Die Thurgauerin Nora Häuptle ist die erste Schweizer Trainerin in der deutschen Frauenfussball-Bundesliga und die einzige Frau an der Seitenlinie. Sie sagt: «Manchmal ist es anstrengend, Pionierin zu sein.» Die 37-jährige Hornerin Nora Häuptle wechselt als erste Schweizer Fussballtrainerin in die deutsche Frauen-Bundesliga. Die ersten Tage waren turbulent. Interview: Ives Bruggmann 01.09.2020, 05.00 Uhr

Nora Häuptle betreute zuletzt die U19-Nationalmannschaft der Schweizer Frauen. Bild: Christian Brun/Keystone (Collombey, 29. August 2019)

Plötzlich ging alles ganz schnell. Die Schweizer U19-Fussballnationaltrainerin der Frauen, Nora Häuptle, geht in die Bundesliga zum SC Sand. Bereits wenige Stunden nach der Unterschrift legte die 37-Jährige in Süddeutschland los.

Sie waren fünf Jahre als U19-Trainerin der Frauen beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) engagiert. Weshalb entschieden Sie sich nun für diesen Wechsel?

Nora Häuptle: Nach der Zeit beim SFV, während der ich eine sehr gute Ausbildung genossen habe, ist es mir ein Bedürfnis, mich weiterzuentwickeln. Ich habe gelernt, Spielerinnen zu entwickeln, damit sie sich für höhere Aufgaben empfehlen können. Der SC Sand passt in dieser Hinsicht optimal. Auch dort sind vor allem meine Fähigkeiten als Ausbildnerin gefragt.

Dennoch mussten Sie zuerst überzeugt werden.

Eine erste Anfrage des SC Sand musste ich vor wenigen Monaten im ersten Schritt ablehnen. Die sportliche Leitung wollte mich jedoch unbedingt und konnte die Rahmenbedingungen so hingehend ändern, dass alle Komponente zusammenpassten. Das gab mir ein gutes Gefühl. Der Verein bietet mir darüber hinaus einige Möglichkeiten. Ich kann als Profitrainerin auf hohem Niveau mit talentierten Spielerinnen, die als Halbprofis engagiert sind, arbeiten. Zudem kann ich meinen Wohnsitz in Bern behalten, weil der Arbeitsweg nur rund zwei Stunden beträgt. Das war mir wichtig, weil ich zuletzt Gotti geworden bin und ich derzeit gerne in der Nähe meiner Familie sein möchte.

Sie sind seit einer Woche beim neuen Verein. Wie lief der Start?

Es war sehr turbulent, da ich nur zwei Tage nach meiner Unterschrift beim SC Sand begonnen habe.

Es bleibt nicht viel Zeit bis zum Saisonstart am 6. September auswärts gegen den FC Bayern München.

Wie setzen Sie die Prioritäten in dieser kurzen Zeit?

Gestartet bin ich mit Werten. Diese müssen eindeutig definiert sein, damit alle wissen, wofür wir stehen wollen. Die Spielerinnen sollen sich in den Werten wiederfinden und sich damit identifizieren. Fussballerisch arbeite ich mit Prinzipien. Diese sollen eine stabile Basis bilden, auf der sich immer weiter aufbauen lässt.

Für welchen Spielstil stehen Sie und wie lässt sich dieser beim SC Sand durchsetzen?

Wir müssen natürlich realistisch sein. Der Ligaerhalt ist unser erstes Ziel. Ich will, dass wir gewisse Entwicklungsziele erreichen. Ich stehe grundsätzlich für einen ballbesitzorientierten Fussball. Gegen Teams wie Wolfsburg oder Bayern München werden wir jedoch den Ball nicht immer in den eigenen Reihen haben. Dennoch wollen wir mit einer frechen Spielweise, mit guten Standards und unserer Energie gegen jeden Gegner unsere Chancen suchen. Derzeit arbeiten wir an einer Strategie gegen die Bayern.

Die Hornerin Nora Häuptle führte die U19 der Schweizerinnen 2016 bis in den EM-Halbfinal. Christian Brun / KEYSTONE-SDA

Sie sind die erste Schweizerin in der Frauen-Bundesliga und die einzige Frau an der Seitenlinie bei zwölf Teams. Macht Sie das stolz?

Natürlich ist es in gewisser Hinsicht schön, eine Vorreiterin zu sein. Ich habe mich auch gefreut, dass ich die erste Schweizerin und die derzeit einzige Frau bin. Ich habe viele schöne Reaktionen erhalten. Hunderte von Nachrichten, die mir ein gutes Gefühl geben, auf dem richtigen Weg zu sein.

Aber?

«Eigentlich ist es nicht gut, dass ich die einzige Frau bin, die in der Bundesliga coacht.»

Deutschland müsste viel weiter sein. Ich finde das schade, die Verantwortlichen sollten viel mehr Mut haben und vermehrt auf Frauen setzen.

Gibt es Fehler im System?

Eindeutig. Als Frau kann man nach den heutigen Kriterien kaum die neue Uefa-Pro-Lizenz erlangen. Hier muss man das System ändern und die Schleusen öffnen. Ich habe alle Prüfungen zu Männerkonditionen absolviert. Nicht alle haben das Glück, einmal Nationalspielerin gewesen zu sein. Deshalb ist es manchmal auch anstrengend, Pionierin zu sein.

Sie verlassen nicht nur die U19, sondern auch das Projekt Footura, für das Sie zuständig waren. Wie lautet Ihr Fazit?

Mit der U19 gibt es noch einen letzten Zusammenzug im September. Mir war das wichtig, denn ich wollte zur Vordertür raus und so kann ich mich von allen verabschieden. Das Footura-Projekt war das Herzstück meiner Arbeit. Uns ist es gelungen, viele talentierte Spielerinnen an das A-Nationalteam oder das Profitum heranzuführen. Das ist uns mehr als gelungen. Über ein Dutzend ehemalige Footura-Spielerinnen spielen derzeit in ausländischen Ligen oder im Nationalteam.