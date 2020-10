St.Otmars Handballer brillieren in Aarau: Es kann so einfach sein Die St.Galler bezwingen in der NLA Suhr Aarau auswärts souverän mit 31:24. Distanzschütze Dominik Jurilj sticht mit elf Treffern heraus. Ives Bruggmann aus Aarau 26.10.2020, 05.00 Uhr

Freude bei St.Otmars Benjamin Geisser, als wäre es immer so leicht. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wurf Dominik Jurilj – Tor. In Aarau traf der linke Rückraumspieler St.Otmars elfmal – meistens aus der Distanz. Und bei jeder Gelegenheit schaute der gegnerische Goalie so verdutzt, als schien er sich zu fragen, wie der Ball schon wieder zwischen die Pfosten gelangte. «Wenn er einen Treffer erzielt, sieht Handball so einfach aus», sagt Juriljs Mitspieler Andrija Pendic. Die eindrückliche Wurfkraft des 25-jährigen 2,01-Meter-Mannes war sicherlich ein siegbringender Faktor beim überzeugenden St.Galler 31:24-Auswärtssieg. Aber nicht der Einzige.

Ein ums andere Mal fand Dominik Jurilj (verdeckt) einen Weg vorbei am Aarauer Block.



Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Offensive der Gäste präsentierte sich in der Schachenhalle spielfreudig und liess den Ball in hohem Tempo zirkulieren. So stand am Ende der Kette in den allermeisten Fällen ein St.Galler in ausgezeichneter Wurfposition frei. In der ersten Halbzeit vergab St.Otmar auch deshalb nur drei Abschlüsse und wies eine Wurfquote von überragenden 83 Prozent auf. Die drei Aargauer Goalies kamen zusammen nur gerade auf eine Parade. Ganz anders Aurel Bringolf: Der Nationalgoalie auf Seiten St.Otmars parierte im ersten Durchgang fünfmal sehenswert. Weil nur 14 Würfe überhaupt auf sein Tor kamen, erzielte das sonst so heimstarke Suhr Aarau nur neun Treffer.

Mittelblock Wetzel/Höning brilliert erneut

Diese Zahlen sprechen für eine ausgezeichnete Deckungsarbeit. Angeführt von einem äusserst stabilen Mittelblock bestehend aus Tobias Wetzel und Max Höning erstickten die St.Galler die Aarauer Angriffsbemühungen schon früh im Keim. Ausser Penaltyschütze Diogo Oliveira traf kein einziger Spieler des Heimteams mehr als einmal in den ersten 30 Minuten; St.Otmars Defensive unterband alle Stärken des Heimteams im Ansatz.

Den Fünf-Tore-Vorsprung zur Halbzeit verdoppelten die Gäste bis in die 43. Minute sogar auf 24:14. Doch aufgrund der einzigen kurzzeitigen Schwächephase St.Otmars kamen die Aargauer acht Minuten vor Schluss nochmals bis auf fünf Tore heran. «Es ist gar nicht so einfach, einen Vorsprung zu verwalten. Schnell wird man langsam und behäbig», sagte Pendic. Die St.Galler fanden aber bald wieder zu ihrem von Kreuzungen und Positionswechseln geprägten Angriffsspiel. Bezeichnend dafür war, dass mit Jurilj, Pendic und Rares Jurca drei Rückraumspieler vom Kreis aus einen Treffer erzielten.

Für Suhr Aarau war es im sechsten Heimspiel die erste Niederlage. «Mit 31 Gegentoren wird es schwierig», sagte Tim Aufdenblatten. «Wir standen zu weit weg.»

Drei Goaliewechsel innert 19 Minuten

Dass Trainer Misha Kaufmann bereits in der 19. Minute zum dritten Mal den Goalie wechselte, spricht für die Ratlosigkeit, die St.Otmars Offensivspiel bei den sonst so defensivstarken Aargauern auslöste. Weshalb aber Jurilj beinahe über die ganze Spieldauer nicht enger gedeckt wurde, bleibt wohl Kaufmanns Geheimnis.

Mit den zwei Punkten nach diesem Auswärtssieg nähern sich die St.Galler wieder dem vierten Platz an, dem erklärten Rangziel. «Die Saison dauert noch lange. Wichtiger war dieser Erfolg für das Selbstvertrauen», sagt Pendic. In der Tat war die Leistung St.Otmars in vielen Bereichen so überzeugend, dass der vierte Platz wieder ein realistisches Ziel darstellt.