Einschätzung vor dem Saisonstart Die Trümpfe des FC St.Gallen müssen stechen, sonst gute Nacht! Wie schnell werden die Ostschweizer gut? Sind sie überhaupt gut? Und die Konkurrenz, wie stark ist sie? Für den FC St.Gallen könnte es eine komplizierte Saison werden. Während einige Punkte nicht für den Kultklub sprechen, tut es vor allem dieser: Die Rückkehr seiner Fans. Christian Brägger 23.07.2021, 05.00 Uhr

Grünweisse Erfolgsfaktoren: Nähe zum Anhang, gute Laune auf der St.Galler Bank um Zigi und Co. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Jährlich grüsst das Murmeltier, wenn vor dem Saisonauftakt das Werweissen Hochkonjunktur hat. Möglicherweise stehen die Ostschweizer vor einer komplizierten Saison. Im vierten Jahr mit Trainer Peter Zeidler könnte der Gedanke nicht falsch sein, dass für den Klub zumindest kurzfristig das Maximum und damit sein Optimum der Vergangenheit angehört. Und die Zitrone ausgepresst sein könnte.

In Zeidlers Startjahr fehlte ein Tor für den Europacupplatz, dann durchkreuzte Corona Meisterschaftsträume, zuletzt rutschte man in Abstiegsgefahr und im Cupfinal aus. Nun dürfte der FC St.Gallen – sogar, wenn es gut läuft – nicht im vorderen Mittelfeld (Rang drei oder vier) anzusiedeln sein. Und wenn es schlecht läuft, könnte er das Abstiegsgespenst bis zum Schluss im Nacken spüren. Zumindest ein renommierter Verein wird am Saisonende aus der Super League verschwinden, über die Barrage möglicherweise ein weiterer. Und weil es in der nächsten Spielzeit erneut eng werden könnte für den FC St.Gallen, ist bald einmal die Idee der Zwölferliga wieder präsent.

Doch gemach: Denn jetzt sind wir in der Gegenwart. Gewiss ist der FC St.Gallen nicht als Transfersieger zu sehen, aber auch nicht als Transferverlierer. Die Zugänge Fabian Schubert, Michael Kempter oder Ousmane Diakité könnten funktionieren, den Tatbeweis müssen die Spieler selbst erbringen. Miro Muheim auf der linken Abwehrseite dürfte schwieriger zu ersetzen sein als der zur Konkurrenz abgewanderte Jordi Quintillà. Zumal der Spanier zwar eine hervorragende Zweikampfquote aufwies, aber von der Physis und manchmal auch vom vertikalen Spiel her Defizite hatte. Jedenfalls haben Diakité, Basil Stillhart oder Betim Fazliji das Potenzial, diese Lücke auf der Sechserposition zu schliessen.

Natürlich lauern in einer langen Saison viele Gefahren. Da ist die junge Mannschaft, die immerhin von den Erlebnissen der Vorsaison profitieren kann. Da sind mancherorts langfristige Verträge, die träge und betriebsblind machen können. Auch muss der Klub aufpassen, Lukas Görtler nicht zu viel aufzubürden. Captain ist er, Sprachrohr des Trainers, Sprachrohr der Spieler, er muss die Unerfahrenheit der Jüngeren kompensieren, Leistungsträger sein. Er ist der Liebling der Massen, ständiger Interviewpartner und bisweilen Zugpferd für PR-Veranstaltungen. Da kann es passieren, dass auch der Vorkämpfer und Vorzeigepilot des Vereins verloren geht wie im Cupfinal. Bei Tranquillo Barnetta, Held früherer Tage, war die folkloristische Vereinnahmung manchmal ebenfalls zu gross und lähmte.

Zu viel Last auf seiner Schulter? Captain Lukas Görtler. Bild: Ralph Ribi

Vor allem ist es wichtig, dass St.Gallen gut aus den Startlöchern kommt. Das Anfangsprogramm mit Lausanne, Luzern, Lugano und Sion ist nicht das schwierigste, auch wenn wir diesen Zeidler-Satz längst kennen: «Jeder Gegner hat viel Qualität und ist sehr stark.» Diese Gegner können finanziell und personell jedoch nachladen und nachlegen, wenn es nicht laufen sollte. Der FC St. Gallen mit dem kleinsten Ligabudget kann das nicht, es sei denn, er verkauft Juwelen wie Leonidas Stergiou, «the Wall» Zigi oder Fazliji.

Ein weiterer Fallstrick wartet mit dem Toreschiessen. St.Gallens Spielstil birgt das Risiko, viele Gegentore zuzulassen, weshalb das Wissen umso wichtiger wäre, vorne reagieren zu können. So würde es dem FC St.Gallen besonders guttun, einen richtigen Knipser in seinen Reihen zu haben, einer, der aus keiner Chance ein Tor macht. Insofern sind die Stürmer und letztlich die ganze Mannschaft offensiv in der Pflicht, bedeutend mehr zu zeigen als 2020/21. Ebenfalls täten die Ostschweizer gut daran, ihr aufgeblähtes Kader abzuspecken und vor allem unliebsames Personal wie Florian Kamberi oder Lorenzo Gonzalez loszuwerden. Das frei werdende Kapital könnte wieder investiert werden. Und zwar nicht in einen Innenverteidiger, wie sie ihn zu suchen scheinen, sondern in einen Stürmer. Aber dort ist ja neuerdings Alessio Besio, der viel Wucht und Potenzial mitbringt und womöglich schon bald explodiert. Der 17-Jährige gilt als Zukunftsversprechen.

Mit Besio ist denn auch auf die positiven Dinge zu verweisen. Sie sind ja der Grund, weshalb Görtler sagt: «Es kann eine gute Geschichte werden in dieser Saison.» So hält der FC St.Gallen durchaus Trümpfe in der Hand. Der Konkurrenzkampf, wird er als Chance begriffen, dürfte nach der guten Vorbereitung in höhere Sphären führen, besonders bei einer Post-Corona-Aufbruchstimmung wie jetzt. Getreu dem Motto: Jeder will sich zeigen. Vor allem kann der FC St.Gallen neben der Ruhe im Klub und Umfeld auf seinen grössten Erfolgsfaktor hoffen: die Fans. Mehr als 6000 wohnten dem Test gegen Bilbao bei, über 10000 Saisonkarten hat er bis dato verkauft, mit dem Publikum wird es ein anderer Fussball sein im Kybunpark. Wenn ganz Europa ein bisschen fussballmüde wirkt nach der EM, dann sind sie es im Osten der Schweiz ganz sicher nicht, sondern vielmehr heiss auf grün-weissen Fussball – er ist ihr Nabel der Welt.

Die Fans sind zurück - und damit der zwölfte Mann, der in St.Gallen so besonders wichtig ist. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Und dann sind da noch die Emotionen, die Stimmung im Team, das Mentale. Die St.Galler müssen spüren, für einen besonderen Verein aufzulaufen, ja für einen Kultklub – diese Karte kann nicht jeder Super-League-Vertreter spielen. Die Gegner können sich zwar einstellen auf den Pressingfussball, aber nicht auf die Leidenschaft auf dem Rasen, die Ambiance im Stadion wie im Team – siehe Italien. Da hilft, dass der FC St.Gallen nun nicht mehr so leiden dürfte wie in der enggetakteten, von Corona beschädigten Vorsaison. Selbst wenn erneut kaum Zeit bleibt, die Jungen langsam heranzuführen – zumindest unter der Woche können sie in den Trainings endlich wieder dazulernen. Und was für sie gilt, hat für jeden St.Galler Profi Gültigkeit: Mit dem Herzen in der Hand ist immer etwas möglich, selbst für einen Ausbildungsklub. Wichtig wird deshalb sein, dass Zeidler in der etwas ausgepresst wirkenden Zitrone Saft findet.