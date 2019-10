Die Handballer St.Otmars reihen Sieg an Sieg, aber mit Benjamin Geisser fällt ein zweiter Leistungsträger aus.

Erfolgsserie und Pechsträhne für St. Otmars NLA-Handballer Die Handballer St.Otmars reihen Sieg an Sieg, aber mit Benjamin Geisser fällt ein zweiter Leistungsträger aus. Daniel Good

Benjamin Geisser erlitt im Cup einen Kreuzbandriss. (Bild: Benjamin Manser)

Fünf Mal hintereinander hat St.Otmar mittlerweile gewonnen. Drei Siege in Folge gab es in der NLA, zwei im Cup. Am Samstag ab 18 Uhr bietet sich den St.Gallern die Chance auf den sechsten Streich. Sie spielen auswärts gegen den Aufsteiger aus Endingen, der nach sieben Runden erst mit zwei Unentschieden zu Buche steht.

St.Otmar ist Favorit, aber die letzte Auswärtsbegegnung mit Endingen verloren die Ostschweizer. Im März 2018 unterlagen sie im Aargau 28:29. Endingen trägt seine Heimspiele in Siggenthal Station aus.

Eine Reihe Knieverletzungen

Nicht dabei ist Benjamin Geisser, der sich im Cupspiel am Mittwoch in Kreuzlingen schwer am rechten Knie verletzte. Der Kreisläufer mit Länderspielerfahrung erlitt einen Kreuzbandriss, einen Schaden im Meniskus und eine Zerrung im Seitenband.

Der 29-jährige Geisser muss damit rechnen, dass er bis zum Ende der Saison ausfällt. Geisser erlitt die Verletzung in der Schlussphase des Cup-Achtelfinals, als die Partie längst entschieden war.

Eine Chance für den jungen Simon Bamert

Nach Severin Kaiser ist Geisser der zweite Schlüsselspieler, der St.Otmar lange Zeit nicht zur Verfügung steht. Der letztjährige Topskorer Kaiser erlitt Mitte September im Training einen Bänderriss im Handgelenk, der operiert werden musste.

Der zweite Stammkreisläufer St.Otmars ist Tobias Wetzel. Die Lücke, die Geisser hinterlässt, kann der St.Galler NLA-Club mit Simon Bamert schliessen. Der 23-Jährige gehört St.Otmar und spielt in dieser Saison bis jetzt mit einer Doppellizenz in der NLB für Fortitudo Gossau.

Am Samstag wird der Cupgegner bekannt

Am Samstag fällt mit der Auslosung der Cup-Viertelfinals ein weiterer wichtiger Entscheid für St.Otmar. Alle Favoriten sind noch im Rennen.