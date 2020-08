Serie Wirtschaftsführer Heinz Karrer - ewige Liebe für den Handballklub St. Otmar: «Er wird bis zu meinem Tod einen ganz grossen Platz in meinem Herzen haben» In loser Folge beschäftigt sich tagblatt.ch mit ehemaligen Ostschweizer Sportgrössen. Wie ging das Leben nach ihrer Karriere als Spitzensportler weiter? Der 61-jährige Heinz Karrer ist einer der wichtigsten Manager im Land. Als Handballer St. Otmars erreichte er 1982 den Final in der heutigen Champions League. Daniel Good aus Zürich 22.08.2020, 05.05 Uhr

Die Wimpel von St. Otmar begleiteten Heinz Karrer während seiner ganzen beruflichen Karriere. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 20. August 2020)

Er war Chef in Unternehmen wie Axpo, Ringier und Swisscom.

Überall und immer an prominenter Stelle dabei im Büro: der Vereinswimpel des St.Galler Handballklubs St.Otmar.

Der Winterthurer Heinz Karrer hat fünf prägende Jahre in der Ostschweiz verbracht.

«Es war eine überwältigende Zeit. St.Otmar wird bis zu meinem Tod einen ganz grossen Platz in meinem Herzen haben», sagt der 61-jährige Karrer, der noch bis Ende September Chef des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse ist.

Heinz Karrer in seinem Element auf dem Handballfeld. Bild: Keystone

Schweizer Handballgeschichte in Madrid

Es ist schon einige Jahrzehnte her, seit Karrer mit St. Otmar Schweizer Handballgeschichte schrieb. Aber die Begeisterung für jene Epoche schwingt heute noch in jedem Satz mit. Es war eine Zeit, als St.Otmar – auch dank Karrer – ungemein erfolgreich war. Auch auf internationalen Ebene: In der Saison 1981/82 schalteten die St.Galler im Meistercup, der heutigen Champions League, den spanischen und deutschen Titelhalter aus und erreichten den Final.

Heinz Karrer: Erfolgreich mit St. Otmar Bild: Keystone

Er kam sich vor wie im Paradies

«Da bekam man schon Gänsehaut», sagt Karrer. «Unser erstes Ziel waren die Viertelfinals. Schon das war nicht ohne, auch wenn wir Ambitionen hatten. Dass wir danach auch Atlético Madrid und Grosswallstadt ausschalteten, war grossartig.»

Heinz Karrer Bild: Claudio Thoma

In St.Gallen fühlte sich Karrer wie im Paradies. «Die Mannschaft hatte einen schier unglaublichen Zusammenhalt. Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Training und in der Freizeit.»

Die Spieler St.Otmars waren zugleich Fussballfans. Zusammen reisten sie an die Anfield Road, um Liverpool zu sehen. «Auch Spiele mit Real Madrid und Bayern München haben wir im Stadion verfolgt», sagt Karrer. Die Bundesliga war Trumpf, die TV-Zusammenfassung überschnitt sich aber oft mit der Spielvorbereitung der St.Galler Handballer. Da bedurfte es teils unorthodoxer Methoden, um sich zu informieren.

«Einmal fuhren wir in Zofingen in ein Wohnquartier und baten um Einlass, um die Sportschau zu sehen.»

Dem Begehren der ungebetenen Gäste wurde entsprochen.

Der Telefonanruf von Bundesrat Furgler

Die St.Galler Mannschaft hatte viele Flausen im Kopf. Nicht nur die Brüder Jehle waren für jeden Streich zu haben. Auf dem Spielfeld liess St.Otmar aber nichts anbrennen. «Wir trainierten wie die Verrückten. Athletisch waren wir die Stärksten im Land. Auch weil wir so erfolgreich waren, ist die Zeit mit St.Otmar unvergesslich. Überdies war das Umfeld hervorragend organisiert. Und die Halle war fast immer voll.»

«Noch heute habe ich viele Kontakte mit Bekannten aus jener Zeit.»

Karrer war auch ein Schlüsselspieler in der Nationalmannschaft. 1984 nahm er mit der Schweiz an den Olympischen Spielen in Los Angeles teil.

Als Winterthurer war er in St.Gallen sofort akzeptiert, denn er kannte die meisten «Otmärler» aus der Nationalmannschaft ober der Schweizer Juniorenauswahl. Als es um den Transfer ging, schaltete sich der mit St.Otmar sehr eng verbundene damalige Bundesrat Kurt Furgler ein.

«Als Kurt Furgler telefonierte und mich um einen Wechsel bat, fühlte ich mich natürlich schon gebauchpinselt.»

In Karrers Stammverein Pfadi Winterthur waren sie alles andere als begeistert, als ihnen ihr Jungstar mitteilte, dass er nach St.Gallen wechsle.

Der Zorn des Obersten im Generalstab

Insbesondere der damalige Vereinspräsident Peter Spälti, Nationalrat und Oberst im Generalstab, reagierte sehr verärgert.

Karrer schloss sich Anfang der 1980er-Jahre nicht des Geldes wegen St.Otmar an, sondern weil er spürte, dass er mehr erreichen konnte als mit Pfadi. So kam es schliesslich auch.

«St.Otmar hatte damals einen hohen Stellenwert in der Stadt. Wie der FC St.Gallen.»