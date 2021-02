EISHOCKEY Sieg und ein weiterer Skorerpunkt für den Herisauer NHL-Profi Timo Meier Mit den San Jose Sharks verbucht Timo Meier einen wichtigen 3:2-Heimerfolg gegen die Anaheim Ducks. Der Appenzeller gibt den Pass zum wichtigen 1:1. Daniel Good 16.02.2021, 10.45 Uhr

Timo Meier (rechts) skort erneut in der NHL Ashley Landis / AP

Es war Timo Meiers 164. Skorerpunkt in seinem 277. Spiel in der weltweit stärksten Eishockeyliga. Der 24-Jährige bereitete im Powerplay den Ausgleich zum 1:1 der Sharks vor. Es war Meiers siebter Punkt in dieser Saison. Der Schweizer Nationalspieler und WM-Finaltorschütze stand gegen Anaheim knapp 17 Minuten auf dem Eis.