Exportschlager Der beste Fussballgoalie in den USA ist ein St.Galler: Stefan Frei kämpft um den Einzug in den Playoff-Final Nobody ist der Grösste: Schon berühmte Schweizer Fussballprofis wie Fritz Künzli und Alain Sutter versuchten ihr Glück in Amerika, aber keiner war so erfolgreich wie der Rheintaler Stefan Frei. Daniel Good 07.12.2020, 11.59 Uhr

Seattles Schweizer Goalie Stefan Frei im Playoffspiel gegen Los Angeles. Bild: Ted S. Warren / AP (Seattle, 24. November 2020)

Auch im Heimatland gab Stefan Frei in jungen Jahren eine gute Figur ab. Er spielte wie Tranquillo Barnetta in der Schweizer U15-Auswahl. Weil der Vater Erwin eine Arbeitsstelle in den USA erhielt, wanderte die Familie aus Widnau Ende der 1990er-Jahre aus.

Brasilianischer WM-Goalie als Nachfolger

Zunächst versuchte sich Frei im College-Fussball, wo er zu den Besten gehörte. Richtig Fuss in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) fasste er ab 2010, als der heute 34-Jährige zum FC Toronto wechselte. Als Frei Toronto Ende 2013 verliess, folgte der brasilianische WM-Goalie Julio Cesar auf den Schweizer.

Noch erfolgreicher wurde Frei mit seinem heutigen Klub Seattle Sounders, mit dem er im vergangenen Jahr abermals die Meisterschaft gewann. Der Widnauer steht seit Anfang 2014 an der Pazifikküste im Nordwesten der USA unter Vertrag.

Favorit dank Heimstärke und Goalie Frei

Auch in dieser Saison surft Frei mit den Sounders auf der Erfolgswelle. In der Nacht auf Dienstag spielt Seattle gegen Minnesota United um den Einzug in den Playoff-Final. Die Sounders sind mit dem Heimrecht Favorit. Frei sagt vor der Entscheidung im amerikanischen Fussball:

«Ich liebe die Playoffs. Da geht es um Emotionen und Entertainment. Auch die Fans lieben das.»

Stefan Frei (links) bei einem Freistoss gegen Dallas. Bild: Ted S. Warren / AP (Seattle, 1. Dezember 2020)

Freis Klub ist ausserordentlich heimstark. 14 Playoff-Partien in Folge entschied Seattle für sich. Zuletzt setzten sich die Sounders Anfang Dezember daheim gegen Dallas mit Captain Reto Ziegler durch.

Seattle stellt auch dank Frei die seit Jahren beste Mannschaft in Nordamerika. Gewinnen die Sounders den Halbfinal gegen Minnesota, stehen sie zum vierten Mal in fünf Jahren im Playoff-Final.

In dieser Saison trafen Seattle und Minnesota wegen der Coronapandemie noch nicht aufeinander. Aber die Statistik spricht für den Klub des Schweizer Goalies: Seit Minnesota 2017 in die MLS aufgenommen wurde, verloren die Sounders nie gegen den aktuellen Halbfinalgegner.

Schon 2016 gewann Seattle die Meisterschaft. Dank eines Sieges im Penaltyschiessen gegen Toronto. Stefan Frei trug damals noch einen Bart. Bild: Eduardo Lima/Freshfocus (Seattle, 10. Dezember 2016)

In der vergangenen Saison, als Seattle den Titel holte, stand Frei als einer von nur sieben Spielern in der MLS in allen Partien während der regulären Saison auf dem Feld. Als die Sounders 2016 die Meisterschaft gewannen, wurde er zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt. Im Final hielt Frei im Penaltyschiessen gegen Toronto den entscheidenden Elfmeter.

Vorbilder Kahn und van der Saar und Cou-Cousin von Alex Frei

Seit 2017 ist der 1,91 Meter grosse Frei amerikanischer Bürger. Im gleichen Jahr erhielt er vom damaligen Nationalcoach Bruce Arena ein Aufgebot für die US-Nationalmannschaft. In jungen Jahren waren Oliver Kahn und Edwin van der Saar die Vorbilder des St. Galler Goalies.

Stefan Frei ist ein Cousin zweiten Grades des Schweizer Nationalmannschafts-Rekordschützen und heutigen FC-Wil-Trainers Alex Frei.

Erster Playoff-Finalist in der MLS ist Columbus Crew, das sich gegen New England Revolution 1:0 durchsetzte. Das Endspiel steht am 12. Dezember auf dem Programm. Auf den erfolgreichsten Schweizer in der MLS wartet also ein gedrängtes Programm - falls Seattle in der heimischen Lumen-Field-Arena auch Minnesota besiegt.