Erneuerungsbedarf «Auch in der Challenge League wäre eine 12-er-Liga angebracht»: Was Ostschweizer Clubs von der Liga-Reform halten Zwölf Teams, Zwischenrunde und Playoffs: Die sich anbahnende Super-League-Reform treibt auch Challenge- und Promotion-League-Klubs um. Der Grundtenor: Schön wird aufgestockt - doch auch die unteren Ligen haben Erneuerungsbedarf. Ralf Streule Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Rapperswil-Jona gegen den SC Brühl: Bei den beiden Promotion-League-Klubs ist man für eine grosszügigere Aufstockung der oberen zwei Ligen. Ralph Ribi / Ralph Ribi

Am 20. Mai bespricht die Ligaversammlung der 20 Super- und Challenge-League-Teams die Modusreform für die Super League. Die Idee: Statt zehn spielen neu zwölf Teams in der obersten Liga. Nach einer Vorrunde wird in zwei Sechsergruppen eine weitere Runde mit Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen. Danach ein Playoff um den Meistertitel und weitere Playoffs mit den Teams auf den Plätzen drei bis zehn um einen Europacupplatz. So weit, so ungewohnt. Was ganz oben diskutiert wird, treibt auch die Klubs aus unteren Ligen um. Wir haben in der Region nachgefragt.

Roger Bigger, Vorstandsmitglied SC Brühl Bild: Reto Martin

Beim SC Brühl wenden wir uns an Roger Bigger, Vorstandsmitglied und verantwortlich für die erste Mannschaft des Promotion-League-Teams, das in den Abstiegskampf verwickelt ist. Bigger war einst Liga-Kommissionsmitglied und schon früher als FC-Wil-Präsident immer ein Befürworter einer Super-League-Aufstockung. Die angedachte Idee aber bezeichnet er als «Flickwerk».

«Ich finde nach wie vor, dass eine 14er-Liga die bessere Variante wäre.»

Seiner Meinung nach gäbe es genügend Super-League-taugliche Teams. Mit Playoffs kann er sich ebenfalls nicht anfreunden, weil die Gefahr von «Zufallssiegern» bestehe. Bigger sagt weiter:

«Zudem fehlt mir das Gesamtpaket, die Lösung für die Challenge League. Diese sollte im gleichen Schritt aufgestockt werden.»

Eigeninteressen? Oder im Sinne des Fussballs?

Bei aufgestockten oberen Ligen wäre Brühl in der Promotion League wohl gesichert – geht es also um Eigeninteressen? «Darum geht es nicht. Aber es würde den Fussball und die Schweizer Spieler weiterbringen», so Bigger.

Rocco Delli Colli, Präsident FC Rapperswil-Jona Bild: Manuel Geisser

Diese Meinung vertritt auch Rocco Delli Colli, Präsident des Promotion-League-Klubs Rapperswil-Jona. Er befürwortet die Zwölferliga zuoberst. Sähe aber gerne eine 14er- oder 16er-Challenge-League.

«Wenn in Zehnerligen ständig der Abstieg droht, stehen viele junge Schweizer Spieler unter Druck, weil viele Teams notfalls auf Erfahrung setzen.»

Er ist überzeugt: Können sich Talente in oberen Ligen Zeit lassen für ihre Entwicklung, wird die Ausbildung eher Früchte tragen.

«Grössere Ligen würden die Klubs und die Spieler besser machen.»

Für die Promotion League sähe er gerne eine nach Regionen aufgesplittete 1. Liga, wie es sie einst gab. «Mehr Derbys, mehr Zuschauer.» Dazu ist wichtig zu sagen: Die Promotion League wird schon im Sommer von einer 16er- zu einer 18er-Liga – was nicht allen Traditionsklubs gefällt, da die neuen Plätze mit U21-Teams aufgefüllt werden, und diese selten Zuschauermagnete sind.

Webers Plädoyer für die angedachte Lösung

FC-Wil-Präsident Maurice Weber Bild: Michel Canonica

Maurice Weber, Präsident des FC Wil, befürwortet die Aufstockung der Super League aufgrund des hohen Niveaus in der zweithöchsten Liga. Einer Aufstockung der Challenge League wäre er in einem zweiten Schritt nicht abgeneigt – nicht, weil der Abstiegsdruck dann kleiner werde. Sondern weil viele Klubs der Promotion League bereits heute Challenge-League-Niveau hätten. Eine andere Meinung als Bigger vertritt er in Sachen Playoffs: «Vom Spannungsmoment her ist das sehr interessant. Und wer oft in Playoff-Spielen antritt, wird später auch in europäischen K.o.-Spielen besser mit Druck umgehen können.»