Eishockey «Ich will die beste Saison meiner Karriere spielen»: So möchte sich Ambri-Spieler Dominic Zwerger für die NHL empfehlen Noch nie ist der Österreicher Dominic Zwerger so gut in eine NLA-Saison gestartet. Und das, obwohl der Stürmer im Sommer am Fussgelenk operiert wurde. Für Ambri ist der 24-jährige Vorarlberger besonders wertvoll – auch weil er als Junior für Rheintal und Herisau spielte und deshalb das Ausländerkontingent nicht belastet. Tim Frei 15.12.2020, 05.00 Uhr

Ambris Stürmer Dominic Zwerger trägt diese Woche wieder den Topskorerhelm. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone (Lausanne, 23.Oktober 2020)

Bisher bewegte sich Dominic Zwerger im Schatten von Ambris Topskorer Julius Nättinen, dem mit 14 Treffern besten NLA-Torschützen. Doch am Dienstagabend im Auswärtsspiel gegen Biel dürfte sich das für den Österreicher ändern. Da Nättinen diese Woche mit Finnland im Einsatz steht, trägt Zwerger den gelben Topskorerhelm – wie er das bereits einmal tat in dieser Saison. Das macht ihn nur schon optisch besser erkennbar.

Dass er nun in den Fokus rückt, hat sich der 24-jährige Stürmer mit starken Leistungen zweifellos verdient. 16 Skorerpunkte in 17 Partien: So gut ist Zwerger noch nie in eine NLA-Saison gestartet. Nur vier Akteure der Liga haben in dieser Spielzeit mehr Punkte geholt. Bei den Spielern mit Schweizer Lizenz wird er nur von Andres Ambühl übertrumpft.

Mit 13 Assists gehört er zu den besten Vorbereitern der Liga

Weil Zwerger als Junior auch für die Ostschweizer Klubs Rheintal und Herisau auflief, belastet er das Ausländerkontingent nicht. Mit 13 Assists gehört er mit Linus Omark und Maxim Noreau zu den besten Vorbereitern. Zwerger punktet mit einem Wert von 0,94 fast einmal pro Spiel. Hält er diese Pace bis zum Ende der Qualifikation, wäre das ein neuer Rekord für ihn.

Angesprochen auf diese beeindruckenden Werte, sagt Zwerger voller Überzeugung: «Das Beste kommt erst noch. Ich will die beste Saison meiner Karriere spielen und der Mannschaft helfen, die Playoff-Qualifikation zu schaffen.» Auch wenn die Tabelle aufgrund der vielen Spielverschiebungen nur bedingt aussagekräftig ist: Mit Rang sieben und 20 Punkten aus 17 Partien sind Ambri und Zwerger absolut auf Kurs.

Dominic Zwerger jubelt nach seinem Unterzahltor gegen Davos. Bild:Alessandro Crinari / Keystone (Ambri, 8. Dezember 2020)

Sein persönliches Ziel hängt mit seinem NHL-Traum zusammen, der nach wie vor ungebrochen ist: «Es ist doch logisch, dass jeder Spieler in der besten Liga der Welt auflaufen will.» Mit ein einer starken Saison will er sich für die nordamerikanische NHL aufdrängen.

Nach Operation am Fussgelenk wieder sein Toplevel erreicht

Dass Zwerger dermassen überzeugend begonnen hat, erstaunt auf den ersten Blick. Schliesslich wurde er Ende Mai – zu Beginn des individuellen Sommertrainings – am Fussgelenk operiert. Der Spieler selber ist nicht überrascht:

«Ich wusste, dass ich diesen Eingriff brauche.»

Zwerger hatte sich vergangene Saison mit Sehnenproblemen am rechten Knöchel herumgekämpft. Er spürte die Beschwerden vor allem beim Übersetzen. Sie dürften die Erklärung dafür sein, weshalb er sein gewohntes Leistungsniveau nicht erreichte. «Nach dem Eingriff habe ich mich viel wohler gefühlt und konnte voller Elan ins Sommertraining starten, um wieder auf mein Toplevel zu kommen.»

Zwerger, Nättinen und Müller sind im Powerplay kaum zu bremsen

Grossen Anteil an Zwerges Hoch haben seine Sturmpartner Nättinen und Marco Müller. Ein Eindruck, den der Dornbirner teilt: «Sie sind erstklassige Mitspieler, die immer alles geben.» Im Powerplay ist das Trio nur schwer zu bremsen. Zwerger stand bei allen sieben Überzahltoren des Finnen auf dem Eis – fünfmal steuerte er einen Assist bei, einmal störte er einen Gegenspieler entscheidend.

Die Tore geschehen praktisch immer auf dieselbe Art: Zwerger oder andere Spieler wie Müller finden mit einem Querpass Nättinen, der mit seinem wuchtigen Slapshot reüssiert. «Wenn man ihn mit einem Pass findet, landet der Puck zu 90 Prozent im Tor. Das macht es für mich natürlich einfacher.»

Starkes Zusammenspiel wie einst mit Dominik Kubalik

Erstaunlich ist, dass die gegnerischen Teams immer noch kein Rezept gegen diesen Spielzug gefunden haben. Wie schafft es Zwerger, den Puck immer wieder durch die enge Box der Gegner zu spielen?

«Ich versuche, irgendwie eine Lücke zu finden. Das ist jedes Mal eine Geschicklichkeitsübung – es ist aber auch Nättinens Verdienst, der sich die freien Räume sucht.»

Es scheint, als haben Zwerger und Müller mit Nättinen eine ähnlich gute Chemie wie in der Saison 2018/2019 mit dem heutigen NHL-Spieler Dominik Kubalik gefunden, als das Trio einen grossen Anteil an Ambris Playoff-Qualifkation hatte. Zwerger sieht Parallelen im Zusammenspiel: «Kubalik und Nättinen sind ähnliche Spielertypen mit einem Schuss von NHL-Qualität.»

150 Vorarlberger reisten vor Corona mit Bussen an seine Spiele

Dass sich diese Saison coronabedingt für die Spieler anders anfühlt, bestätigt Zwerger. Sie seien zwar Profis und müssten für alles parat sein. «Dass die Zuschauer uns aber fehlen, ist doch klar. Für Ambri und die anderen Klubs hoffe ich, dass bald wieder 1000 oder mehr Zuschauer erlaubt sind.» An die Zeit mit vollen Stadien erinnert er sich gerne zurück:

«So etwas wie in Ambri habe ich noch nie erlebt: Ob Sieg oder Niederlage, daheim oder auswärts – die Unterstützung unserer Anhänger ist grossartig.»

Apropos Unterstützung: Vor der Coronazeit kamen rund 150 Vorarlberger an Ambris Spiele in die Heimstätte Valascia, um ihren Star Zwerger zu sehen. Nebst der Familie reisten jeweils enge Freunde und Eishockeyfanatiker aus seiner Heimatregion in mehreren Bussen in die Leventina. «Dass sie eine solche Freude haben, mich spielen zu sehen, ist sehr schön.»