EISHOCKEY Matchwinner Kevin Fiala: Der Zuzwiler NHL-Profi trifft als einziger Spieler im Penaltyschiessen Minnesota Wild ist zu stark für den Leader: Mit 3:2 nach Penaltyschiessen besiegt Kevin Fialas Team auswärts die Vegas Golden Knights. Der 24-jährige St. Galler steuert auch den Assist zum 2:2-Ausgleich bei und wird als zweitbester Spieler der Partie ausgezeichnet. Daniel Good 02.04.2021, 11.54 Uhr

Kevin Fiala jubelt nach dem erfolgreichen Abschluss. Bild: John Locher / AP

Die Partie in der T-Mobile Arena in Las Vegas stand auf des Messers Schneide. Das Heimteam führte 2:1. In der 46. Minute bewerkstelligte Jared Spurgeon nach einem Zuspiel von Kevin Fiala das 2:2. Dabei blieb es nach 60 Spielminuten. In der Verlängerung fielen keine Tore.