EISHOCKEY Kevin Fiala in der NHL als bester Spieler ausgezeichnet: «Wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt» Minnesota Wild siegt auswärts gegen die Arizona Coyotes 5:2. Der Zuzwiler Kevin Fiala verbucht den Treffer zum 4:2, gibt eine entscheidende Vorlage und wird zum besten Spieler der Partie gewählt. Daniel Good 20.04.2021, 10.36 Uhr

Kevin Fiala (Bildmitte, Nummer 22) setzt sich gegen Arizona gekonnt in Szene. Bild: Craig Lassig / AP

Minnesota feierte in Glendale den vierten Sieg in Folge und kann mit dem Playoff planen. Die Partie gegen Arizona, das in der Tabelle bloss einen Punkt hinter Minnesota lag, wurde zu Beginn des Schlussdrittels nochmals spannend, als die Coyotes auf 2:3 verkürzten.