer mit total 15’000 Höhenmetern in acht Etappen.

Und der plant, im kommenden Jahr durch den Amazonas zu rennen - 250 Kilometer an fünf Tagen, dazu muss er ohne Support auskommen, in seinem Rucksack also Verpflegung, Kleider und eine kleine Hängematte für nächtliche Pausen mitschleppen.

Sport fördert die Kreativität

Natürlich hat sich Landolt schon allerlei Fragen anhören müssen. Ob er verrückt sei. Wieso er sich diese Strapazen antue, weshalb er so viel Zeit dafür investiere und sich das auch einiges kosten lasse.

Seine Standardantwort: «Weil der Sport mehr als nur ein Zeitvertreib ist. Weil diese Leidenschaft Teil meines Lebenselixiers ist. So sehr ich mich verausgabe, so sehr ziehe ich auch Energie daraus und spüre, wie sich das positiv auf meine Kreativität für jeden Bereich im Alltag auswirkt.»

Um Besonderes leisten zu können, absolviert er wöchentlich bis zu sechs Laufeinheiten, in denen er total bis zu 100 Kilometer zurücklegt. Dazu kommen zwei Schwimmtrainings, eine längere Ausfahrt mit dem Velo - und tägliches Yoga. Tage ohne Sport sind eine Seltenheit. Landolt sagt:

«Ich brauche viel Bewegung. Ohne Training fehlt mir etwas.»

An diesem Samstag ist Landolt im Wallis unterwegs, die Aufgabe des Tages heisst: Gornergrat Zermatt Marathon, wobei er selbstredend die Ultra-Distanz wählt, 45,6 Kilometer von St.Niklaus hinauf auf den Gornergrat, knapp 2000 Höhenmeter. Klingt nach Strapazen, ist es für Landolt aber nicht. Weil offensichtlich nichts zu wild ist, um ihm die Laune zu verderben. Er sagt sich:

«Wenn es irgendwo wehtut, bedeutet das nicht, dass man nicht weitermachen kann.»

Und weiter: «Geniessen kann man auch im Leiden. Ob ich im Ziel ausgelaugt bin, ob mich Schmerzen plagen, das ist irrelevant.»

Landolt sieht aus wie nach einem Spaziergang

Landolt ist getrieben vom Ehrgeiz, in jedem Bereich das Maximum herauszuholen. Er suche jedes Mal «das perfekte Rennen», so formuliert er das. In Zermatt gelingt ihm das ganz gut.

Er findet schnell seinen Rhythmus, nimmt entlang der Strecke eine «coole Stimmung» wahr und lässt sich vom zunehmend schlechter werdenden Wetter nicht irritieren. Nach 6:11:13,5 Stunden kommt er auf dem Gornergrat an und ist nicht gezeichnet von Strapazen.

Eher sieht er aus wie nach einem Spaziergang. Kritische Phasen hat er nicht überstehen müssen, die Beine fühlen sich für ihn so frisch an, dass er kaum Mühe gehabt hätte, eine Zusatzschlaufe hinter sich zu bringen. Er sagt:

«Das war für mich ein schnelles Training in einer sehr schönen Umgebung.»

Die Strapazen sind Stefan Landolt nicht anzusehen. Bild: Peter M. Birrer

Bis Ende dieser Woche sollen in mehreren Einheiten die nächsten 80 Kilometer hinzukommen. Schliesslich hat er noch ganz viel vor, nicht nur diesen Lauf durch den Amazonas.

2022 steht auch eine Reise nach Schottland auf der Agenda, Landolt möchte während drei Tagen durch die Highlands rennen. Ideen hat er noch ganz viele weitere: laufen in der Antarktis, durch einen Nationalpark in Kenia, Namibia ist ebenfalls eine Destination, die er anpeilt.

Aber bevor er sich an die konkrete Planung macht, geht er in nicht einmal drei Wochen wieder an den Start. In Davos steht der Swissalpine an, 68 Kilometer sind es dann. Landolt freut sich jetzt schon darauf. Denn nur das Besondere ist auch wirklich reizvoll für ihn.