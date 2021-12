Unihockey: Michael Schiess zieht nach seiner ersten WM Bilanz.

Unihockey-WM Michael Schiess sagt nach seinem Eigentor gegen Schweden: «Es hat weh getan.» Waldkirch-St.Gallen-Stürmer Michael Schiess leitet an der Unihockey-WM mit einem Eigentor die Niederlage gegen Weltmeister Schweden ein. Dennoch blickt er positiv zurück. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 13.12.2021, 19.31 Uhr

Michael Schiess bejubelt im Bronzespiel den Treffer zum 2:1 für die Schweiz. Bild: Fabian Trees/Keystone

Ausgerechnet im wichtigsten Spiel seiner bisherigen Unihockeykarriere unterläuft Michael Schiess ein Eigentor – sein erstes überhaupt. «Das hat schon weh getan», sagt der Spieler des UHC Waldkirch-St.Gallen. Diese Erfahrung sei hart gewesen.

In der Folge unterlag die Schweiz dem späteren Weltmeister Schweden im Halbfinal mit 1:6 – trotz grösserer Spielanteile und phasenweise drückender Überlegenheit. Alleine verantwortlich ist Schiess für die Niederlage selbstredend nicht, dennoch nagte die Partie am Appenzeller. «Die Enttäuschung war gross, den Halbfinal auf diese Art zu verlieren», sagt der 24-Jährige. Das Bronzespiel, das am Samstag nach zwischenzeitlicher Führung gegen Tschechien verloren ging, trug sein Übriges zum negativen Abschluss der WM in Finnland bei.

Einen Stammplatz erkämpft

Für ihn sei es deshalb noch schwierig, bereits das Ganze zu sehen, so Schiess. Die Verarbeitungsphase sei noch in vollem Gange. «Das ist ein Prozess, aus dem ich lernen kann und der mich als Spieler besser macht.» Denn trotz seines Eigentors gehört Schiess zu den Gewinnern dieser WM. Mit starken Auftritten an der Seite des Schweizer Topskorers Manuel Maurer spielte sich der Appenzeller in den ersten drei Linien fest und erkämpfte sich so einen Stammplatz. Vor knapp einem Monat sah die Ausgangslage für den Waldstätter noch ganz anders aus. Er kämpfte darum, überhaupt an die WM fahren zu dürfen, musste gar einen Positionswechsel in Kauf nehmen.

Doch Schiess zahlte das Vertrauen des Nationaltrainers David Jansson zurück – unter anderem mit sieben Skorerpunkten. Trotz des vierten Schlussrangs fällt das Fazit sowohl bei Jansson als auch bei Schiess positiv aus, was die Leistung gegen Schweden betrifft. «Wir haben aufgezeigt, dass wir nahe dran sind. Das gibt uns Selbstvertrauen», sagt Schiess. Denn schliesslich steht bereits im kommenden Jahr die Heim-WM in Zürich und Winterthur auf dem Programm. Auch dort ist das grosse Ziel wieder der Weltmeistertitel. «Die Motivation ist gross.» Schiess ist froh, dass er dem Trainer seine Vielseitigkeit präsentieren konnte. Wie seine Rolle wohl in der Zukunft aussieht? «Ich bin selbst gespannt, was der Trainer plant.»

Das Studium als Ablenkung

Mit Waldkirch-St.Gallen geht es für den Flügelstürmer bereits am Wochenende in der NLA weiter. Auch im Studium an der Pädagogischen Hochschule ist Schiess gefordert. Bereits am Montag stand die erste Prüfung nach der WM auf dem Programm. Der Appenzeller nimmt es gelassen: «Diese Ablenkung tut mir nach den vielen Erlebnissen ganz gut.»

