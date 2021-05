Handball Kein Fernsehboden in der Kreuzbleiche: St.Otmar droht ein Saisonende im Winterthurer Exil Die St.Galler NLA-Handballer müssen für ihr zweites Heimspiel des Playoff-Viertelfinals gegen Suhr Aarau am Donnerstag um 20.15 Uhr auf eine andere Halle ausweichen. Ives Bruggmann 19.05.2021, 21.20 Uhr

Winterthur statt St.Gallen: St.Otmar und Max Höning müssen ausweichen. Ralph Ribi

Dank einer Willensleistung im ersten Heimspiel in der Kreuzbleiche haben sich St.Otmars Handballer in der Playoff-Serie gegen Suhr Aarau ein zweites Mal das Heimrecht verdient. Doch weil die Partie am Donnerstag um 20.15 live auf SRF übertragen wird, muss der St.Galler Traditionsverein kurzfristig auf die moderne Handballarena in Winterthur ausweichen.

Da die Sporthalle Kreuzbleiche nicht über einen fernsehtauglichen Boden verfügt, wurde der Wechsel der Spielstätte nötig. Denn die Alternative, einen entsprechenden Hallenboden zu verlegen, sei unter der Woche nicht möglich und zudem um einiges teurer, teilte der Verein mit. Somit droht den Handballern St.Otmars, die sich in der Best-of-five-Serie gegen das Ausscheiden stemmen, ein leises Saisonende im Exil. Immerhin: Als Heimteam darf St.Otmar den Grossteil der 50 Tickets selbst vergeben.

Höning folgt Wetzel und Spellerberg

Die fünf Spieler, die St.Otmar zum Ende der Saison verlassen, wurden in weiser Voraussicht bereits beim ersten Heimspiel vor einer Woche in der Kreuzbleiche verabschiedet. Tobias Wetzel, Rares Jurca und Simon Bamert müssen aufgrund ihrer Verletzungen ohnehin tatenlos zusehen, wie ihre Mannschaftskollegen gegen das Playoff-Aus kämpfen. Mit Max Höning und Jonas Kindler avancierten beim 27:25-Sieg vor einer Woche just zwei scheidende Handballer zu den wichtigsten Figuren der St.Galler. Linkshänder Höning dirigierte als Chef die Defensive und erzielte darüber hinaus vorne neun Treffer aus elf Versuchen. Goalie Jonas Kindler wartete in der entscheidenden Phase der Partie mit drei wichtigen Paraden auf.

Verlässt St.Otmar nach elf Jahren: Jonas Kindler. Michel Canonica

In der Mannschaft St.Otmars wird es in der neuen Saison zu einem Umbruch kommen. Captain Wetzel, der als 14-Jähriger zum Verein stiess und 242 Partien in der NLA absolvierte, geht nach Dänemark zum Verein des ehemaligen Spielertrainers Bo Spellerberg in der zweithöchsten Liga. Wetzels hartnäckige Entzündung im Adduktorenbereich lässt in dieser Saison keinen Einsatz mehr zu. Linkshänder Höning, der vier Jahre bei St.Otmar unter Vertrag stand, folgt Wetzel in den Norden und schliesst sich ebenfalls HØJ Handbold in der Nähe von Kopenhagen an. Noch länger als Wetzel spielte sogar Goalie Kindler für St.Otmar. Der Winterthurer kam 2010 nach St.Gallen und absolvierte über 300 Partien für den Traditionsverein. Insgesamt bestritt Kindler, der in den vergangenen Jahren meistens als Nummer zwei agierte, 373 NLA-Spiele.

Pause kam St.Otmar entgegen

Am längsten mit dem Verein verbunden war aber Simon Bamert. Der Kreisläufer, der auf die kommende Saison zu Fortitudo Gossau wechselt, trat als Siebenjähriger dem TSV St.Otmar bei. Doch der Durchbruch blieb dem 24-Jährigen auch in der aktuellen Saison verwehrt. Der 38-jährige Rumäne Rares Jurca verbrachte zwar nur zwei Jahre im Verein. Dank seiner Routine und seiner Finesse bereicherte er in dieser Zeit die Offensive gemeinsam mit Spellerberg und Andrija Pendic.

Das dezimierte Kader St.Otmars wird auch im vierten Spiel gegen das breit aufgestellte Suhr Aarau alles versuchen, um zu gewinnen. Nachdem im dritten Spiel in der Aarauer Schachenhalle bei St.Otmar die Kräfte spürbar nachliessen, dürfte die Pause von fünf Tagen vor allem den St.Gallern entgegengekommen sein. Mit frischen Kräften ist das Team von Trainer Zoltan Cordas durchaus in der Lage, den Favoriten nochmals herauszufordern. Andernfalls ist das unschöne Saisonende im Winterthurer Exil Tatsache.