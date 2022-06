Simon Ehammer überzeugt in der Diamond League als Weitspringer.

Leichtathletik Simon Ehammer setzt auch als Weitspringer beim Meeting in Rabat Glanzpunkte Simon Ehammer, Chiara Scherrer und Mathieu Jacquet stechen mit ihren Leistungen am Pfingstwochenende heraus. Jörg Greb 06.06.2022, 22.13 Uhr

Vor eindrücklicher Kulisse demonstrierte Simon Ehammer in Rabat seine Sprunggewalt. Bild: Mosa'ab Elshamy/AP

Den zweiten Diamond-League-Sieg eines Schweizers nach dem Thurgauer Kariem Hussein 2015 verpasste der Weltjahresbeste im Weitsprung, Simon Ehammer. Eine exzellente Leistung glückte dem erst 22-Jährigen beim Meeting in Rabat dennoch: Rang zwei mit 8,13 m, geschlagen einzig vom Olympiasieger und Hallen-Weltmeister Miltiadis Tentoglou, der 8,27 m weit sprang.

Und Ehammer demonstrierte seine Konstanz und Stilsicherheit auch auf dieser Bühne. Vor seinem letzten Sprung führte er das Feld mit 8,11 m aus der dritten Runde noch immer an. Die Steigerung im sechsten und letzten Versuch um zwei cm reichte allerdings nicht, um den Sieg sicherzustellen. Die Weltrangliste führt er weiterhin an – vor Tentoglou und dem Olympiadritten Maykel Masso (Cub/8,08). Die Aussichten im Hinblick auf die WM in sechs Wochen in Eugene präsentieren sich also weiterhin vielversprechend. Dort setzt der Zehnkämpfer auf den Weitsprung.

Scherrer in «neuer Welt»

Ambitionen alleroberster Ausrichtung kann die Toggenburger Steeplerin Chiara Scherrer nicht hegen. Dennoch sorgte sie mit ihrem Leistungssprung für hohes Ansehen. In Rehlingen lief die 26-Jährige die 3000-m-Steeple in 9:28,68 Minuten und unterbot damit die WM-Limite. Und das in einem alles andere denn idealen Rennen: Bereits nach 400 m war sie an der Spitze auf sich allein angewiesen. Sie liess sich dadurch nicht irritieren: «Ich fühlte mich gut und zog den Rhythmus einfach durch.» Und das Topresultat eröffnet sogleich Neues: Scherrer erhielt die Einladung für das Diamond-League-Meeting vom 18. Juni in Paris. «Eine neue Welt», freut sie sich. Ihre alte Bestmarke verbesserte sie um nicht weniger als 7,88 Sekunden. Und schneller gelaufen ist in der Schweiz bisher nur Klub- und Trainingskollegin Fabienne Schlumpf. Zum Schweizer Rekord der EM-Zweiten von 2018 fehlen noch 7,03 Sekunden. «So macht’s Spass», sagte sie.

Jacquet und die fehlende Aggressivität

Nach wie vor an der Spitze der Schweizer Jahresbestenliste über 110-m-Hürden präsentiert sich der Frauenfelder Hürdensprinter Mathieu Jacquet – zusammen mit Zehnkämpfer Finley Gaio. Seine 13,72 Sekunden vom SVM-Samstag Ende Mai griff der 23-Jährige über Pfingsten zwei Mal an – erfolglos. Im 13,82 und 13,85 wurde er in Zofingen am Samstag und in Basel gestern gestoppt. «Das war zwei Mal nicht das Gelbe vom Ei», sagte Jacquet. «Ich bin in guter Form, aber ich konnte die idealen Bedingungen nicht nutzen.» Als Grund nannte er «fehlende Aggressivität».

Dennoch zeigt sich Jacquet angetan von seiner neuen Konstanz. «Mir ist ein Riesensprung geglückt.» Dieser bezieht sich auf die Zeiten des letzten Jahres. Die beste war 14,18. Als Grund für die Entwicklung sieht er sein neues Umfeld. Zu seinem bisherigen Trainer René Strasser im LC Frauenfeld ist Claudine Müller, die Frau hinter Rekordhalter Jason Joseph (13,12), gestossen. Sie liefert ihm im Baselbiet neue Inputs bezüglich Kraftentwicklung. Und ebenfalls von grösster Bedeutung: die gemeinsamen Trainingseinheiten mit Joseph.