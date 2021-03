Amateursport Nach den Lockerungen im Breitensport: Euphorie ohne Einschränkungen Seit dieser Woche dürfen Amateursportler wieder gemeinsam trainieren. Es gibt jedoch grosse Unterschiede in den verschiedenen Sportarten. Ein Blick in die regionalen Vereine. Ives Bruggmann 05.03.2021, 05.00 Uhr

Der FC Winkeln trainiert seit dieser Woche wieder. Michel Canonica

«Ich habe noch nie gesehen, dass erwachsene Männer an einem Ball so viel Freude haben», sagt Thomas Koller, Trainer des FC Winkeln. Der St.Galler Fussballklub hat wie so viele regionale Vereine in dieser Woche mit dem Training losgelegt.

Zuvor war das gemeinsame Üben während Monaten verboten. Dementsprechend war die Gefühlslage bei den Spielern, als es wieder losging. Winkelns Goalie Simon Staub sagt:

«Ich freute mich riesig, alle wieder zu sehen. Ich hätte am liebsten alle umarmt, aber das ist ja nicht erlaubt.»

Ohne Körperkontakt, mit genügend Abstand

Mit der Maske bis zum Spielfeld, Wasser aus der eigenen Trinkflasche: Die neuen Regeln beim FC Winkeln. Michel Canonica

Damit spricht Staub die Schutzmassnahmen an, die vor allem bei den Fussballern in den tieferen Ligen ziemlich weitreichend sind. Körperkontakt ist während des Trainings nicht erlaubt, der Abstand von eineinhalb Metern muss stets eingehalten werden. «Natürlich schränken uns diese Massnahmen ein, aber wir sind froh, dürfen wir überhaupt gemeinsam auf dem Platz sein», sagt Trainer Koller. Die drei Einheiten pro Woche, die für seine Mannschaft auf dem Sportplatz Gründenmoos reserviert sind, muss er aufteilen. Die eine Gruppe von maximal 13 Personen kommt zweimal, die andere einmal. Dieser Rhythmus ändert jede Woche. Auf dem ganzen Areal gilt Maskenpflicht, der Mundschutz darf erst auf dem Platz abgenommen werden. Duschen ist erlaubt, aber auch hier muss der Mindesteinstand eingehalten werden. All die Hindernisse können der vorherrschenden Euphorie im Team nichts anhaben. «Das war meine längste Pause überhaupt», sagt Goalie Staub. Die Stimmung in der Mannschaft sei gelöst. «Endlich geht es los.»

Der SC Brühl ist voller Tatendrang

Im Fussball zieht Swiss Olympic derzeit die Grenze ab der 1. Liga (siehe Kasten). Für den FC Gossau gelten also dieselben Regeln wie für den FC Winkeln und alle anderen. Ein normaler Trainings- und Meisterschaftsbetrieb ist somit noch in weiter Ferne. Der SC Brühl hingegen darf aufgrund der neuen Einstufung der Promotion League als semiprofessionelle Liga wieder uneingeschränkt trainieren. «Die Freude bei allen ist riesig. Wir sind voller Tatendrang», sagt Sportchef Roger Jäger.

Drinnen, draussen, semiprofessionell Das Zauberwort in der Welt des Amateursports lautet derzeit semiprofessionell. Wer von Swiss Olympic als solche Liga eingestuft wird, geniesst im Trainings- und Meisterschaftsbetrieb weitreichende Freiheiten. In den Hallensportarten Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball dürfen neu in der NLB der Frauen und der Männer wieder Trainings und bald auch Wettkämpfe bestritten werden. Unterhalb der NLB gilt sowohl ein Trainings- als auch ein Wettkampfverbot, was bereits zu mehreren Absagen von Meisterschaften führte. Im Fussball gilt die Promotion League neu ebenfalls als semiprofessionell. Nicht aber die 1. Liga, obwohl dies so beantragt wurde. Ab der 1. Liga und tiefer sind Trainings nur in Gruppen von maximal 15 Personen und ohne Körperkontakt erlaubt. Unter 20-Jährige dürfen uneingeschränkt Sport betreiben. Die Sportanlagen, die sich draussen befinden, sind seit dem 1. März wieder geöffnet. (ibr)







Vier Trainings pro Woche sowie erste Testspiele stehen bereits auf dem Programm. Die Meisterschaft soll Mitte April fortgesetzt werden. «Es werden derzeit mehrere Szenarien geprüft», so Jäger. Auch bei Brühl gelten strengste Vorschriften ausserhalb des Platzes. Doch auf dem Feld dürfen die Fussballer wieder ihre ganze Energie loswerden – ohne Einschränkungen. «Ich hoffe, dass die Liga sauber fertig gespielt werden kann», sagt Jäger. Nur Coronatests stünden noch nicht auf dem Programm. «Ich gehe aber davon aus, dass in dieser Hinsicht noch etwas beschlossen wird.» Damit der Wiederaufnahme nichts im Wege steht.

Handballer dürfen nicht duschen

Auf dem Spielfeld keine Regeln: Fortitudo Gossau. Arthur Gamsa

Auch die Handballer von Fortitudo Gossau begannen in dieser Woche wieder mit gemeinsamen Einheiten. Sie profitieren als Vertreter der NLB vom semiprofessionellen Status. Zwar gilt auch in der Buechenwaldhalle eine Maskenpflicht. Darüber hinaus ist das Benützen der Garderoben und damit auch das Duschen nicht gestattet. Doch sobald die Handballer das Spielfeld betreten, gibt es keine Regeln mehr. Handball ist eine Vollkontaktsportart. Dementsprechend müssen sich die Spieler auf den geplanten Wiederbeginn der NLB nach Ostern vorbereiten. «Es ist schön, dass wir wieder ein Ziel vor Augen haben», sagt Captain Jonas Mächler. In erster Linie gehe es nun darum, den Körper wieder an die Belastungen in der Halle zu gewöhnen. Beim Joggen und den Krafteinheiten zu Hause könne man das Handballtraining unmöglich simulieren, so Mächler. Seit Ende Oktober hielten sich die Gossauer Handballer mit Trainingsplänen fit. Fünf Einheiten im Kraft- und Konditionsbereich waren in der Woche zu absolvieren. Jetzt, da wieder im Team geschuftet werden darf, ist die Stimmung prächtig. «Das hat jedem gefehlt», sagt Mächler.

Gemeinsam macht es mehr Spass. Die NLB-Handballer von Fortitudo Gossau. Arthur Gamsa

Doch ein Thema wirft derzeit innerhalb der Mannschaft noch Fragen auf. Für den Meisterschaftsbetrieb sind bisher keine regelmässigen Coronatests geplant wie beispielsweise in den Profiligen. «Das ist zumindest fragwürdig», sagt Mächler. Denn die Partien verteilten sich über das ganze Land. Und ob jeder das Risiko einer Infektion eingehen will, sei offen. Mächler: «Jeder geht einer Arbeit nach und bewegt sich in einem Umfeld, das er möglichst schützen möchte.»