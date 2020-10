Serie Evergreen: Von der Ersatzbank des FC St.Gallen zum Basler Stammgoalie – die bewegte Karriere des Rheintalers Christian Reinwald Seine Laufbahn ist wohl einzigartig im Land. Als Lehrling trainierte er mit den Profis des FC St. Gallen. Dann ging es via die Grasshoppers zum FC Basel und schliesslich nach Berlin. Seit 20 Jahren lebt Christian Reinwald auf den Philippinen. Daniel Good 03.10.2020, 05.00 Uhr

Torhüter Christian Reinwald dirigiert in der Saison 1992/93 die Abwehr des FC Basel. Bild: PD

Beim FC St.Gallen war er «nur» Ersatzgoalie. Als 18-Jähriger sass Christian Reinwald schon auf der Bank des NLA-Klubs. «Wahrscheinlich gab es nie eine jüngere Nummer zwei», sagt er. Das Traineramt in St.Gallen versah damals der strenge Helmut Johannsen. Sein junger Goalie aus dem Rheintal war hochtalentiert, aber im Ausgang einer mit Offensivdrang.

Der Lehrling unter den Profis

Schon als gut 16-Jähriger hütete Reinwald in der 2. Liga für den FC St.Margrethen das Tor. «So wurde der FC St.Gallen auf mich aufmerksam.» 1982 wechselte er nach St.Gallen und erhielt Aufgebote für die Junioren-Nationalmannschaft. Nach anderthalb Saisons bei St.Gallens Inter-A1-Junioren wurde er in die 1. Mannschaft befördert. Reinwald sagt:

«Das war eine tolle Zeit, ein Riesenerlebnis für mich. Plötzlich war ich in einer Gruppe mit Stars wie Gross, Ritter, Jurkemik, Braschler und Zwicker.»

Und weiter: «Das waren Idole für mich. Ich war ja noch ein Bub. Ich habe sehr viel gelernt von ihnen.»

Zu Beginn seiner St.Galler Zeit war Reinwald noch Lehrling im Rorschacher Heizungsunternehmen Hagmann. «Am Feierabend hiess es jeden Tag: Ab ins Training nach St.Gallen!» Reinwald wollte aber nicht nur trainieren, sondern auch spielen.

Der fatale Fehlgriff im Tor der Grasshoppers

Um Matchpraxis zu erhalten, wechselte er nach vier Jahren bei St.Gallen 1986 zu Vaduz. Er empfahl sich für höhere Aufgaben und wurde später von den Grasshoppers verpflichtet. «Trainer Ottmar Hitzfeld holte mich als Nummer eins. Aber in einem Vorbereitungsspiel griff ich daneben und so kam in der Meisterschaft Martin Brunner zum Zug. Er hatte dann die beste Saison seiner Karriere», sagt der 1964 geborene Reinwald.

Beim Rekordmeister Zürich hatte er zwar einen sehr gut dotierten Vertrag, aber wieder sass er auf der Ersatzbank. Brunner bestritt 36 Länderspiele.

Christian Reinwald klärt im Basler Strafraum. Links Mario Uccella, rechts Admir Smajic. Bild: PD

So war es für Reinwald an der Zeit, wieder die Adresse zu wechseln. Diesmal sollte es sich lohnen. Beim FC Basel hatte er seine beste Zeit im Fussball. Reinwald sagt:

«Ich spielte immer. Trainer Friedel Rausch setzte auf mich. Die Stadt ist fussballverrückt wie St.Gallen.»

Reinwalds Karriere ist wohl einzigartig im Land: von der St.Galler Ersatzbank zum Basler Stammgoalie.

Ausklingen liess er es in Berlin. 1994 wollte er eigentlich gar nicht mehr spielen. Wegen der Liebe zog es ihn in die deutsche Hauptstadt. Trainer des Regionalligisten Türkspor war Hans Krostina.

Das Berliner Gastspiel

Dieser kannte Reinwald aus gemeinsamen Zeiten in Vaduz und überredete ihn zum Comeback.

«In jedem Training war das Fernsehen dabei. Es übertrug für die in Berlin lebenden Türken. Und es gab einiges zu verdienen.»

Im Jahr 2000 verbrachte Reinwald ein paar Woche Ferien auf den Philippinen. Es gefiel ihm so sehr, dass er bald nach dem Heimflug wieder die Koffer packte. Er sagte:

«Ich brauchte eine Luftveränderung.»

Zunächst wollte er nur ein Ferienhaus bauen. Dann aber packte ihn der Unternehmergeist. «Du kannst ja nicht den ganzen Tag nur am Strand sitzen.»

Der ehemalige Captain war auch schon zu Gast

Zunächst gründete er 2001 eine Tauchschule. Dann erstellte er Bungalow um Bungalow für Touristen. Und kürzlich liess er acht Häuser bauen und verkaufte diese.

«Was ich verdiente, investierte ich.»

Heute hat Reinwald auf der Insel Negros 130 Angestellte. Derzeit wegen Corona aber fast keine Gäste mehr.

Christian Reinwald heute Bild: PD

Kontakt zu ehemaligem Teamkollegen hat Reinwald noch. Der frühere Captian Beat Rietmann war im Januar zu Gast im «Easy Diving Beach Resort». In die Schweiz fliegt Reinwald zweimal im Jahr. Die Eltern wohnen in Au. 2020 fiel die Schweizer Reise allerdings aus. Er wollte den drei Töchtern im Teenageralter sein Heimatland zeigen. Corona verunmöglichte auch dies.

