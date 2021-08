Erster Sieg im dritten Anlauf Gegen Yverdon Sport hat der FC Wil vieles besser gemacht als in den ersten beiden Meisterschaftsspielen. Mit einem deutlichen Heimsieg sicherten sich die Äbtestädter den gerechten Lohn dafür. Gianluca Lombardi 09.08.2021, 05.00 Uhr

Noah Jones sorgte für das 3:0. Bild: Gianluca Lombardi

Die Erleichterung nach dem Spiel war spürbar. Mit einem deutlichen 3:0 Heimsieg haben die Wiler gezeigt, dass auch sie nun definitiv in der neuen Saison angekommen sein. Dieses Resultat ist auch darum bemerkenswert, weil Yverdon Sport kein gewöhnlicher Aufsteiger ist. Die finanziellen Möglichkeiten der Westschweizer liegen deutlich über jenen des FC Wil.

Mit einem Budget von satten 4,2 Millionen Franken sollten die Waadtländer nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Der Vorstand selbst spricht gar von höheren Zielen als der Challenge League. Nach drei Spielen steht Yverdon aber mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:9 am Tabellenende. Die Gründe dafür wurden auch beim Auftritt im Wiler Bergholz deutlich aufgezeigt.

Jung aber abgeklärt

Die Wiler waren an diesem Samstagabend die deutlich abgeklärtere Mannschaft. Zwar verzeichneten die Gäste vom Neuenburgersee ein Plus an Ballbesitz und Torabschlüssen, richtig zwingend wurden sie damit aber selten. Das lag auch der Spielanlage des FC Wil, welcher sich geschickt verhielt, seinen Gegner oft zu Distanzschüssen und sich selbst in der Chancenverwertung effizient zeigte. Drei von fünf Schüssen aufs Tor fanden auch den Weg ins Netz.

Wieso die Gäste erneut drei Tore kassierten, zeigte das 3:0 der Wiler sinnbildlich auf. Noah Jones luchste zwei gegnerischen Verteidigern den Ball ab und sprintete locker davon. Umso erfreulicher war die Tatsache, dass die junge Wiler Mannschaft es auch selbst mal schaffte, einen Gegner für seine Fehler zu bestrafen. In den ersten beiden Spielen waren es jeweils die Äbtestädter die das Lehrgeld bezahlten und am Ende mit leeren Händen dastanden. Vor allem gegen Vaduz in einer schmerzhaften Art und Weise.

Verdienter Sieg

Auch der kurze Kontrollverlust nach der Pause hatte für die Wiler keine Konsequenzen. „Heute war es insgesamt eine sehr gute Leistung und wir haben auch verdient gewonnen“, so ein sichtlich zufriedener Alex Frei nach dem Spiel. Die Art und Weise aber auch das Resultat selbst, dürfte den Wilern einiges an Selbstvertrauen geben.

Das dürfte in den kommenden Spielen gelegen kommen. Nächsten Samstag wartet mit Stade Nyonnais ein ambitionierte Promotion League Vertreter auf den FC Wil. Weil der Cup bekanntlich seine eigenen Regeln hat, dürfte das kein Spaziergang werden. Danach folgen zwei weitere Auswärtsspiele bei Kriens und Xamax, ehe es in die Länderspielpause geht.

Telegramm:

FC Wil 1900 – Yverdon Sport FC 3:0 (2:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 540 Zuschauer – Schiedsrichter: Turkes.

Tore: 37. Bahloul 1:0, 40. Sauter 2:0, 81. Jones 3:0.

Wil: De Mol; Dickenmann, Muntwiler (84. Izmirlioglu), Sauter, Brahimi; Kamber, Ndau (84. Zumberi); Bahloul (77. Jones), Fazliu, Malinowski; Rustemoski (36. Silvio).

Yverdon: Salvi; Blum, Hajrovic (86. Rodrigues), Le Pogam, Gétaz; Kabacalman; Eleouet (46. Beleck), Silva (46. Peyretti), Eberhard, Kalezic (46. Fargues); Kone.

Bemerkungen: Wil ohne Saho, Daniel, Ismaili, Abubakar, Abazi, Miranda und Krunic (alle nicht im Aufgebot). Baron, Mobulu, Ninte, de Pierro, Jaquenoud, Hautier, Ombala, Delgado und Buchard (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 54. Ndau, 77. Silvio, 91. Fargues.