Eishockey: Ramon Untersander will Südkorea vergessen machen

EISHOCKEY Vieles ist anders als 2018: Der Rheintaler Ramon Untersander vom SC Bern nimmt zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil Die Pandemie überschattet die Spiele in Peking. Auch der persönliche Fanclub des 83-fachen Nationalspielers wird in China fehlen. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 28.01.2022, 11.49 Uhr

Ramon Untersander: Nun steht Peking im Fokus.

Am Freitag, 21. Januar, spielte der SC Bern zu Hause gegen Gottéron. Fast 600 Spiele hat der Widnauer Verteidiger Ramon Untersander in der obersten Schweizer Liga absolviert, aber die Partie gegen die Freiburger war auch für ihn speziell: Es war sein 31. Geburtstag, und er lief aufgrund des Ausfalls von Simon Moser als Captain und aufgrund des Ausfalls von Dominik Kahun als Topskorer des Teams auf.

Untersander und Moser stehen als einzige Spieler des SC Bern im 25-Mann-Aufgebot von Nationalcoach Patrick Fischer für die Olympischen Spiele in Peking. Untersander sagt:

Ramon Untersander Severin Bigler / KEYSTONE (Bern, 3. August 2021)

«Die Nationalmannschaft ist ein ganz anderes Umfeld, mit anderen Abläufen. Wir können dort Energie tanken für den Rest der Meisterschaft.»

Der Wechsel vom Verteidiger eines sportlich enttäuschenden Klubs, der wenigstens Rang zehn in der Liga und damit die Pre-Playoffs erreichen sollte, zum Verteidiger einer Nationalmannschaft, die als Ziel in China den Halbfinal ausgegeben hat, fällt Untersander deshalb nicht schwer.

Er gebe immer alles für seine Teams. Wer in einer erfolgreichen Mannschaft spiele, habe es vielleicht etwas leichter, positiv aufzufallen. Er habe trotz der Baisse des SC Bern nicht an einem Aufgebot für die Olympischen Spiele gezweifelt. «Es zählt allein die sportliche Leistung», betont er, der seit 2015 im SCB unter Vertrag steht. Insofern kann man seine Nomination als Kompliment für seine Auftritte in der National League ansehen. Anfang November hatte der «Blick» spekuliert, Untersander müsse für Peking wohl über die Klinge springen, obwohl er im Nationalteam stets überzeugt habe.

Die Revanche für Südkorea im Visier

Dies war indessen zu einem Zeitpunkt gewesen, als man davon ausgegangen war, dass die NHL-Spieler in China dabei sein würden. Die Absage der NHL hat Untersander möglicherweise in die Karten gespielt.

An der WM 2018 erreichte Ramon Untersander (links, im Spiel gegen Russland) mit der Schweiz den Final. Bild: Andy Müller/Freshfocus (Kopenhagen, 12. Mai 2018)

Jeder Coach, der ihn in seiner Equipe hat, kann auf einen Verteidiger zählen, der enorm viel Eiszeit bewältigen kann, defensiv wie offensiv Stärken hat und mit «Beweglichkeit, Spielintelligenz und Kraft» überzeugt, wie das Eishockeymagazin «Slapshot» ihn beschreibt.

Untersander ist extrem ehrgeizig. Umso mehr hat ihn das Abschneiden der Schweiz an den Olympischen Spielen in Südkorea vor vier Jahren gewurmt. Es war seine erste Teilnahme. Die Schweizer scheiterten in der Qualifikation für den Viertelfinal an Deutschland. Untersander lief in allen vier Partien der Schweiz auf, verzeichnete einen Assist und eine Minus-2-Bilanz – zu wenig für seine Ansprüche.

Die Familie ist schon ausgezogen

Die Erinnerungen an den Grossanlass sind abgesehen davon jedoch eindrücklich. Untersander sagt:

«Es ist der grösste Sportevent der Welt, eine unglaubliche Erfahrung. Es ist ein Privileg, für sein Land teilzunehmen.»

Ein besonderer Moment war für den Rheintaler der gemeinsame Einmarsch von Süd- und Nordkorea an der Eröffnungsfeier. Auch der Besuch der Gruppenspiele durch einen neunköpfigen Fanklub mit seinem Vater als Initiator und Teilnehmer war ein Highlight.

Die Atmosphäre wird dieses Jahr wegen der Covid-19-Pandemie anders sein. Ein Fanklub wird ihm nicht nachreisen. Die Athletinnen und Athleten müssen im Vorfeld ihrer Anreise und während ihres Aufenthalts vielfältige Verhaltensvorschriften einhalten. Untersander muss bereits jetzt täglich Gesundheitsfragen in einer App beantworten.

Der Verband und Swiss Olympic unterstützen die Sportlerinnen und Sportler bei der Administration, zum Beispiel mit dem Ausfüllen der nötigen Formulare. Solange Untersander noch in der Schweiz ist – der Abflug erfolgt am Mittwoch, 2. Februar –, versucht er die Risiken einer Ansteckung zu minimieren. Untersander sagt:

«Ich treffe praktisch niemanden ausserhalb des SCB, und meine Familie ist schon ausgezogen.»

«Es ist eine grosse Herausforderung, mit diesen Bedingungen fertigzuwerden», sagt Untersander weiter. Es lohne sich aber auf jeden Fall: «Olympische Spiele finden nur alle vier Jahre statt. Es nehmen die Weltbesten teil. Das Niveau ist sehr hoch. Für einen Sportler gibt es nichts Schöneres.»

Die Schweiz müsse in den Gruppenspielen gegen das Team Russisches Olympisches Komitee (Olympiasieger 2018), Tschechien und Dänemark sowie in den Finalpartien aktiver agieren als vor vier Jahren und unter Druck in der Lage sein, die beste Leistung abzurufen, nennt der 83-fache Nationalspieler seine Lehren aus Südkorea.

Untersander hat nebst den Olympischen Spielen 2018 Turniererfahrung von den WM 2017, 2018 und 2021. 2018 gewann er die Silbermedaille. Dem Nationalteam traut er trotz den anspruchsvollen Gegnern in Peking viel zu.

Der Vertrag mit Bern ist nun bis 2025 gültig

Und dem SCB? «Wir werden die Pre-Playoffs schaffen, und dann ist vieles möglich, wenn der Druck weg ist.» Untersander, der mit dem Bern 2016, 2017 und 2019 Meister geworden ist, hat im vergangenen August seinen Vertrag bis 2025 verlängert. «Ich fühle mich mit meiner Familie sehr wohl in Bern, und ich verdanke dem Klub viel», begründet er diesen Schritt. Er hatte Angebote anderer Klubs, wollte aber nicht einfach in einer schwierigen Situation «davonlaufen»: «Ich will dem SCB etwas zurückgeben.»

Die Mannschaft befinde sich im Umbruch; in den Spielzeiten seit dem letzten Meistertitel hätten Kaderbreite und –tiefe abgenommen. Nun gelte es, den Turnaround mit guten Zuzügen und nachrückenden jungen Spielern zu schaffen. Vehement verneint er, dass nach den drei Meistertiteln eine gewisse Sättigung und Genügsamkeit Einzug gehalten hätten.

Wenn auf einen diese Attribute ganz sicher nicht zutreffen, dann ist es Ramon Untersander.

