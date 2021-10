Eishockey: Nando Eggenberger blüht bei Rapperswil-Jona auf.

Eishockey Nando Eggenberger blüht bei den Lakers auf: Davos vergessen, Rapperswil-Jona geniessen Der Bündner Nando Eggenberger ist der beste Torschütze der Rapperswil-Jona Lakers in dieser Saison. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 28.10.2021, 19.41 Uhr

Andrew Rowe gratuliert Nando Eggenberger (rechts) zum 1:0 gegen Zug. Bild: Philipp Schmidli/Keystone

In den vergangenen Wochen hatte Nando Eggenberger mehr Medientermine als üblich. Der Anlass war erfreulich: Eine Weile war der Flügelstürmer der beste Punktesammler des Teams, sogar unter den ersten drei der Liga. Nach 18 Spielen ist er mit 8 Treffern immer noch der beste Torschütze der Lakers und hinter dem Tschechen Roman Cervenka (5 Tore und 16 Assists) der zweitbeste Skorer (13 Punkte). Als Belastung empfindet Eggenberger den medialen Mehraufwand nicht:

«Das zeigt doch, dass etwas Positives passiert ist.»

Bei den St.Gallern ist dem 22-jährigen Churer der Durchbruch gelungen, nachdem er schon vor Jahren als ähnlich talentiert erachtet worden war wie Nino Niederreiter, der ebenfalls aus Chur stammt und seit zehn Jahren in der NHL spielt. Unter dem legendären Trainer Arno Del Curto hatte Eggenberger bereits in der Saison 2015/16 sein Début in der National League mit dem HC Davos gegeben, in den nächsten beiden Spielzeiten total 70 NL-Spiele absolviert und zweimal mit der Schweizer U20-Nationalmannschaft an der WM teilgenommen.

Nicht in der NHL trotz 55 Punkten in Kanada

Eggenberger schien seinem Traum von der NHL näher gekommen zu sein. Er forcierte diesen, indem er 2018/19 zu den Oshawa Generals in die Ontario Hockey League wechselte und dort in 74 Spielen 55 Punkte verzeichnete. Zu seiner grossen Enttäuschung wurde er jedoch nicht von einem NHL-Team gedraftet und kehrte zum HCD zurück. Dort war inzwischen Christian Wohlwend Trainer, der zuvor die U20-Nationalmannschaft mit dem Captain Eggenberger geführt hatte.

Eine Win-win-Situation, dachte man, zumal Wohlwend Eggenberger zum Assistenzcaptain des HCD ernannte. Aber es kam anders. Die Erwartungen waren beidseits zu hoch. Eggenberger erzielte in 20 Spielen keinen Punkt und bekam immer weniger Eiszeit. «Ich habe mich wohl selber zu stark unter Druck gesetzt», glaubt er. Den Ausweg sah er einzig in einem Wechsel. So kam er im Dezember 2019 zu Rapperswil-Jona.

Er zahlt zurück

«Dort hat man mir von Anfang das Vertrauen und viel Eiszeit geschenkt», erinnert sich Eggenberger. Er zahlt es je länger, desto mehr zurück. In der vergangenen Regular Season war er mit zwölf Goals der beste Schweizer Schütze der Lakers, und im Playoff, in denen die Lakers bis in den Halbfinal gegen Zug vorstiessen, war Eggenberger einer der prägenden Spieler.

Diesen Schwung konnte er dank einem intensiven Sommertraining mitnehmen in die laufende Spielzeit. Er verbrachte sechs Wochen in Magglingen, drei davon im WK für Spitzensportler. «So konnte ich ideal mit bis zu 20 Eishockeyanern trainieren, individuell und polysportiv», sagt Eggenberger.

Die Quote wird nicht gleich bleiben

Eggenberger rückte zeitweise in die Linie mit Captain und Center Andrew Rowe und dem Tschechen Roman Cervenka auf. «Mit solchen Mitspielern wird man automatisch besser», erklärt Eggenberger, der seinen Durchschnitt von mehr als einem Punkt pro Spiel in den vergangenen Partien allerdings nicht mehr halten konnte. «Die Gegner haben ihren Fokus schon etwas mehr auf mich gerichtet», hat er festgestellt.

Aber es sei ohnehin klar gewesen, dass er kaum bis Ende Saison auf einen Punkt pro Spiel kommen werde. «Das wäre dann schon ein absoluter Topwert.» Mit einem solchen brächte er sich schnell ins Gespräch bei der A-Nationalmannschaft und in der Folge auch bei NHL-Klubs. «Daran denke ich noch nicht», so Eggenberger. Sein Traum bleibt aber die NHL. Im Moment geniesst er die Zeit in Rapperswil-Jona. «Ich habe mich in die Stadt und in den Klub verliebt», schwärmt er, der bei den Lakers einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Unter dem neuen Chefcoach Stefan Hedlund sei der nächste Entwicklungsschritt der Rapperswil-Jona Lakers möglich. Der Trainerwechsel zahle sich aus, findet Eggenberger. «Wir haben ein modernes Grundsystem mit Puckbesitz und Freiheiten. Jeder weiss, dass er Fehler machen darf und die anderen diese ausbügeln.» Gerade die jungen Spieler würden stark gefördert. Die Lakers haben im Vergleich mit der vergangenen Saison nach 18 Spielen, also nach dem ersten Drittel der Regular Season, 7 Punkte mehr.

Am Freitag kommt es zur Begegnung mit Davos

«Wir sind besser als vergangene Saison. Das erste Ziel bleiben trotzdem das Pre-Playoff», sagt Eggenberger, obwohl die Lakers derzeit um den sechsten Rang klassiert sind, der die direkte Qualifikation für das Playoff bedeuten würde.

Am Freitag empfangen die Lakers Davos. Eggenberger kennt noch viele Davoser Spieler. «Matches gegen den HCD sind für mich immer etwas Spezielles, da bin ich besonders motiviert», sagt er. Ob er sich eine weitere Rückkehr zum HCD vorstellen kann? Eggenberger überlegt lange: «Nach dem, was 2019 passiert ist, ist das für mich derzeit schwer vorstellbar.» Aber er ist ja ohnehin in Rapperswil-Jona und die Lakers verliebt.