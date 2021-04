EISHOCKEY-PLAYOFFS Rappi-Siegtorschütze Sandro Forrer sagt zum Break in Lugano: «Unser Defensivspiel war der Erfolgsschlüssel» Der 3:2-Auswärtserfolg von Rapperswil-Jona in Lugano wurde möglich dank Tugenden, auf die es in den Playoffs ankommt: Kampf, Einsatzwillen, Härte, einfaches Spiel – und einen starken Goalie. Der Thurgauer Sandro Forrer äussert sich zum hart erkämpften Sieg. CEO Markus Bütler erklärt zudem, welche Anhänger am Montag beim vierten Spiel in Rapperswil dabei sein können. Tim Frei 18.04.2021, 16.57 Uhr

Grosser Jubel bei Rapperswil-Jona nach dem Siegtreffer des Thurgauers Sandro Forrer (Mitte). Bilder: Samuel Golay / Keystone

Und dann geht es plötzlich ganz schnell: Rapperswils Martin Ness gewinnt das Anspiel in Luganos Zone, Sandro Forrer fackelt nicht lange – 3:2-Siegtreffer kurz vor Ende der ersten Verlängerung. Mit dem Bullygoal des 23-jährigen Thurgauers sind die St.Galler erstmals in dieser Playoff-Viertelfinalserie gegen die Tessiner in Führung gegangen (2:1-Siege). Forrer sagt: «Unser erneut sehr gutes Defensivspiel war der Schlüssel zum Sieg.»

Goalie Melvin Nyffeler ist in Topform: Mit 46 Paraden hexte der 26-Jährige Rapperswil zum Break in Lugano. Bilder: Samuel Golay / Keystone Genauso eine Schippe draufgelegt hat Stürmer Jeremy Wick (in der Mitte im weissen Trikot). Dominik Egli, ein weiterer Thurgauer im Rapperswiler Team, stoppt Luganos Dominic Lammer mit Härte. Die St.Galler bejubeln den 1:0-Führungstreffer durch Stürmer Michael Loosli (ganz rechts).

Dass ausgerechnet der vierten Angriffslinie der goldene Treffer gelang, ist bezeichnend für Rapperswil-Jonas Höhenflug: Die Mannschaft ist der Star. Was nach einer typischen Sportfloskel tönt, ist im Fall der Ostschweizer der Kern ihres Erfolgs. Sie haben offenkundig verinnerlicht, dass sie nur als Team eine Chance haben – weil alle Playoff-Kontrahenten über mehr Talent verfügen.

Ein Angriff, der längst mehr ist als starke Ausländer

Sandro Forrer Bild: PD

Es ist genau jene Attitüde, mit der die St. Galler den Ausfall ihres Topskorers Roman Cervenka zum wiederholten Mal kompensierten. Auch damit dürfte kaum ein Beobachter gerechnet haben. Rapperswils Offensive – sie besteht längst aus mehr als torgefährlichen Ausländern. Dies zeigte sich beim Auswärtssieg gegen Lugano eindrücklich, wurden doch alle drei Treffer von Spielern mit Schweizer Pass erzielt. Nebst Forrer reüssierten Michael Loosli zum 1:0 und Jeremy Wick zum 2:1.

Rapperswil-Jona verdiente sich den Sieg mit aufopferungsvollem Kampf, gefährlichen Nadelstichen und einem überragenden Goalie Melvin Nyffeler. Das Schussverhältnis zu Gunsten Luganos von 48:29 täuscht. Die Mehrheit der Abschlüsse gaben die Tessiner ausserhalb der gefährlichen Zone ab. Was an Rapperswil lag, das 35 Schüsse blockte – fast doppelt so viele wie der Gegner. Und so resümierte Forrer:

«Der Sieg war nicht gestohlen, wir haben ihn uns glücklich erarbeitet. Entscheidend war, erneut unser einfaches Spiel durchzuziehen.»



Für Spiel vier, das am Montagabend in Rapperswil stattfindet, ist für Forrer die Devise klar: «Weiter gut verteidigen und vorne unsere Chancen eiskalt verwerten.» Ob der Druck nun voll bei Lugano liege? Dazu meint der Kreuzlinger: «Wir können uns auch Druck machen - schliesslich wollen wir weiterkommen.»

Sollte Rapperswil-Jona tatsächlich als Zehnter der Qualifikation den bisher grössten Erfolg der Klubgeschichte - den Halbfinaleinzug aus der Saison 2005/2006 - egalisieren, wäre das schon ein kleine Sensation.