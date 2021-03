EM 2021 Fussball-Europameisterschaft: Alle Teams, alle Stadien, alle Termine 24 Mannschaften kämpfen um den Titel, vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in elf europäischen Städten und einer asiatischen Stadt. Ob dieses Turnier wie geplant stattfinden kann, zeigt sich in den kommenden Wochen. Martin Oswald und Ruben Schönenberger 23.03.2021, 13.25 Uhr

Haris Seferovic: Wird «der Mann aus Sursee» auch an der EM für die Schweiz treffen? Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ursprünglich hätte die Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 durchgeführt werden sollen. Nachdem die Uefa sich zuerst lange weigerte, eine Verschiebung zu kommunizieren, liess Corona dem Fussballverband schliesslich keine Wahl. Am 17. März 2020 gab die Uefa die Verschiebung der EM um ein Jahr bekannt. Neu findet sie vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 statt. Trotzdem heisst das Turnier offiziell weiterhin Uefa Euro 2020.

Die Europameisterschaft wurde erstmals 1960 in Frankreich ausgetragen. Die drei Medaillengewinner von damals vertraten Länder, die es allesamt nicht mehr gibt: Europameister wurde die Sowjetunion. Sie besiegte Jugoslawien in der Verlängerung des Finals mit 2:1. Den dritten Platz sicherte sich die Tschechoslowakei mit einem 2:0-Erfolg im kleinen Finale gegen Gastgeber Frankreich.

Zum 60-Jahr-Jubiläum wollte die Uefa die EM in möglichst viele verschiedene Länder bringen und Spiele in insgesamt zwölf verschiedenen Städten austragen. Statt nur in einem Land eine Party zu haben, werde man so über ganz Europa eine Party veranstalten, liess sich Gianni Infantino 2012 zitieren. Der heutige Fifa-Präsident war damals noch Uefa-Generalsekretär. An der Idee will man trotz der Verschiebung festhalten. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist unsicher (siehe Austragungsorte).

Aufgrund der aktuellen Coronapandemie machen verschiedene Gerüchte über eine mögliche Änderung der Spielorte die Runde.

Die Uefa will allerdings weiterhin an den zwölf verschiedenen Austragungsorten festhalten. Mitte März sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, alle Ausrichter müssten garantieren können, dass Fans zugelassen sind. Geisterspiele seien keine Option. Bis zum 7. April läuft eine erste Frist für die Organisatoren. Was passiert, wenn die Ausrichter nicht garantieren können, dass Fans zugelassen sind, ist noch nicht klar. Sollten die ursprünglich vorgesehen Stadien zum Zug kommen, wird in diesen zwölf Städten gespielt:

Alles anzeigen

Die Halbfinals und der Final finden in London statt.

Ort des Finals: 90'000 Zuschauer haben im Wembley-Stadion Platz. Bild: Jbmg40

Seit der Europameisterschaft 2016 treten 24 Mannschaften in der ersten Runde in sechs Gruppen an. Jede Mannschaft absolviert drei Spiele, da innerhalb einer Gruppe jede Mannschaft einmal gegen jede spielt. Für den Achtelfinal qualifizieren sich neben den Gruppenersten und -zweiten aus jeder Gruppe (12 Mannschaften) auch die vier besten Gruppendritten. Ab dem Achtelfinal gilt das K.-o.-System, der Verlierer jedes Spiels scheidet aus.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nimmt zum fünften Mal in der Geschichte an einer EM-Endrunde teil.

Alles anzeigen

2016: Christiano Ronaldo stemmt den Pokal in die Höhe ‒ Portugal ist zum ersten Mal Europameister. Bild: Keystone

In der Qualifikation für die Europameisterschaft spielte die Schweizer Nationalmannschaft gegen Georgien, Dänemark, Irland und Gibraltar und holte den Gruppensieg. Das Team wird seit dem 1. Juli 2014 von Vladimir Petkovic trainiert. Das letzte Kader stellte sich wie folgt zusammen. Das definitive Kader hat der Fussballverband noch nicht bekanntgegeben.

Alles anzeigen

In der Schweiz wird die SRG die Fussball-Europameisterschaft exklusiv im Fernsehen und Radio begleiten. CH Media wird in Print und online intensiv über die Schweizer Fussball-«Nati» und die EM berichten.

Alles anzeigen