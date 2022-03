St.Otmars NLA-Handballer verlieren gegen den RTV Basel.

Handball St.Otmars Fehlerfestival gegen Basel endet in einer ärgerlichen Niederlage St.Otmars NLA-Handballer vergeben gegen den RTV Basel den budgetierten Sieg leichtfertig – 28:30 (13:14). Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 11.03.2022, 22.25 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic (rechts) ist von Basels Basil Berger nicht zu bremsen. Bild: Donato Caspari

Auch mit einem dezimierten Kader muss es für den TSV St.Otmar der Anspruch sein, gegen den RTV Basel sein Heimspiel zu gewinnen. Der Tabellenvorletzte hatte in 23 NLA-Partien der laufenden Saison lediglich viermal gesiegt. In den restlichen Spielen geht es für die Basler zudem um nichts mehr, denn sowohl nach vorne als auch nach hinten ist keine Rangverschiebung mehr möglich.

Trotz dieser Ausgangslage wurde man den Eindruck nicht los, dass die Gäste den Sieg von Beginn an mehr wollten. St.Otmar vermittelte derweil den Eindruck, sich darauf zu verlassen, dass sich die höhere Qualität im Kader dann schon irgendwie durchsetzen würde. So gerieten die St.Galler schon früh in Rücklage, leisteten sich in der Offensive zahlreiche einfache Fehler und gestanden dem Gegner in der Defensive zu viel Raum zu. Noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde sah sich der angesäuerte Trainer Zoltan Cordas beim Stand von 4:8 gezwungen, sein erstes Time-out zu nehmen.

Mit dem Sieg vor Augen flatterten die Nerven

Doch – das sei vorweggenommen – seine Laune sollte sich in der Folge nicht bessern. Weiterhin leisteten sich die St.Galler zu viele technische Unzulänglichkeiten und Fehlwürfe mit Konterfolge. Erst in der 19. Minute gelang St.Otmars Filip Maros der erste Treffer aus dem Rückraum. Dass die Basler zu diesem Zeitpunkt nicht bereits höher führten, war alleine ihrem eigenen Unvermögen zuzuschreiben. Die Gäste schafften es nie, den Vorsprung auf mehr als vier Tore zu vergrössern. Und so blieben die Gastgeber lange im Spiel.

Zwar ging St.Otmar in der 52. Minute das erste Mal seit der vierten Minute in Führung, womit die Partie doch noch den erwarteten Ausgang zu nehmen schien. Doch mit dem Sieg vor Augen ging beim Heimteam in der Folge alles schief, was schiefgehen konnte. Erneut waren es mehrere leichtfertige Ballverluste, die den Gästen die Vorentscheidung ermöglichten. 26:29 hiess es in der 57. Minute. Auch die letzten verzweifelten Versuche St.Otmars liefen ins Leere. Der RTV Basel gewann damit zum erst fünften Mal in dieser Spielzeit eine Partie – und das durchaus verdient.

Zwei wichtige Punkte verschenkt

Der St.Galler Captain Andrija Pendic suchte nach der Partie nicht nach Ausreden. «Es liegt an uns. Wir haben vorne und hinten schlicht zu viele Fehler gemacht.» Irgendwie sei der Wurm drin gewesen. Durch die Niederlage gegen Basel entglitten den St.Gallern zwei wichtige Punkte im Kampf um eine vorteilhafte Rangierung für den Playoff-Viertelfinal. «So ein Spiel müssen wir einfach gewinnen», sagte Pendic. Und: «Nun müssen wir diese Punkte halt gegen ein Topteam zurückholen.» Das wird schwer genug.

Telegramm:

St.Otmar – RTV Basel 28:30 (13:14)

Kreuzbleiche – 710 Zuschauer: – Sr. Keist/Winkler.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 5-mal 2 Minuten gegen Basel.

St.Otmar: Perazic (6 Paraden)/Bringolf (4 P.); Hörler (2), Fricker, Gwerder, Pendic (8/6), Jurilj (1), Pietrasik (8), Kaiser, Maros (4), Juric (5), Tarneller.

RTV Basel: Willimann (7 P.)/Kühner; Berger (5), Cagalj (3), Stamenov, Voskamp (1), Mauron (3), Basler, Esono Mangue (1), Brandt (2), Spende (13/5), Paban Lopez (2), Krause.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Haas, Gangl, Geisser, Lakicevic und Wüstner (alle verletzt).

