Handball-EM: Covid bremst St.Galler Schiedsrichter-Duo aus

ENTTÄUSCHUNG Covid bremst St.Galler Topschiedsrichter: Heimreise anstatt Finalspiele an der Handball-EM Morad Salah und Arthur Brunner waren an der Handball-EM für das Finalwochenende nominiert. Aber sie mussten vorzeitig nach Hause. Den olympischen Final haben sie immer noch im Visier. 01.02.2022

Arthur Brunner (rechts) und Morad Salah Michel Canonica

Kurz vor einem weiteren Meilenstein in ihrer Karriere als Handballschiedsrichter sind auch Morad Salah und Arthur Brunner ein Opfer der Pandemie geworden. Nach starken Leistungen in der Vor- und Hauptrunde an der Handball-EM in Ungarn und der Slowakei erhielten die beiden St.Galler das Aufgebot für das Finalwochenende mit den Topnationen Schweden, Spanien, Dänemark und Frankreich.

Aber es kam zu keinen weiteren Einsätzen für die Ostschweizer, die an den Olympischen Spielen in Tokio einen Halbfinal geleitet hatten. Salah und Brunner mussten mitteilen:

«Leider ist das Turnier für uns – kurz nach Erhalt der Nomination für das Finalwochenende – wegen einer Covid-Erkrankung vorzeitig zu Ende gegangen.»

Auch der Europameister spielte nach ihrer Pfeife

Es war bis zum bitteren Ende eine sehr gute EM für das St.Galler Schiedsrichtergespann, das auch regelmässig Partien in der Champions League leitet. «Nach zwei bedeutenden Turnieren ohne Zuschauer, die WM 2021 in Ägypten und Olympia 2021 in Tokio, war es in erster Linie schön, einen solchen Anlass wieder vor Zuschauern zu erleben. Sowohl in der Slowakei, als auch in Ungarn waren die Spiele stimmungsvoll», so Salah.

Morad Salah Bild: Alexander Wagner

Aus sportlicher Sicht seien EM-Turniere ohnehin etwas Besonderes: «Viele Partien sind eng, und oft geht den Affichen eine lange Geschichte voraus. Das hat sich auch an dieser Europameisterschaft bestätigt. Alle unsere Spiele waren spannend und anspruchsvoll.»

Salah und Brunner leiteten vier Partien, unter anderem jene zwischen dem neuen Europameister Schweden und Deutschland. Auch die spätere Finalpaarung zwischen Schweden und Spanien stand in der Vorrunde unter der Leitung der beiden Schweizer. Sie sind etabliert in der internationalen Wahrnehmung, auch wenn sie immer noch zu den Jüngsten zählen.

Kandidaten für einen olympischen Final

Arthur Brunner Bild: Mathias Bergeld / www.imago-images.de

Ihre Perspektiven sind trotz des abrupten EM-Endes verheissungsvoll. Es ist gut möglich, dass Salah und Brunner dereinst einen olympischen Final pfeifen. Denn es zeichnet sich ab, dass nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris sehr erfahrene Gespanne ihre Karriere beenden werden. «Wenn wir bis dahin weiterhin stabile Leistungen erbringen, werden wir – mit gerade einmal 34 Jahren – mit zwei, drei anderen Paaren zu den erfahrensten Schiedsrichtern im europäischen Spitzenhandball gehören. Diesen Status möchten wir gerne erreichen und auch etwas geniessen», sagt Brunner, der Jurist mit Doktortitel, der beruflich unter anderem Präsidialgerichtsschreiber am Bundesgericht ist.

Die Doppelbelastung

Es gilt für Salah und Brunner, die Doppelbelastung mit Beruf und Sport unter einen Hut zu bringen. Die EM war ihr drittes wichtiges Turnier innerhalb von zwölf Monaten nach der WM im Januar 2021 und den Olympischen Spielen. «Das war tatsächlich eine grosse Herausforderung. In einem solchen Jahr haben wir praktisch alle Ferientage für den Handball aufgewendet. Das ist – gerade für unsere Familien – mit einigem Verzicht verbunden», sagt Salah, der für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in der Region St.Gallen tätig ist.

Auch freie Wochenenden

Überdies leiten sie auch Partien in der heimischen Liga, mittlerweile allerdings mit Einschränkungen. «In Absprache mit dem Schweizerischen Handballverband haben wir darauf geachtet, dass wir regelmässig Wochenenden ganz ohne Handball – das heisst ohne Einsatz in den Schweizer Ligen – verbringen können. Mit guter Planung und dank der grossen Unterstützung unserer Familien lässt sich der Aufwand für den internationalen Sport bewältigen.» Ausserdem komme eine solche Häufung von Grossereignissen ja nur alle vier Jahre vor.

Die Topstars testeten ihre Resistenz

In ihren Einsätzen als Unparteiische leiten Salah und Brunner regelmässig Spiele mit internationalen Topstars. Sie mussten sich den Respekt erarbeiten. «Am Anfang unserer internationalen Karriere wurden wir immer wieder auf unsere Resistenz hin getestet. Mittlerweile pfeifen wir aber regelmässig Toppartien. Die Spieler kennen und vertrauen uns. Dies erleichtert den Umgang enorm», sagt Brunner. Aufgrund ihres Renommees könnten sie sich auch einmal einen Spruch erlauben, wenn ein Star mit einem Entscheid unzufrieden ist.

«Das hilft – gerade, wenn grosser Druck herrscht. Letztlich ist uns wichtig, dass wir mit allen Spielern und Coaches auf Augenhöhe kommunizieren. Es muss klar sein, wie die Rollen verteilt sind: Sie spielen, wir leiten das Spiel», sagen Brunner und Salah unisono.

Die St.Galler waren keine Spitzenhandballer

Wie ist der Umgang mit den internationalen Topspielern für die beiden St.Galler, die selber keine Spitzenhandballer waren? Salah sagt: «Der Kontakt beschränkt sich mehrheitlich auf das Handballfeld. Lange persönliche Gespräche sind da nicht möglich. Neben dem Spielfeld haben wir ab und zu mit Spielern oder Trainern kurze Gespräche, wenn wir beispielsweise im gleichen Hotel sind. Mittlerweile kennen uns die Spieler aus vielen Partien. Insofern verbindet uns mit jedem von ihnen eine gemeinsame Geschichte. Das schafft Vertrauen, auch in der Kommunikation.»

