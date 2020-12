Ein schwerer Gang für die Fussballer aus Wil: Derby in Winterthur

Am Freitag um 20 Uhr trifft der FC Wil auswärts auf Winterthur. Die Wiler sind Aussenseiter. Die Zürcher stellen in der Challenge die beste Abwehr, Wil mit nur 11 Treffern in 13 Partien den schlechtesten Angriff.

Daniel Good 18.12.2020, 09.48 Uhr