FC Wil vor dem Hinrunden-Abschluss gegen Stade LS

Der FC Wil gastiert bei Stade Lausanne-Ouchy

Die letzte Reise des Jahres führt den FC Wil heute an einen ungeliebten Ort. Das Auswärtsspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy findet im Olympiastadion Pontaise statt. Dort waren die Wiler – unter anderem auch gegen Lausanne-Sport und Le Mont Lausanne – schon oft zu Gast, haben aber erst ein einziges Mal gewonnen. Das war im Jahr 2010. Ob heute viele Tore fallen, lässt sich vor dem Spiel nicht sagen. Fakt aber ist, dass just jene beiden Teams aufeinandertreffen, bei denen es bisher am meisten und am wenigsten Tore gegeben hat. In allen 17 Partien dieser Saison von Lausanne- Ouchy fielen gerade einmal 41 Tore. In gleich vielen Partien mit Wiler Beteiligung waren es schon 67 Treffer. Während allein am vergangenen Samstag am Wil-Match acht Tore gefallen sind, gab es in den letzten sieben Partien der Lausanner nur sieben Treffer. Gibt es also ein offensives Spektakel oder einen müden, defensiven Jahres-End-Kick? (sdu)