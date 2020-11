St.Otmars Handballer liefern im Heimspiel gegen Wacker Thun eine reife Leistung ab Die St.Galler dominieren die Berner Oberländer in allen Belangen und siegen 33:27. Andrija Pendic zeichnet sich als 13-facher Torschütze aus. Ives Bruggmann 11.11.2020, 22.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars 13-facher Torschütze Andrija Pendic (rechts). Bild: Tobias Garcia

Es gibt keinen Bereich, in welchem Wacker Thun in dieser NLA-Partie besser gewesen ist als St. Otmar. Die logische Folge war der deutliche und nie gefährdete Sieg der St.Galler.

Der ausschlaggebende Grund war wohl einmal mehr die Defensive. «Wir stellten die bessere Verteidigung als Thun», sagte St.Otmars Captain Tobias Wetzel. In der zweiten Halbzeit setzten sich die St.Galler vor allem deshalb immer mehr ab, weil die Offensive beinahe fehlerfrei agierte und so die Vorarbeit der Defensive in Tore ummünzte. Im Abschluss stach bei St.Otmar Andrija Pendic heraus. Der Regisseur erzielte 13 Treffer, seine 100-prozentige Wurfausbeute vergab er erst mit dem zweitletzten Schuss. Es war der einzige Makel in Pendics Spiel an diesem Abend.

Tempogegenstoss, Kreis und Eins-gegen-eins

Doch seine Mitspieler standen ihm in nichts nach. Kreisläufer Wetzel blieb bei seinen drei Toren ebenso ohne Fehlversuch wie Flügel Severin Kaiser bei seinen vier Treffern. Ob Tempogegenstoss, Kreisanspiel oder Eins-gegen-eins: «Wir haben variantenreich gespielt», sagte Wetzel. Die beiden Thuner Goalies fanden nie ins Spiel. Ganz im Gegenteil zu Aurel Bringolf auf Seiten des Heimteams. Er war zur Stelle, wenn die Defensive einmal ausgespielt wurde. Vor allem im zweiten Durchgang parierte er ein ums andere Mal.

Spätestens nach dem ersten Sieben-Tore-Vorsprung beim 31:24 in der 54. Minute durch Benjamin Geisser war die einseitige Partie entschieden. In den letzten Spielminuten brachten die St.Galler den vierten Sieg im sechsten Heimspiel ohne Niederlage ins Trockene.

Höning erfüllt zwei Rollen

Linkshänder Max Höning, auf dem im rechten Rückraum durch den Ausfall Rares Jurcas in der Offensive die gesamte Verantwortung lastete, erfüllte diese Aufgabe mit Bravour. Sieben Tore warf der Deutsche bei zehn Versuchen. In der Defensive stellte er nebenbei mit Wetzel den Mittelblock, auf den mittlerweile Verlass ist.

Durch die zwei Punkte rückt St.Otmar in der Tabelle auf den vierten Rang vor. Beinahe noch wichtiger: Die St.Galler distanzieren mit dem Sieg einen direkten Konkurrenten im Kampf um das Heimrecht im Playoff. Mit 14 Punkten aus elf Partien steht St.Otmar nun sieben Punkte vor den formschwachen Berner Oberländern.

Eine Schrecksekunde erlebten die St.Galler in der 47. Minute, als Dominik Jurilj nach einem Wurf bei der Landung mit dem Kopf auf den Boden prallte. Es war für den Steinacher bereits das zweite Mal in dieser Saison. Vorsichtshalber wurde er danach nicht mehr eingesetzt. Die überlegenen St.Galler konnten es sich an diesem Abend problemlos leisten.

St.Otmar – Wacker Thun 33:27 (15:13)

Kreuzbleiche – 44 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen St.Otmar, 4mal 2 Minuten inklusive Disqualifikation (Sorgen/36.) gegen Wacker Thun.

St.Otmar: Bringolf (12 Paraden)/Kindler; Bamert, Fricker, Geisser (2 Tore), Gwerder, Haas, Höning (7), Hörler, Jurca, Jurilj (3), Kaiser (4), Maros (1), Pendic (13/5), Wetzel (3), Wüstner.

Wacker Thun: Winkler (7 Paraden)/Wick (2); Chernov (1 Tor), Dähler, Dannmeyer (1), Felder, Gruber (2), Guignet (1), Huwyler (1), Linder (3), Lüthi (1), Raemy (3), Schwab (1), Sorgen (3), von Deschwanden (9/5), Wyttenbach (1).

Bemerkungen: Verschossene Penaltys 1:2.