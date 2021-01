Schwingen Geisterfeste wahrscheinlich: Es steht viel auf dem Spiel für den Schwingsport Nach dem Ausfall der Saison 2020 sollen erneute Absagen der Kranzfeste 2021 mit allen Mitteln verhindert werden. Ives Bruggmann 14.01.2021, 05.00 Uhr

Domenic Schneider (oben) bezwingt im dritten Gang des Eidgenössischen Schwingfests Remo Vogel. (Zug, 24. August 2019)

Der Schwingsport leidet. Bereits die gesamte Kranzfestsaison 2020 fiel dem Coronavirus zum Opfer. Seit Ende Oktober gilt zudem ein Kampfsportverbot. Heisst: Die Schwinger dürfen nicht mehr gemeinsam im Sägemehl trainieren. Eine Entschärfung der Situation ist nach den neuerlichen Bundesratsbeschlüssen von gestern so schnell nicht zu erwarten. Eine zweite Saison ohne Schwingfeste will der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) aber unbedingt vermeiden. Denn die Zukunft des Sports steht auf dem Spiel. «Wenn wir zwei Jahre nicht schwingen können, verlieren wir 30 bis 40 Prozent des Nachwuchses. Davon gehe ich aus», sagt Stefan Strebel, Technischer Leiter des ESV.

Stefan Strebel, Technischer Leiter Eidgenössicher Schwingerverband

Deshalb macht sich Strebel kraft seiner Funktion für die Athleten stark. «Wir müssen die Schwinger wieder ins Zentrum rücken.» Das heisst, dass die Schwingfeste – wenn nötig – auch ohne Zuschauer stattfinden sollen. «Zum Wohle des Schwingsports müssen die Veranstalter der Feste Einbussen einkalkulieren», sagt Strebel, der mit dieser Forderung alles andere als nur auf offene Ohren stiess. Aber: «Es gibt gute und schlechte Zeiten. Gewinne dürfen derzeit nicht im Vordergrund stehen.»

Vorlaufzeit wegen Verletzungsgefahr

Der Schwingerverband setzt derzeit alles daran, damit Schwingfeste wieder möglich sind. «Wettkämpfe sind für den Schwingsport essenziell», sagt Strebel. Er selber hat ein Rahmenkonzept erstellt, mit dem Ziel, dass alle Schwingfeste 2021 stattfinden. Doch den Verantwortlichen sind die Hände gebunden. «Solange das Kampfsportverbot gilt, ist alles andere zweitrangig», so Strebel. Zusammen mit dem Aktivenrat hat die Technische Kommission und der Zentralvorstand des ESV festgelegt, dass es zwischen Trainingsstart und Wettkampfbeginn vier Wochen Aufbau benötigt. Die Kranzfestsaison in der Ostschweiz startet mit dem Thurgauer Kantonalfest am 2. Mai in Dussnang. Damit müsste das Trainingsverbot spätestens am 5. April aufgehoben werden, dass der Durchführung nichts im Wege steht.

Der zweifache Thurgauer Eidgenosse Domenic Schneider bestritt im Februar 2020 letztmals ein Schwingfest. Sein letzter Anlass mit Kranzabgabe war das Eidgenössische Schwingfest Ende August 2019. «Uns Schwingern fehlt der Kampf Mann gegen Mann», sagt der 26-Jährige. Das Training im Sägemehl sei nur mit Krafttraining nicht zu kompensieren. «Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich fit zu halten und bereit zu sein, wenn es los geht.» Seine Krafteinheiten muss Schneider aktuell alleine absolvieren. Die Vorlaufzeit von vier Wochen hält Schneider für eher knapp bemessen. «Es braucht seine Zeit, um sich wieder an die Belastungen im Kampf zu gewöhnen. Die Verletzungsgefahr ist grösser, je kürzer die Vorbereitung im Sägemehl dauert.»

Dussnang würde Fest ohne Zuschauer organisieren

Für eine Durchführung des Thurgauer Kantonalschwingfest in Dussnang ohne Zuschauer würden die Organisatoren Hand bieten. «Zu Gunsten der Schwinger», sagt OK-Präsident Ernst Bucher. Wichtig sei jedoch, dass kein finanzielles Loch entstehe. Bucher ist aber zuversichtlich, dass dies in Absprache mit dem Thurgauer Verband und den Sponsoren verhindert werden könne.

Der Technische Leiter Strebel schätzt, dass es vor Ende März wohl keine Zulassung für Trainings und Wettkämpfe geben wird. «Ich hoffe, dass dies nach Ostern wieder möglich sein wird.» Sollte das Trainingsverbot jedoch weiter andauern, wäre Strebel auch zu extremen Schritten bereit. «Dann müssten wir darüber diskutieren, ob wir vielleicht 200 Schwinger als Spitzensportler melden, damit sie eine Trainingserlaubnis erhalten.» Eigentlich sei eine Zweiklassengesellschaft im Schwingen zwar tabu, aber dies wäre auch eine absolute Notsituation und reine Schadensbegrenzung für den Sport.