Der Tischtennisklub St.Gallen startet in die NLB-Saison.

Tischtennis Endlich wieder ein Ernstkampf: Der TTC St.Gallen startet in die NLB-Saison Nach der Coronapause beginnt am Samstag die Meisterschaft des Tischtennisklubs St.Gallen mit einem Heimspiel. Malin Altherr 03.09.2021, 05.00 Uhr

Die Gesichter des Tischtennisklubs St.Gallen: Michal Kubat (links) und Nick Rütter. Bild: Ralph Ribi

Michal Kubat ist mit wenig zufrieden. Zumindest was die Durchführung der Saison betrifft. «Ich hoffe auf eine Spielzeit ohne Einschränkungen», sagt der Spielertrainer des Tischtennisklubs St.Gallen. Dieser Wunsch kommt nicht von ungefähr, denn die vergangene Saison wurde nach nur vier Runden abgebrochen.

Der 29-jährige Tscheche kam vor sieben Jahren in die Schweiz. Damals spielte der St.Galler Klub noch in der NLC, heute nimmt er an der NLB-Meisterschaft teil. Das Team aus St.Gallen schloss die vorzeitig beendete Saison 2020/21 auf dem dritten Rang ab, vor ihnen platziert war Rio-Star Muttenz II und Rapperswil-Jona. Gegen Rapperswil haben die Ostschweizer auch verloren. Es war die einzige Niederlage, welche die St.Galler in der Saison 2020/21 einstecken mussten. Der Erfolg der Rapperswiler kam nicht überraschend, denn sie investierten viel in neues Spielermaterial.

Ein Aufstieg ist unwahrscheinlich

In die höchste Liga der Schweiz aufzusteigen, ist deshalb ein schwieriges Unterfangen. Unmöglich sei es nicht, die Rapperswiler zu bezwingen. Das Ziel des Stammtrios Kubat, Nick Rütter und Jozef Ondis ist es, sich im oberen Teil der Tabelle festzusetzen. Absteigen wollen sie auf keinen Fall, denn erst vor zwei Jahren stieg die Mannschaft in die NLB auf.

«Es ist das Ziel von jedem Sportler, in die nächstbessere Liga aufzusteigen und sich weiterzuentwickeln.»

Durch Corona konnte auch der Swibro-Cup nicht stattfinden, den der TTC St.Gallen jedes Jahr organisiert. Es ist eines der grössten Turniere in der Schweiz, viele internationale Spieler nehmen an dem Anlass teil, unter anderem auch Nationalspieler. Auch Kubat und sein Team sind ein Teil dieses Wettkampfs, einzeln aber auch im Doppel. Dieses Turnier ist eine gute Möglichkeit, ein paar Spiele mehr unter Wettkampfbedingungen zu bestreiten.

Viele Optionen für den Tischtennisspieler

Für den Tschechen war es nicht immer klar, wo seine Reise hinführen würde. Lange war er hin- und hergerissen, ob er nicht doch auf Fussball setzen soll. Ausgeschlossen war es nicht, im Fussball etwas zu erreichen , doch es wäre deutlich schwieriger gewesen. Für ihn stand fest, dass er auf Tischtennis setzen müsste, wenn er es zum Profi bringen will. Er bereute seinen Entscheid nicht, denn Tischtennis hat in Tschechien einen hohen Stellenwert und ist eine sehr beliebte Sportart. Allgemein ist die Liga nach Kubat in Tschechien etwas besser als jene der Schweiz, doch er wollte etwas Neues ausprobieren.

«Zwar vermisse ich meine Freunde und meine Familie aus Tschechien, doch wenn ich zurück ginge, würde ich meine Schweizer Freunde vermissen»

Nach einem Jahr in Deutschland kam er in die Schweiz und fühlt sich bis heute sehr wohl. Ob Kubat für immer hierbleiben will, ist noch unklar. Doch die Lebensqualität ist für ihn hier besser als in Tschechien und er hat durch das Tischtennis viele Freunde gefunden. Mit Rütter hat er einen Spielpartner gefunden, mit dem er sehr gut harmoniert.

Michal Kubat (links) und Nick Rütter vom TTC St.Gallen

gegen Alex Galic und Petr Blacek Bild: Michel Canonica

Trainer auf allen Altersstufen

Kubat hat schon Anfragen bekommen, sich als Trainer für die tschechische Nationalmannschaft zu bewerben. Diese musste er aber vorerst ausschlagen, da der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung noch nicht gekommen sei. Neben seiner Tätigkeit als Spielertrainer in der ersten Mannschaft ist er auch dafür verantwortlich, dass der Nachwuchs entsprechend gefördert wird. Kinder aller Altersstufen sind dabei, aufgeteilt werden sie nach ihrem Können und nicht nach ihrem Alter. Die Coronakrise hat man auch da zu spüren bekommen, denn vor dem Lockdown hatte Kubat immer etwa 40 bis 45 Kinder im Training, nach der Pause waren es noch 20.

Michal Kubat am Swibro-Cup in St. Gallen

Bild: Mareycke Frehner

Kubat meint, dass es in der Schweiz allgemein eher schwierig sei mit dem Nachwuchs der Randsportart, und dass die Coronazeit sich nicht gerade positiv darauf ausgewirkt habe. Auch bei der ersten Mannschaft war das Trainieren in dieser Zeit verboten. Wieder anfangen durften sie nur unter Einschränkungen und strengen Schutzmassnahmen. Für die Mannschaft war das eine schwierige Zeit, darum freut sie sich jetzt umso mehr, dass sie wieder normal trainieren und sich mit anderen Teams messen kann. Denn ab Samstag fängt der Meisterschaftsbetrieb der NLB wieder an.

Hinweis

Das erste Spiel des TTC St.Gallen findet am Samstag um 15 Uhr in der Turnhalle OZ Mühlizelg in Abtwil gegen Neuhausen II statt.