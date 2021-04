EISHOCKEY Erster Playoffsieg seit dem 1. März 2008: Rapperswil-Jona gleicht die Viertelfinalserie gegen Lugano mit einem souveränen 4:1-Heimsieg aus Rapperswil-Jona entscheidet das zweite Spiel gegen Lugano dank einem Start nach Mass und einer beherzten Teamleistung für sich. Damit ist den Ostschweizern der 1:1-Ausgleich in der Serie gelungen. Überragende Figuren der St. Galler waren Goalie Melvin Nyffeler und Skorer Kevin Clark. Tim Frei 15.04.2021, 23.37 Uhr

Die Spieler von Rapperswil-Jona durften im Heimspiel gegen Lugano gleich vier Mal jubeln. Hier im Bild feiern sie das 3:0 durch Dominik Egli (Zweiter von links). Alexandra Wey / Keystone

Zum ersten Mal im diesjährigen Playoff lag der Druck bei Aussenseiter Rapperswil-Jona. Galt es doch aus Sicht der Ostschweizer, einen 0:2-Rückstand in der Serie gegen Lugano zu verhindern. Sie liessen sich von dieser heiklen Ausgangslage aber keineswegs verunsichern. Im Gegenteil: Rapperswil trat wie verwandelt auf und verdiente sich den 1:1-Ausgleich in der Serie mit einer beherzten und hellwachen Teamleistung.

Waren die St.Galler beim Playoffauftakt in Lugano in den Startminuten massiv unter Druck gekommen, gaben sie in Spiel zwei vom ersten Puckeinwurf den Ton an. Sie waren deutlich frischer, wacher und vor allem entschlossener als der Gegner. Bestes Beispiel das 2:0 durch Stürmer Marco Lehmann, der die Passivität zweier Tessiner Verteidiger mit Tempo und Raffinesse bestrafte.

Rückkehr von Trainer Jeff Tomlinson verlieh einen Extraschub

Rapperswils Auftritt war ein klarer Beweis dafür, wie wichtig die Präsenz von Trainer Jeff Tomlinson ist. Der Kanadier, der in Lugano krankheitsbedingt gefehlt hatte, stand wieder an der Bande – was der Mannschaft offensichtlich einen Extraschub verlieh. Und so gelang es dem Heimteam gar, die vielen Ausfälle auf der Position des Mittelstürmer zu kompensieren.

Topskorer Roman Cervenka fehlte erneut Rapperswil-Jona musste auch im zweiten Spiel der Viertelfinalserie gegen Lugano ohne Topskorer Roman Cervenka auskommen. Beim Playoffauftakt im Tessin war der tschechische Edeltechniker bereits vor Ende des Startdrittels ausgefallen. Mit Nico Dünner mussten die St. Galler auf einen weiteren Mittelstürmer verzichten, der seit längerer Zeit verletzt ist. Immerhin kehrte mit Martin Ness ein Center zurück, so dass sich die Lage auf der Position des Mittelstürmers etwas entschärfte.

Beim letzten Playoffsieg vor über 13 Jahren waren zwei Spieler dabei, die heute tragende Rollen im Verein haben

Mit dem auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg vollbrachte Rapperswil-Jona erneut Historisches. Nicht einmal ein Woche nach der erstmaligen Playoff-Qualifikation in der National League seit 13 Jahren doppelten die St.Galler mit dem ersten Playoffsieg seit langer Zeit nach.

Letztmals gelang dies den Ostschweizern am 1. März 2008. Damals besiegten sie Genf-Servette 5:2 – ebenfalls als Underdog und wie heute auch im ersten Heimspiel einer Viertelfinalserie. Damals hatten sie mit 1:4 Siegen am Ende das Nachsehen. Bemerkung am Rande: Im damaligen Team standen zwei Spieler, die heute eine tragende Rolle im Verein haben: Geschäftsführer Markus Bütler und Assistenztrainer Sven Berger.

Saisontreffer 25 und 26: Torgarant Kevin Clark trifft gleich zweimal

Dass Rapperswils Kevin Clark mit zwei Toren die grosse Figur war, hatte eine gewisse Logik. Der in Zweikämpfen giftige Kanadier ist mit nun 26 Treffern nicht nur Rapperswils bester Torschütze in dieser Saison. Der Flügelspieler hat in dieser Spielzeit auch am meisten Treffer gegen Lugano erzielt.

Die schön herausgespielten Tore zum 1:0 nach nur 75 Sekunden und zum 4:0 nach knapp 53 Minuten waren seine Treffer fünf und sechs gegen die Tessiner. Umso mehr war diese Partie ein weiterer Beweis dafür, dass es zumindest überrascht, wird sein zum Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert.

39 von 40 Schüssen pariert: Goalie Melvin Nyffeler zeigt weitere Glanzleistung

Gegner Lugano kam zwar im Mitteldrittel etwas stärker auf. Doch mit äusserst solidem Spiel und einem abermals besonders starken Goalie Melvin Nyffeler, der 39 von 40 Schüssen parierte, hielt Rapperswil problemlos dagegen. Spätestens mit dem 3:0 nach einer schwierigen Phase mit zwei Unterzahlspielen hintereinander war die Partie entschieden. Offensivverteidiger Dominik Egli musste kurz vor Spielmitte nach sehenswerter Vorarbeit von Captain Andrew Rowe nur noch einschieben.

Auch wenn Lugano mehr als doppelt so viele Schüsse wie Rapperswil mit ihren 17 Versuchen abgab: Der Sieg der St.Galler war auch in der Höhe verdient. Sie kamen fast ausnahmslos in die gefährlichen Zonen und erspielten sich sehr gute Chancen. Mit etwas mehr Abschlussglück wäre sogar noch ein fünftes Tor möglich gewesen. Einziger Wermutstropfen war am Ende der einzige Gegentreffer kurz vor Schluss.