Unihockey Waldkirch-St.Gallens Vereinstopskorer Chris Eschbach tritt nach der Saison ab Für den 29-jährigen Stürmer ist nach dieser Saison Schluss. Er hat den St.Galler NLA-Verein entscheidend mitgeprägt. Ives Bruggmann 12.02.2021, 05.00 Uhr

Chris Eschbach ist der beste Skorer des UHC Waldkirch-St.Gallen.



291 Skorerpunkte erzielte Chris Eschbach gemäss Swiss Unihockey für die erste Mannschaft des UHC Waldkirch-St.Gallen. So viele wie kein anderer. Die Marke von 300 Punkten wird er wohl in dieser Saison noch durchbrechen – danach ist Schluss für den bald 30-jährigen Stürmer aus Waldstatt. Eschbach möchte mehr Zeit in sein privates Umfeld und den Beruf investierten. Seit dreieinhalb Jahren arbeitet er bei Raiffeisen Schweiz im Projektcontrolling. Die Prioritäten haben sich nach über zehn Jahren Unihockey auf Spitzenniveau bei Waldkirch-St.Gallen verschoben. Dennoch sagt Eschbach: «Der Verein bedeutet mir sehr viel. Wir haben hier etwas aufgebaut.»

Gut möglich deshalb, dass der Appenzeller in anderer Funktion dem Verein erhalten bleibt – am ehesten in der sportlichen Leitung. «Es laufen Gespräche», sagt Eschbach.

Ein langer Kampf für Eschbach und Co.

Doch vorerst ist Eschbach noch als Spieler gefragt. Von seinen Skorerqualitäten hat der Linksschütze auch in seiner letzten Saison nichts eingebüsst. Im Gegenteil: Er gehört immer noch zu den zuverlässigsten Punktelieferanten. In der am Wochenende mit einer Doppelrunde beginnenden Challenge Round (siehe Kasten) nimmt Eschbach eine Leaderrolle ein. Am Ende soll die zweite Playoff-Qualifikation für Waldkirch-St.Gallen in Folge stehen. In dieser Hinsicht hat sich der Verein – auch dank Eschbach – deutlich weiterentwickelt. «Früher war es ein Überlebenskampf, jetzt sind wir ein Mittelfeldteam.»

Doch für diesen Fortschritt musste die Generation um Chris Eschbach und seinen Bruder Jeanot, die Gebrüder Roman und Thomas Mittelholzer sowie Andrin Zellweger, Manuel Rüegg und Stefan Meier einiges an Durchhaltewillen aufbringen. Jahrelang kämpften sie um die erste Playoff-Qualifikation. Immer wieder wechselten junge Talente zu erfolgreicheren Vereinen. Doch Eschbach und seine Mitstreiter wollten Waldkirch-St.Gallen vorwärtsbringen und mit ihrem Verein zu den Besten gehören. «Das schweisst zusammen», sagt Eschbach. Der Klub sei heute deutlich professioneller aufgestellt. Es habe ein Umdenken stattgefunden. Die neue Generation profitiert davon. Sie soll es auch sein, die Waldkirch-St.Gallen auf die nächste Ebene hebt. «Dafür habe ich keine Energie mehr. Den nächsten Schritt müssen die Jungen gehen.» Er hinterlasse ein stabiles Team mit viel Talent.

Ein verschwiegener Wettkampf der Topskorer

Captain Roman Mittelholzer verliert mit Eschbach einen Weggefährten und langjährigen Linienpartner. «Wir verstehen uns blind, auch wenn wir heute nicht mehr immer im selben Block spielen», sagt Mittelholzer. «Wir haben viele Jahre extrem voneinander profitiert. Ohne ihn wäre ich heute nicht dort, wo ich bin.» Nationalspieler Mittelholzer – mit 277 Skorerpunkten vereinsintern auf Platz zwei – wird Eschbach wohl kurz nach dessen Rücktritt als besten Punktesammler ablösen. Der Captain gibt zu: «Wir haben uns immer gegenseitig angespornt. Aber es war ein verschwiegener Wettkampf.» Bei beiden stand der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund. Mittelholzer lacht: «Aber das Topskorer-Shirt hat er immer gerne getragen.»