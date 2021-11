Waffenlauf: Der Thurgauer Marc Rodel ist Schweizer Meister

EINST POPULÄR Der Thurgauer Marc Rodel ist neuer Schweizer Meister im Waffenlauf – einer seiner Vorgänger war ein Star im Land Der frühere Waffenlauf-Seriensieger Hans Frischknecht aus Herisau wurde 1955 zum Schweizer Sportler des Jahres gekürt. Daniel Good Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Waffenlauf-Schweizer-Meister Marc Rodel aus Ettenhausen im Thurgau. Bild: Andrea Tina Stalder

Es gab eine Zeit, da war die Sportart Waffenlauf in der Schweiz so populär wie der Schwingsport heutzutage. Davon zeugt auch die Wahl zum Schweizer Sportler des Jahres 1955. Gekürt wurde der Herisauer Hans Frischknecht, dannzumal Seriensieger in den Militärwettmärschen mit Ordonnanzschuhen, Packung und Karabiner auf dem Buckel.

Hans Frischknecht 1953 am Frauenfelder Waffenlauf. Bild: Keystone

Hans Frischknecht lebte von 1922 bis 2003. Er war 1948 in Helsinki auch Olympiateilnehmer im Marathonlauf. Das Lieblingsrennen des Appenzellers war der Frauenfelder Waffenlauf, den er – stets vor reichlich Publikum – siebenmal gewann. Oft dabei als Ehrengast war General Guisan. Der Frauenfelder gilt wegen seiner Länge als Königslauf unter den Rennen in Uniform.

Das Schaulaufen fällt der Pandemie zum Opfer

Waffenläufe werden noch heute ausgetragen. Auch der Frauenfelder, der nun aber zweimal wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden konnte. Der Militärmarsch über die Marathondistanz nach Wil und zurück nach Frauenfeld hätte am vergangenen Sonntag stattfinden sollen. Er wäre der Saisonhöhepunkt gewesen für den neuen Meister Marc Rodel aus Ettenhausen. Und die Krönung.

Den Titel fixierte der 39-jährige Bankangestellte schon vorher. Bereits das erste Saisonrennen in Kaisten dominierte Rodel. Nun hätte es zum Abschluss der Waffenlaufsaison zum Schaulaufen in der Heimat kommen sollen. Es wäre Rodels zehnter Frauenfelder gewesen. Der Frauenfelder Militärmarsch fand 1934 zum ersten Mal statt.

Schon als Bub schaute Rodel zu und war begeistert. Er sagt:

«Die grosse Masse an Zuschauern und Läufern ist mir bis heute in Erinnerung. Auch der Dul-X-Geruch ist unvergesslich.»

Vor gut zehn Jahren nahm er den Frauenfelder zum ersten Mal in Angriff. Als Regionalfussballer brachte er eine ordentliche Kondition mit, «aber es hat mich damals grausam aufgestellt».

Marc Rodel (am Ball) 2009 als Fussballer mit dem FC Wängi. Bild: Stefan Schaufelberger

Rodel liess nicht locker. Das Familiäre in der Waffenlaufszene sagt ihm zu. «Jeder gönnt jedem den Erfolg. Die Kameradschaft ist ausserordentlich gut und nicht zu vergleichen mit einem zivilen Lauf. Zudem haben wir eine coole Trainingsgruppe im Thurgau», sagt er. Er und seine Sportgefährten seien sehr traditionsbewusst.

Zwischen 100 und 120 Kilometer pro Woche

Wöchentlich rennt Rodel in der Vorbereitung im Training 100 bis 120 Kilometer. Auch Kraftübungen stehen auf dem Programm. 2019 wurde er Kategoriensieger in der Altersklasse der 30- bis 39-Jährigen und Dritter in der Gesamtwertung. Der Schweizer-Meister-Titel war schon für 2020 geplant. Aber die Saison fiel der Pandemie zum Opfer.

«Ich habe aber weiter hart trainiert. Habe alles so gemacht, wie wenn eine Saison ausgetragen würde. Motiviert hat mich die Hoffnung, dass es doch noch Rennen geben werde.» Das war aber erst in diesem Jahr der Fall. Die Beharrlichkeit im Coronajahr zahlte sich aber auf jeden Fall aus. «Ich war schon ein wenig erstaunt, wie gut ich im Vergleich mit der Konkurrenz in Form war», sagt der Meister.

Die Mutter schimpfte, als er nicht ins Militär ging

Hans Frischknecht war Gefreiter in der Armee, Marc Rodel ist dienstuntauglich. Rodel sagt:

«Ich wollte schon Militär machen. Aber im Vorfeld der Rekrutenschule hatte ich einen Unfall mit dem Snowboard und war am Handgelenk verletzt. Ich konnte nach Hause, wurde aber ein Jahr später wieder aufgeboten.»

Und: «Da hatte ich jedoch andere Pläne. Ich wollte nach Australien und kam weg vom Militär.» Die Mutter sei aber gar nicht einverstanden gewesen und habe geschimpft.

Rodel läuft zwar in den Spuren von Hans Frischknecht. Aber dessen seinerzeitige Popularität ist für den aktuellen Meister unerreichbar. In den 1940er- und 1950er-Jahren erlebte die Sportart einen Boom, der bis Ende der 1980er-Jahre andauerte. Heute ist Waffenlauf eine Randsportart.

Der Meister lacht, wenn die Rede auf Sponsoren kommt

«Aber es kommen trotzdem immer wieder Neue und Junge dazu, obschon die Sportart schon mehrfach totgeschrieben wurde. Auch vom früheren Serienmeister Albrecht Moser», sagt Meister Rodel. «Natürlich ist die Kategorie der über 50-Jährigen jene mit den meisten Teilnehmern. Aber ich würde sagen, dass wir den Abwärtstrend einigermassen aufhalten konnten. In zehn Jahren gibt es sicher noch Waffenläufe.»

Marc Rodel ist Bankangestellter Bild: Andrea Tina Stalder

Dass mit Hans Frischknecht einer seiner Vorgänger einmal Schweizer Sportler des Jahres war, wusste Rodel nicht. «Das ist ja unglaublich, aber natürlich sehr schön», sagt er. Für Rodel wird es nie zu einer solchen Auszeichnung reichen wie für den Altmeister. Das ist klar. Hat er wenigstens einen Sponsor? Rodel lacht nur: «Nein. Wenn einer kommen würde, wäre er natürlich willkommen. Aber so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen.»

Die Zeiten haben sich nun mal geändert.