EISHOCKEY «Wir wollen unseren Platz nicht mehr hergeben»: Rappi-Captain Andrew Rowe strebt mit seinem Team die Playoffs an Der US-Amerikaner Andrew Rowe und Rapperswil-Jona stehen vor einer heissen Schlussphase im Kampf um die Pre-Playoffs. Als Leitwolf der St.Galler wird der 33-Jährige besonders gefordert sein. Der Zweiweg-Center, der auf Anhieb Captain des National-League-Teams wurde, verfügt über ausgeprägte Sozialkompetenzen. Tim Frei 26.03.2021, 05.00 Uhr

Weil das Gesamtpaket stimmt: Der US-Amerikaner Andrew Rowe bleibt zwei weitere Jahre bei Rapperswil-Jona. Bild: Marcel Bieri / Keystone (Langnau, 19. Dezember 2020)

Zehn Tage vor Ende der Qualifikation spitzt sich das Rennen um die Pre-Playoffs zu. Zwischen den drei National-League-Teams, die um die letzten zwei Plätze kämpfen, liegen bei noch je sechs ausstehenden Partien fünf Punkte: 9. Bern 52; 10. Rapperswil-Jona 50; 11. Ambri 47.

Andrew Rowe, der Captain der Ostschweizer, ist trotz heikler Ausgangslage optimistisch: «Es läuft uns aktuell – genau zur richtigen Zeit – sehr gut. Diesen Lauf wollen wir fortführen, um es ins Playoff zu schaffen. Wir wollen unseren Platz nicht mehr hergeben. Doch es wartet noch viel harte Arbeit auf uns.» Einen ersten wichtigen Schritt kann der US-Amerikaner mit seinem Team heute Abend im Heimspiel gegen Davos machen.

Hinter seinem grossen Bart steckt nicht Aberglaube sondern Gewohnheit

An Rowes grossem und buschigen Bart, einem sogenannten Wikingerbart, dürfte es nicht scheitern. Eishockeyspieler lassen sich auf das Playoff hin traditionell Bärte wachsen. Der 33-Jährige begann damit bereits zum Saisonstart. Dahinter steckt nicht Aberglaube, sondern Gewohnheit:

«Ich mache das seit vier bis fünf Jahren, um in Hockeystimmung zu kommen.»

Auf die Frage, ob seiner Frau der Bart gefalle, antwortet er mit einem Lachen: «Sie hat sich daran gewöhnt.» Nach der Saison und für den Sommer stutzt er den Bart jeweils, um im September wieder neu zu starten.

Ein Skorer, der auch in der Defensive wertvolle Arbeit verrichtet

Rowes zweites Markenzeichen sind seine Führungsqualitäten. Der Stürmer ist zwar nicht der Lauteste in der Garderobe. Doch er ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen, wenn nötig. Er sei ein «geborener Leader», sagte Trainer Jeff Tomlinson.

Eine grosse Stärke des offenen Amerikaners ist es, Beziehungen mit Menschen aufzubauen und zu erkennen, was sie davon abhält, ihr Leistungsniveau abzurufen. Dazu passt, dass er in den USA ein Bachelorstudium in Human Resources abgeschlossen hat.

Auch auf dem Eis geht Rowe mit Leistung als Vorbild voran: Rowe gehört auch in seiner zweiten Saison mit Rapperswil zu den besten Skorern des Teams, doch er verrichtet auch in der neutralen und eigenen Zone wichtige Defensivarbeit – ein Zweiweg-Center also und ein Leitwolf, nach dem die Ostschweizer gesucht haben.

Kurze Zeit nach Ankunft zum Captain ernannt

Da verwundert es eigentlich nicht, führt Rowe die St.Galler als Captain an. Speziell ist aber: Er wurde in seiner ersten Saison in Rapperswil-Jona und nach knapp drei Wochen nach seiner Ankunft zum Captain ernannt. In einer anonymen Wahl durch die Spieler und dies mit grosser Mehrheit. Dazu Rowe:

«Das war ein spezieller Moment in meiner Karriere und eine grosse Ehre für mich – zumal als Ausländer, was eher selten vorkommt.»

Seither versucht er, diese Rolle so gut wie möglich zu erfüllen. Die Bescheidenheit, die er durch den harten Alltag in den unteren amerikanischen Ligen gelernt hat, zeigt sich bei diesem Thema exemplarisch: «Ob die Art, wie ich versuche zu führen, perfekt ist? Ich glaube, weit weg davon. Einen perfekten Leader gibt es doch gar nicht.» So wie Rowe jeden Tag als Spieler besser werden will, strebt er das auch als Führungspersönlichkeit an. Und überhaupt: «Wir haben viele Leader in unserem Team – man sollte nicht nur an mich denken.»

Die Ära von Trainer Jeff Tomlinson soll mit Erfolg enden

Mitte Februar war Rowe als Captain besonders gefordert. Als bekannt wurde, dass die erfolgreiche Ära von Trainer Jeff Tomlinson in Rapperswil nach dieser Saison und sechs Jahren endet, war dies kein einfacher Moment für die Mannschaft. Rowe: «Jeder Spieler hat eine super Beziehung zum Trainerteam aufgebaut, wir sind alle traurig, dass Jeff und Assistenztrainer Niklas Gällstedt gehen. Sie sind tolle Menschen und verdienen nur das Beste.»

Doch Rowe, für den Tomlinson zu einem Freund geworden ist, hat in seiner Karriere gelernt, dass solche Ereignisse zum Business gehören. Und er betont, dass diese Wertschätzung für Tomlinson, der den Klub so positiv geprägt habe, nicht gegen das neue Coachingduo verstanden werden dürfe. Ab der nächsten Saison werden mit dem Headcoach Stefan Hedlund und dessen Assistent Bert Robertsson zwei Schweden an der Bande stehen.

Doch das ist Zukunftsmusik. Im Fokus steht für Rowe und seine Mitspieler dies: «Alle sind topmotiviert, um das bestmögliche Resultat für Jeff zu erreichen!» Also mindestens die Teilnahme an den Pre-Playoffs.