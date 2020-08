Der St.Galler Sportpreis geht an die Volleyballer des STV St.Gallen und ist ein Trost für den entgangenen Meistertitel

Der STV St.Gallen gewinnt den St.Galler Sportpreis 2020 in der Hauptkategorie. Den Ehrenpreis erhält der Fussballer Tranquillo Barnette. In der Kategorie Nachwuchs gehen die 3000 Franken an Mountainbikerin Ronja Blöchlinger.