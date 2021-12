Handball: St.Otmar wirft gegen den BSV Bern 38 Tore und siegt.

Handball St.Otmar wirft sich den Frust von der Seele: Ein Torfestival für das Gemüt Die St.Galler NLA-Handballer brillieren gegen den BSV Bern offensiv und siegen mit 38:33 (21:16). Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 05.12.2021, 21.02 Uhr

St.Otmars Ariel Pietrasik (links) war gegen Bern kaum zu halten. Bild: Benjamin Manser

Gross konnte das Selbstvertrauen bei St.Otmar nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Meisterschaftsspielen nicht sein. Das liessen sich die St.Galler Handballer am Sonntag in der Kreuzbleiche gegen den BSV Bern aber nicht anmerken. Im Gegenteil: Mit 38 Treffern schoss sich das Team von Trainer Zoltan Cordas den Frust der Negativserie förmlich von der Seele.

Bereits in der ersten Halbzeit brillierte St.Otmar offensiv, liess den Ball gekonnt und in hohem Tempo zirkulieren. So erspielte sich die Heimmannschaft Angriff für Angriff ausgezeichnete Abschlusspositionen. Im Verwerten der Möglichkeiten holten sich die St.Galler ebenfalls Höchstnoten ab. «Dieser Sieg ist extrem wichtig für die Stimmung», sagte Coach Andy Dittert nach der Partie. Man habe sich in der vergangenen Woche zusammengesetzt und sich darauf geeinigt, dass die Niederlagenserie nur mit einer kämpferischen Einstellung durchbrochen werden könne. In der Tat zeigte sich St.Otmar motiviert, den Sieg gegen Bern einzufahren. In der Defensive war zwar ebenfalls eine Steigerung zu erkennen. Aber hier muss Trainer Cordas jedoch weiterhin ansetzen, damit in den kommenden Wochen weitere Punkte hinzukommen. Dittert formulierte es so:

«Die Deckung könnte kompakter sein. Wir haben noch zu viele Zweikämpfe verloren und das Rückzugsverhalten war nicht optimal.»

Zwei Bringolf-Paraden zur Vorentscheidung

Doch die Unzulänglichkeiten in der Abwehr fielen gestern deshalb nicht ins Gewicht, weil der TSV St.Otmar vorne in allen Belangen überzeugte. Andrija Pendic führte beinahe fehlerfrei Regie, seine Kollegen dankten es ihm und münzten die Zuspiele bei fast perfekter Wurfausbeute in Tore um. So bestimmten die St.Galler das Spielgeschehen über weite Strecken, der Sieg war nie in Gefahr. Und dennoch brauchte es knapp sieben Minuten vor Schluss nochmals einen Zwischenspurt, um den Erfolg zu sichern. Goalie Aurel Bringolf parierte beim Stand von 34:31 und im Gegenzug netzte der blendend aufgelegte Ariel Pietrasik ein. Nur wenig später veredelte Dominik Jurilj mit einem seiner sechs Tore eine erneute Bringolf-Parade zum 36:31.

Auch nach Noah Haas' roter Karte geriet St.Otmar nicht ins Wanken. Bild: Benjamin Manser

So überzeugend St.Otmar auch agierte, der BSV Bern offenbarte in der Defensive grosse Mängel. Das Fehlen von Abwehrchef Lucas Rohr konnten die Berner nicht kaschieren. «Wir bekamen die Deckung das ganze Spiel über nicht in den Griff», sagte Gästetrainer Martin Rubin. Er fügte hinzu: «So kannst du nicht gewinnen.» Da nützte es auch nichts, dass Rubins Schützlinge 33 Tore erzielten. «Das ist eigentlich ein toller Wert», haderte der ehemalige Nationalspieler.

Power aus dem Rückraum

Durch den Sieg rückt St.Otmar in der Tabelle bis auf einen Punkt an den BSV Bern heran, bleibt aber weiterhin auf Platz sieben. «Wir müssen aktuell nicht auf die Tabelle schauen», sagte Dittert. Wichtiger sei, dass bis zur Winterpause alle gesund blieben. «Wir wollen das Momentum nun aufrechterhalten. Ich denke, jeder hat erkannt, was es braucht, um erfolgreich zu sein.» Gegen den RTV Basel soll am kommenden Wochenende gleich der nächste Sieg folgen. Vor den Weihnachten folgen noch die Partien gegen GC Amicitia Zürich, Pfadi Winterthur und Kadetten Schaffhausen. Knüpfen die St.Galler im Spiel mit Ball an ihre Leistung gegen den BSV Bern an, sind auch gegen die vor ihnen platzierten Teams Punktgewinne möglich. Vor allem die «Power aus dem Rückraum», wie es Dittert nannte, war eindrücklich. Jurilj und Pietrasik waren kaum zu bremsen. Unterstützung erhielten sie vom formstarken und im Abschluss fehlerfreien Flügel Severin Kaiser, der auf sieben Tore kam. Auch Kreisläufer Benjamin Geisser wurde unzählige Male freigespielt und warf sechs Treffer. Einzig die frühe rote Karte nach der dritten Zeitstrafe von Noah Haas nach 40 Minuten warf für kurze Zeit Fragen auf. Doch Jurilj ersetzte ihn im Innenblock ohne Probleme. Und schliesslich konnte sich St.Otmar ohnehin auf die Offensive verlassen.

Telegramm:

St.Otmar – BSV Bern 38:33 (21:16)

Kreuzbleiche – 540 Zuschauer – Sr. Abalo/Maurer.

Strafen: 6-mal zwei Minuten gegen St.Otmar, 3-mal Minuten gegen Bern. – 41. Disqualifikation Haas nach dritter Zeitstrafe.

St.Otmar: Bringolf (11 Paraden)/Perazic (für 2 Penaltys); Hörler, Fricker (2), Gwerder (1), Pendic (3/1), Geisser (6), Jurilj (6), Haas (3), Pietrasik (8), Kaiser (7/2), Gangl, Maros (2).

BSV Bern: Schelling (7 Paraden)/Cvitkovic (3 Paraden); Eggimann (4), Kaleb (3), Baumgartner (6), Getzmann (9/3), Aellen, Weingartner (4), Strahm (5), Widmer (2), Freiberg, Corluka.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Lakicevic und Wüstner (verletzt).

