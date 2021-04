EISHOCKEY-PLAYOFFS Mit einem Bullygoal kurz vor Ende der ersten Verlängerung: Rapperswil-Jona ringt Lugano auswärts 3:2 nieder Rapperswil-Jona besiegt Lugano im Playoff-Viertelfinal dank aufopferungsvollem Kampf und einer starken Teamleistung. Damit liegen die Ostschweizer nun auch in der Serie vorn (2:1 Siege). Der entscheidende Treffer gelang dem Thurgauer Sandro Forrer, der in der 78. Minute nach einem Bully blitzschnell reagierte. Tim Frei 17.04.2021, 23.32 Uhr

Grosser Jubel nach knapp 80 Minuten: Rapperswil-Jona gelingt das Break in den Viertelfinals gegen Lugano. Bild: Freshfocus / Marusca Rezzonico

Der Rapperswiler Jubel am Samstagabend um kurz vor 23 Uhr war riesig: In der 78. Minute gelang den Ostschweizern in Lugano der goldene Treffer in der Verlängerung. Und was für einer: Martin Ness gewann das Bully und Sandro Forrer fackelte nicht lange - ein Bullygoal! Damit schafften die St.Galler das Break, das die 2:1-Führung in der Viertelfinalserie bedeutet.

Der Entscheidungstreffer für die Ostschweizer hätte eigentlich schon früher in der Verlängerung fallen müssen. Hatte doch Moses in der 71. Minute das halbleere Tor vor sich - doch Alessandro Chiesa rettete in extremis, indem er im Stile eines Fussballgoalies den Schlittschuh in den Schuss legte.

Mehr als doppelt so viele geblockte Schüsse

Der Viertelfinal zwischen Lugano und Rapperswil-Jona ähnelt immer stärker der Pre-Playoffserie zwischen den St.Gallern und Biel: Auch die Tessiner dominierten die Ostschweizer zum wiederholten Mal in Sachen Schüssen (51:28) und Scheibenbesitz. Und dennoch taten sie sich im dritten Viertelfinalspiel gegen den vermeintlichen Aussenseiter genauso schwer wie Biel in der Runde zuvor.

Grund: Die Rapperswiler hielten mit solidem Defensivspiel, Einsatzwillen und gefährlichen Kontern dagegen. Ihr aufopferungsvoller Kampf zeigte sich am eindrücklichsten bei der Statistik der geblockten Schüsse - mit 38 kamen die St.Galler auf einen mehr als doppelt so hohen Wert wie Lugano (15).

Rapperswil-Jona geht zweimal in Führung

Michael Loosli brachte die Gäste in der 15. Minute mit einem Schuss aus extrem spitzem Winkel 1:0 in Führung. Dabei machte Lugano-Goalie Niklas Schlegel keine allzu glückliche Figur. Das Rapperswiler Hoch war jedoch nur von kurzer Dauer, gelang den Tessinern doch knapp zwei Minuten später das 1:1 in Überzahl. Giovanni Morini staubte nach einem Abpraller von Rappi-Goalie Melvin Nyffeler eiskalt ab.

Im zweiten Drittel, in das Lugano noch eine Spur dominanter startete, wiederholten sich die Ereignisse: Erneut waren es Rapperswil-Jona, das den Führungstreffer erzielte. Die Ostschweizer profitierten von einem kapitalen Fehler des Finnen Jani Lajunen, der im dümmsten Moment ausrutschte. Jeremy Wick liess sich nicht bitten und stellte mit ansatzlosem Schuss auf 2:1. Es wäre beinahe noch besser für die St.Galler gekommen, als Marco Lehmann alleine auf Schlegel losziehen konnte - sein Abschluss war aber zu harmlos. Und so konnte Dominic Lammer kurz vor Ende des zweiten Drittels abermals für Lugano ausgleichen.

Das vierte Spiel des Playoffviertelfinals zwischen Rapperswil-Jona und Lugano findet am Montagabend (20 Uhr) in Rapperswil statt. Dann sind erstmals seit langer Zeit wieder 50 Zuschauer zugelassen.

Lugano - Rapperswil-Jona 2:3 n.V. (1:1, 1:1, 0:1)

Cornèr Arena - Piechaczek - 0 Zuschauer - SR. Piechaczek/Fluri.

Tore: 15. Loosli (Vukovic) 0:1. 17. Morini (Fazzini/Ausschluss Egli) 1:1. 31. Wick 1:2. 40. (39:26) Lammer (Fazzini) 2:2. 78. Forrer 2:3.

Lugano: Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Riva, Zangger; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Herburger, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Morini.

Rapperswil: Nyffeler; Jelovac, Vukovic; Profico, Egli; Maier, Sataric; Dufner, Randegger; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Schweri, Wick, Clark; Loosli, Wetter, Moses; Forrer, Ness, Rehak.

Bemerkungen: Rapperswil ohne Cervenka, Dünner, Lhotak, Payr (alle verletzt), Rüegger, Scheidegger (beide überzählig).