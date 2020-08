Erfolgreiche Premiere im Kybunpark: St.Gallen-Staad gewinnt gegen die Grasshoppers mit 2:0 Das Eröffnungsspiel der neuen Frauenliga haben die Ostschweizerinnen im St.Galler Kybunpark für sich entschieden. Das Team von Trainer Marco Zwyssig fiel nicht nur durch ein ausgezeichnetes Pressing auf, sondern auch durch ihre Laufbereitschaft. Ives Bruggmann 13.08.2020, 22.34 Uhr

Das Frauenteam St.Gallen-Staad fiel während der gesamten Spielzeit durch ein ausgezeichnetes Pressing auf. Im Zweikampf GC-Spielerin Bettina Brülhart gegen Ardita Iseni. Bilder: Eddy Risch / KEYSTONE

Die entscheidende Szene im Eröffnungsspiel der Women’s Super League zwischen St.Gallen-Staad und den Grasshoppers war sinnbildlich für den Auftritt beim 2:0-Heimsieg im Kybunpark: Linksverteidigerin Simea Hefti setzte in der 53. Minute im gegnerischen Sechzehner erfolgreich nach und legte gekonnt quer – in der Mitte verwerte Mittelfeldspielerin Victoria Bischof die Hereingabe präzise in die rechte Torecke.