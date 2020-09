Analyse Europacup ade! Das sind die vier Erkenntnisse für den FC St.Gallen aus einem denkwürdigen Abend Die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League wäre zu schön gewesen. Das 0:1 gegen AEK Athen zeigt deutlich, wo derzeit die St.Galler Problemzonen zu orten sind. Aber es gibt auch Positives. Christian Brägger 25.09.2020, 11.59 Uhr

St.Galler Kampf um den Ball mit Markos Livaja. Bild: Peter Schneider/EPA

1. Stürmer, wo bleiben die Tore?

Es war zu erwarten: Wie schwierig es sein würde, die 33 Meisterschaftstreffer von Cedric Itten und Ermedin Demirovic zu ersetzen. Bereits nach zwei Pflichtpartien lässt sich sagen: Es ist sehr, sehr schwierig. Die wenigen guten Chancen blieben bislang in den 180 Spielminuten ungenützt, allen voran jene Topmöglichkeit gegen AEK Athen von Kwadwo Duah, der dem Spiel in der ersten Halbzeit eine andere Richtung hätte geben können. Ja müssen. Der Neuzugang aus Wil tauchte alleine vor dem gegnerischen Tor auf, hielt voll drauf – und traf den Goalie Tsintotas.

Ein bisschen mehr Kaltblütigkeit und Cleverness im gegnerischen Sechzehner würde dem FC St.Gallen natürlich gerade in engen Spielen helfen. Vor allem, weil sein Aufwand beträchtlich ist, um überhaupt zu nennenswerten Möglichkeiten zu kommen. Bis vor dem Sechzehner sieht das Angriffsspiel gut aus, in der Box aber, da tun sich die Ostschweizer schwer, weil bisweilen auch der Spielwitz und die Ideen fehlen. Demirovic und Itten standen eben auch für dies: Aus wenig viel zu machen, aus dem Nichts ein Tor zu schiessen. Ein Hoffnungsschimmer: Bald kehrt Boris Babic zurück.

2. Die Erfahrung fehlt in gewissen Momenten

Grundsätzlich ist das nicht von der Hand zu weisen, weil es das Argument ist, das auf der Hand liegt und auf welches bereits vor dem Auftritt gegen AEK hingewiesen wurde. Diesem jungen FC St.Gallen fehlt die Erfahrung in solchen Spielen, zumal sie manchmal ja auch auf nationaler Stufe schon fehlt. Im Gegensatz zum FC Basel beispielsweise, der wie ein erprobtes Pferd genau weiss, wie hoch es über ein Hindernis springen muss.

Doch der Abend gegen AEK verdeutlichte auch, dass man ebenfalls als Jungteam gegen international Routiniertere mithalten kann, das Spiel bis auf den Schiedsrichter beeinflussen kann. Ohne hier unnötig, weil vorbei, eine Diskussion anfangen zu wollen. Man könnte eben auch sagen: Zigi und Stergiou, in dieser Szene müsst ihr ruhig und abgeklärter bleiben, der Angreifer darf hier einfach gar nicht auf die Idee kommen, hinzufallen.

Die Schlüsselszene des Spiels. Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Natürlich hat man keinen Spieler wie Livaja in den eigenen Reihen, diesen typischen, kroatischen Fussballsöldner, der schnell einmal die Hände verwarf, als es nicht so lief. Doch AEK Athen musste in der ersten Halbzeit arg leiden, und da half seine Routine eben auch, es unbeschadet in die Pause zu schaffen. Und nur schon für die persönliche Zukunft der St.Galler wäre es ein wertvoller Zuschlag gewesen, hätten sie es in die Verlängerung geschafft. Oder gar ins Penaltyschiessen. Weil man an solchen Spielen und Aufgaben nur wachsen kann.

3. Publikum, komm endlich zurück!

Der FC St.Gallen braucht sein Publikum, vielleicht mehr als andere Vereine. Und noch mehr im Europacup, weil das Publikum hier noch viel mehr eine Rolle spielen kann. Dann würde nach einem solchen Spiel auch mehr als 300'000 Franken herausspringen. Kaum auszudenken, wie der eigene Anhang bei vollem Haus im Kybunpark in den Schlussminuten seine Grünweissen nach vorne gepeitscht hätte. Oder wie Stergiou in normalen Zeiten im Rückspiel im Athener Olympiastadion vor 50'000 Zuschauern – stellen wir uns vor, die Griechen rennen einem Rückstand nach und ihre Fans sind ausser sich – im Duell mit Livaja den Ball abläuft. Oder wie nur schon der FC St.Gallen auf dem Flughafen in Athen empfangen worden wäre.

Gott sein Dank steht dem FC St.Gallen nur noch das sonntägliche Spiel in Vaduz vor leeren respektive mit spärlich besetzten Rängen bevor. Vom Kanton gibt es positive Signale, dass ab dem 1. Oktober tatsächlich 11'500 Zuschauer in den Kybunpark dürfen, womit das Schutzkonzept des Klubs gutgeheissen würde. Natürlich ist das alles nur eine Momentaufnahme, niemand weiss genau, was Corona mit dieser Saison noch anstellen wird. Aber es ist eine Momentaufnahme, die hoffen lässt.

4. Der Wiedererkennungswert ist bereits da

Der FC St.Gallen bleibt seinen Prinzipien treu, selbst gegen gute Gegner wie AEK. Er ist zwar noch in seiner Findungsphase der Abstimmung, und sie könnte weiter dauern und auch Punkte kosten. Bis auf Duah und Basil Stillhart sind die Neuen zudem nicht angekommen, wobei dieses Duo ebenfalls noch viel Luft nach oben hat. Aber: Der Wiedererkennungswert ist trotz der Abgänge da, und es ist eigentlich kein Grund ersichtlich – wenn man jenen des Toreschiessens ausklammert –, weshalb es keine gute Saison werden sollte für die Ostschweizer. Mit Fokus auf den Cup und die nationale Meisterschaft. Alessandro Kräuchi beispielsweise sendet erste positive Signale als Nachfolger von Silvan Hefti.

Alessandro Kräuchi mit Offensivdrang, beobachtet von Trainer Peter Zeidler. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

Und vielleicht stimmt ja auch die Aussage von AEK-Trainer Massimo Carrera mit der Zeit positiv, der nach dem Sieg mit leicht blau getönter Sonnenbrille und feinem Zwirn, den er immer wieder von Fusseln befreite, an die Pressekonferenz erschien. «Es war eine schwierige Partie für uns, nicht wegen des Wetters, sondern weil der FC St.Gallen guten Fussball spielt.»