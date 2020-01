Erster Test für den FC St.Gallen –

Kchouk vor Wechsel? Am Dienstagnachmittag ab 15 Uhr bestreitet der FC St.Gallen während seines neuntägigen Trainingslagers in La Manga das erste und einzige von drei Testspielen «auswärts». Christian Brägger 07.01.2020, 05.00 Uhr

Der erste Test gegen Ingolstadt bringt St.Gallens Trainer Peter Zeidler erste Aufschlüsse. Marc Schumacher Freshfocus

Gegner Ingolstadt ist ambitionierter Zweiter der 3. Liga Deutschlands, die Partie in La Nucia in der Nähe Benidorms ist mit einer knapp zweistündigen Carfahrt und einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten verbunden: Jeff Saibene. Der Luxemburger, der die St.Galler 2013 an den Honigtopf der Europa League geführt hatte, trainiert seit dieser Saison die «Schanzer». Ingolstadt weilt wie St.Gallen seit Sonntag in Spanien, die Meisterschaft startet ebenfalls in knapp drei Wochen.