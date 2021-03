EISHOCKEY Der äusserst erfolgreiche Appenzeller Torhütertrainer Marcel Kull tritt zurück: «Ich habe von manchen Goalies mehr gewusst als der eigene Vater» Detailfreudig, besessen, menschlich: Der heute 68-Jährige aus Herisau wurde zum profiliertesten Eishockey-Goalietrainer im Land, seit er 1999 beim HC Davos anheuerte. Lukas Pfiffner 17.03.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Kull (links) im Gespräch mit Gilles Senn, der auch schon in der NHL spielte. Bild: Hansruedi Camenisch

Der Schwede Petter Rönnqvist steht nicht im Verdacht, im Schweizer Eishockey tiefe Spuren hinterlassen zu haben. Aber er war der Auslöser einer Trainerkarriere, die ihresgleichen sucht. Davos-Coach Arno Del Curto rief kurz vor dem Spengler-Cup 1999 Marcel Kull in Herisau an. Beim Appenzeller NLB-Verein hatten sie bereits eng zusammengearbeitet; nun sollte Kull die Torhüter des HC Davos in Fahrt bringen. Kull sagt im Rückblick:

«Rönnqvist hatte schon einen roten Kopf, wenn er in die Knie ging, um seine Schlittschuhe zu binden.»

Dass aus dieser Hilfsaktion über 22 Jahre in Davoser Diensten wurden, sei nicht abzusehen gewesen, sagt der 68-Jährige. Kull wurde zum profiliertesten Torhütertrainer weit und breit, zum Bessermacher, zum NHL-Lieferanten.

Das Alter spielt eine Rolle

Seit kurzem ist bekannt, dass er Ende April aufhört. Sein Alter spiele eine Rolle. «Und die Tatsache, dass alles sauber aufgegleist ist.» Schon vor gut einem Jahr hat Kull die Arbeit mit den Goalies der ersten Mannschaft abgegeben, nun steht der Nachfolger für die Aufgaben im Nachwuchs bereit. Wichtig ist ihm, dass das Davoser Trainings­zentrum mit dem separaten Goaliebereich erstellt ist. «Schussmaschinen haben andere auch. Von der Komplettheit der Anlage her haben wir aber etwas Einzigartiges.»

Die Phase 14 bis 17 ist entscheidend

Kull hatte in der Realisierung und Finanzierung grossen Anteil. Aktuell betreut er in Davos 28 junge Torhüter. «Darunter sind solche, die absolut das Zeug haben, gross herauszukommen.»

Entscheidend sei bei den Nachwuchsleuten die Phase von 14 bis 17 Jahren. Da gelte es, den Übergang vom Talent in den Leistungsbereich zu schaffen, in Strukturen und Leitplanken zu leben und zu trainieren.

Jonas Hiller bestritt mehr als 400 Spiele in der NHL Bild: Mark J. Terrill / AP

Ob Leonardo Genoni oder Jonas Hiller, ob Joren van Pottelberghe oder Reto Berra: Ehemalige Schützlinge betonen Kulls Detailfreude und Besessenheit in der Sache, aber ebenso seine menschlichen Vorzüge, die ins Private hineingingen. Kull sagt:

«Ich habe von manchen Goalies mehr gewusst als der eigene Vater.»

Als Torhütertrainer sei es nötig, eng mit den Schützlingen zusammenzuarbeiten. «Ohne absolutes Vertrauen geht es nicht. Als Mannschaftstrainer ist es unmöglich, mit 23 Feldspielern so in die Tiefe zu gehen.»

Marcel Kull im Juni 2011 in der Eishalle Herisau Bild: Ralph Ribi

Wo hat er mehr torhüterspezifisches Wissen gesammelt – im Kopf oder auf Papier? «Beides vermutlich zu gleichen Teilen. Ich war immer pedantisch und habe wohl keine fünf Trainings ohne schriftliche Vorbereitung durchgeführt.» Er sei ein «Messie», aber einer mit Ordnung.

Nicht über Titel und Auftritte definiert

Sein Aufwand war enorm. In den 1980er- und 1990er-Jahren als Nachwuchstrainer und Multifunktionär in Herisau, nachher als Goalietrainer in Davos. Er arbeitete bis zu seiner Pensionierung 2017 stets zu 100 Prozent als Mühlenbauer bei der Firma Bühler in Uzwil. Durch den Beruf habe er die Welt kennen gelernt. Und durch das Eishockey viele Menschen.

Mit zahlreichen ist er noch lange nach der gemeinsamen Schaffenszeit in Kontakt. Er habe auch von den Torhütern viel gelernt, sagt er. Kull definierte sich nie durch die Davoser Meistertitel oder durch persönliche Auftritte. Er wirkte lieber im Hintergrund. Und freute sich an den Entwicklungen der Schützlinge, an Karriereschritten und Rückmeldungen.

«Die Chance, einmal in die National League zu kommen, ins Nationalteam oder in die NHL, ist ja klein. Aber an Persönlichkeit haben sicher die meisten gewonnen.»

Man habe beim Verband ab und zu über eine Übung gelacht, die er durchführen liess, erzählt Tüftler Kull. Jetzt bekommt er manchmal bestätigende SMS-Nachrichten von Goalies: «Hast du meinen Jump gesehen?»

Welches ist der Goalie der Zukunft? «Du musst dich weiter technisch anpassen und auf wechselnde Momente reagieren. Du musst gross sein, ein Puckfresser.» Er werde sich nach dem Rücktritt sicher weiter mit Eishockey auseinandersetzen, aber nicht mehr so präsent sein. Das Zuhause und den Garten im Herisauer Sonnenböhl bezeichnet er als Oase.

In ein moralisches Loch werde er nicht fallen. Die Zweitwohnung in Davos behält Kull. Er sagt:

«Man kann dort auch schön spazieren. Ich werde nicht anfangen, Kaffeerahmdeckeli zu sammeln.»